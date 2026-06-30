Când scapă Bucureștiul de codul roșu de caniculă. Temperaturile scad simţitor în următoarea perioadă
Bucureștiul traversează una dintre cele mai fierbinți zile ale verii, iar meteorologii avertizează că temperaturile maxime vor ajunge la 38-39 de grade Celsius, valori apropiate de recordul absolut al lunii iunie. Capitala se află sub cod roșu de caniculă până miercuri dimineață, însă veștile sunt mai bune pentru următoarele zile, când vremea se va schimba radical. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), după episodul de căldură extremă vor urma ploi torențiale, vijelii și o scădere semnificativă a temperaturilor.
Bucureștiul, aproape de recordul istoric de temperatură
Potrivit prognozei ANM, în intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, valul de căldură se va intensifica, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul resimte temperaturi și mai ridicate decât cele indicate de termometre. Meteorologii estimează astfel maxime de 38-39 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 21 și 23 de grade.
„Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menţine deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală”, transmite ANM.
Se apropie de recordul absolut al lunii iunie
Valorile prognozate pentru Capitală sunt foarte apropiate de cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în luna iunie.
Conform datelor ANM, recordul absolut pentru București este de 40,3 grade Celsius, înregistrat la stația meteorologică București-Filaret în data de 20 iunie 1918.
La stația București-Afumați, maxima absolută a lunii iunie este de 39,8 grade, iar la București-Băneasa de 39 de grade, ambele înregistrate pe 26 iunie 2007. Astfel, temperaturile estimate pentru această zi sunt comparabile cu cele consemnate în cele mai fierbinți episoade din ultimul secol.
Când se termină codul roșu de caniculă
Veștile bune sunt că episodul de caniculă extremă nu va dura foarte mult. Potrivit ANM, avertizarea de cod roșu pentru București expiră miercuri, 1 iulie, la ora 10:00, iar după-amiaza vremea va începe să se schimbe.
În intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00, Capitala va intra sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică.
Meteorologii anunță perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
Temperaturile scad cu aproape 8 grade
Schimbarea vremii va aduce și o răcire semnificativă. Dacă marți maximele vor ajunge la 38-39 de grade, miercuri temperatura maximă nu va mai depăși 31 de grade Celsius, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 7-8 grade față de ziua precedentă.
În același timp, nopțile vor deveni mai răcoroase, cu temperaturi minime estimate între 17 și 19 grade, față de cele 21-23 de grade din timpul codului roșu. Această scădere va reduce și disconfortul termic resimțit de locuitorii Capitalei.
Vânt puternic și averse după caniculă
Schimbarea de masă de aer va favoriza apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică. ANM estimează averse torențiale, în general de 10-20 l/mp, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, iar în unele zone ale Capitalei pot apărea vijelii și grindină.
„Vremea va deveni instabilă şi vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni”, au precizat meteorologii.
După una dintre cele mai fierbinți zile ale acestui început de vară, bucureștenii vor avea parte de o schimbare importantă a vremii. Chiar dacă temperaturile vor rămâne specifice sezonului cald, scăderea cu aproape opt grade și apariția ploilor vor aduce un respiro după episodul de caniculă extremă care a adus Capitala foarte aproape de recordul istoric al lunii iunie.