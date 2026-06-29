Trucul care te ajută să adormi rapid chiar şi când e caniculă. Aşa îţi păcăleşti corpul să se odihnească

În perioadele de caniculă, acest mecanism natural nu mai funcționează la fel de eficient. Aerul cald din dormitor și temperatura ridicată a încăperii îngreunează răcirea organismului, iar consecința este că adormirea poate întârzia considerabil.

Din acest motiv, multe persoane rămân treze mult timp, chiar dacă sunt obosite, iar lipsa unui somn odihnitor se resimte în ziua următoare prin scăderea capacității de concentrare și apariția stării de oboseală.

Metoda egipteană, soluția veche de mii de ani care poate crea o senzație de răcoare

Pe lângă utilizarea ventilatorului sau a aparatului de aer condiționat, există și o metodă tradițională, cunoscută în prezent drept „metoda egipteană”.

Potrivit tradiției populare, aceasta își are originile în Egiptul antic și presupune umezirea ușoară a cearșafului sau a lenjeriei de pat înainte de culcare.

Principiul este unul simplu. Pe măsură ce umezeala din material se evaporă, aceasta extrage căldură din mediul înconjurător și poate crea o senzație mai plăcută în pat, contribuind astfel la confortul din timpul nopții.

Metoda poate avea un efect mai bun în încăperile în care aerul este mai uscat. Totuși, este important ca lenjeria să nu fie îmbibată cu apă. Specialiștii recomandă folosirea unui pulverizator, astfel încât materialul să fie doar ușor umed.

Dacă este utilizată prea multă apă, senzația de confort se poate transforma într-un disconfort, iar dacă umezeala este insuficientă, efectul răcoritor poate fi aproape inexistent.