Singurele două judeţe din România care nu sunt sub cod roşu de caniculă. Temperaturile devin insuportabile

Meteorologii anunță că și aici valul de căldură se va menține intens, fiind prognozate condiții de caniculă și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

„Valul de căldură se va menţine intens, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 30…31 de grade pe litoral şi în Delta Dunării şi 37…38 de grade în partea continentală a regiunii”, a transmis ANM.

Și în Dobrogea nopțile vor rămâne foarte calde, minimele urmând să fie cuprinse între 22 și 25 de grade.

Cod roșu în aproape toată țara și temperaturi comparabile cu recordurile lunii iunie

Pentru toate celelalte județe din România a fost emis cod roșu de temperaturi extreme în același interval. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.

Conform meteorologilor, maximele vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în Banat și Crișana.

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, a transmis ANM.

Meteorologii precizează că și în aceste regiuni nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime situate, în general, între 17 și 24 de grade.

Avertizări de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni

Pe lângă valul de căldură, ANM a emis și avertizări de instabilitate atmosferică.

În intervalul 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23, este în vigoare un cod galben care vizează zona montană, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei.