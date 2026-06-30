Când scapă Bucureștiul de codul roșu de caniculă. Temperaturile scad simţitor în următoarea perioadă

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul resimte temperaturi și mai ridicate decât cele indicate de termometre. Meteorologii estimează astfel maxime de 38-39 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 21 și 23 de grade.

„Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menţine deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală”, transmite ANM.

Se apropie de recordul absolut al lunii iunie

Valorile prognozate pentru Capitală sunt foarte apropiate de cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în luna iunie.

Conform datelor ANM, recordul absolut pentru București este de 40,3 grade Celsius, înregistrat la stația meteorologică București-Filaret în data de 20 iunie 1918.

La stația București-Afumați, maxima absolută a lunii iunie este de 39,8 grade, iar la București-Băneasa de 39 de grade, ambele înregistrate pe 26 iunie 2007. Astfel, temperaturile estimate pentru această zi sunt comparabile cu cele consemnate în cele mai fierbinți episoade din ultimul secol.

Când se termină codul roșu de caniculă

Veștile bune sunt că episodul de caniculă extremă nu va dura foarte mult. Potrivit ANM, avertizarea de cod roșu pentru București expiră miercuri, 1 iulie, la ora 10:00, iar după-amiaza vremea va începe să se schimbe.

În intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00, Capitala va intra sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică.

Meteorologii anunță perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale în jurul a 50 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.