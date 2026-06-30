Singurele două judeţe din România care nu sunt sub cod roşu de caniculă. Temperaturile devin insuportabile
România traversează unul dintre cele mai intense episoade de căldură din această perioadă, iar aproape întreaga țară se află sub avertizări de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Cele mai multe județe intră sub incidența codului roșu de temperaturi extreme, în timp ce doar două județe din țară rămân în afara celui mai sever nivel de avertizare. În același timp, meteorologii avertizează că, pe lângă temperaturile foarte ridicate, în mai multe regiuni sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică.
Doar Tulcea și Constanța nu sunt sub cod roșu de caniculă
Potrivit avertizărilor emise de ANM pentru intervalul 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10, județele Tulcea și Constanța sunt singurele din România unde nu este instituit cod roșu de caniculă. Pentru întreaga regiune a Dobrogei a fost emis un cod portocaliu.
Meteorologii anunță că și aici valul de căldură se va menține intens, fiind prognozate condiții de caniculă și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
„Valul de căldură se va menţine intens, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 30…31 de grade pe litoral şi în Delta Dunării şi 37…38 de grade în partea continentală a regiunii”, a transmis ANM.
Și în Dobrogea nopțile vor rămâne foarte calde, minimele urmând să fie cuprinse între 22 și 25 de grade.
Cod roșu în aproape toată țara și temperaturi comparabile cu recordurile lunii iunie
Pentru toate celelalte județe din România a fost emis cod roșu de temperaturi extreme în același interval. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.
Conform meteorologilor, maximele vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în Banat și Crișana.
„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, a transmis ANM.
Meteorologii precizează că și în aceste regiuni nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime situate, în general, între 17 și 24 de grade.
Avertizări de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni
Pe lângă valul de căldură, ANM a emis și avertizări de instabilitate atmosferică.
În intervalul 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23, este în vigoare un cod galben care vizează zona montană, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei.
Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.
Cantitățile de apă estimate sunt de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp.
Totodată, în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local în zona montană, este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică.
„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) şi averse torenţiale. În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantităţile de apă vor fi local de 25…40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, este anunţul meteorologilor.
Cum va fi vremea miercuri
Pentru ziua de miercuri, 1 iulie, ANM a emis o nouă serie de avertizări.
Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei vor intra sub cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va continua, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării se vor înregistra valori între 27 și 29 de grade.
În restul regiunilor țării va fi cod portocaliu.
„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi”, a transmis ANM.
Maximele vor varia între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.
Meteorologii au emis și pentru miercuri un cod galben de instabilitate atmosferică.
„Miercuri (1 iulie) şi în noaptea de miercuri spre joi (1/2 iulie) în Oltenia, Muntenia, în sudul Banatului şi local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1…4 cm).”
Cantitățile de apă estimate rămân de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 l/mp.