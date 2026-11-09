Sfârșitul Tesla Cybertruck ridică întrebări incomode. Cum explică Elon Musk un model cu vânzări în scădere
Puține automobile lansate în ultimul deceniu au provocat reacții la fel de puternice precum Tesla Cybertruck. Pickupul electric cu o caroserie din oțel inoxidabil, forme geometrice radicale și promisiuni tehnologice ambițioase a devenit un simbol al stilului de conducere promovat de Elon Musk. Numai că spectacolul mediatic nu s-a transformat în volumul comercial așteptat, iar compania se pregătește acum să oprească linia de producție de la fabrica Giga Texas.
Anunțul făcut la începutul lunii noiembrie 2026 a fost urmat de explicații care au generat controverse. Musk susține că numărul comenzilor Cybertruck depășește capacitatea actuală de producție și că decizia nu are legătură cu lipsa profitabilității, ci cu oportunitatea de a utiliza resursele pentru Cybercab, viitorul robotaxi Tesla. Datele publice privind vânzările și capacitatea industrială ridică însă întrebări asupra acestei interpretări.
Cybertruck a ajuns să funcționeze mult sub capacitatea planificată
Tesla a dezvoltat inițial proiectul Cybertruck având în vedere volume de producție foarte mari, iar Elon Musk a discutat în trecut despre posibilitatea construirii a 250.000 de exemplare anual. Documentele recente ale companiei indică o capacitate instalată de peste 125.000 de vehicule pe an, dar volumele efective sunt mult mai mici.
În trimestrul al treilea din 2026, Tesla a raportat 8.295 de livrări în categoria Other Models, care include Cybertruck și alte vehicule produse în volume reduse. Estimările Electrek indică aproximativ 7.000–8.000 de Cybertruck livrate în această perioadă, ceea ce ar corespunde unui ritm anualizat de aproximativ 28.000–32.000 de unități dacă nivelul s-ar menține.
Diferența dintre capacitatea industrială și volumul efectiv este importantă, deoarece Tesla ar fi putut utiliza o parte mai mare din infrastructura disponibilă dacă cererea constantă ar fi justificat accelerarea producției. Totuși, simpla existență a unei capacități neutilizate nu demonstrează singură evoluția comenzilor din prezent, pentru care compania nu a publicat un registru complet.
Estimările Cox Automotive arată că vânzările americane au scăzut semnificativ față de perioada de vârf. După aproximativ 14.416 exemplare în trimestrul al treilea din 2024, Cybertruck a înregistrat doar 3.519 unități în primul trimestru din 2026 și 3.744 în trimestrul al doilea.
Tesla a experimentat și cu variante mai accesibile, inclusiv o versiune cu două motoare oferită temporar la echivalentul a aproximativ 53.500 de euro. Modificările repetate de gamă și preț sugerează eforturile companiei de a identifica o configurație comercială mai atractivă.
De ce Musk vrea să transfere resursele către Cybercab
La 6 noiembrie, Elon Musk a anunțat intenția de a reduce treptat producția Cybertruck la Giga Texas până în jurul mijlocului anului 2027. Argumentul inițial a fost necesitatea de a crea condiții pentru creșterea producției Cybercab, un vehicul autonom fără volan, pe care Tesla îl consideră esențial pentru dezvoltarea viitorului său serviciu de transport.
Ulterior, Musk a explicat că menținerea liniei Cybertruck presupune o complexitate industrială și o utilizare a specialiștilor care ar putea aduce mai multă valoare dacă aceleași resurse ar fi alocate proiectului Cybercab. A mai declarat că Tesla ar putea fi nevoită să returneze avansurile unor cumpărători, întrucât comenzile actuale ar depăși numărul de exemplare pe care compania intenționează să le producă până la închiderea liniei.
Acest argument trebuie analizat în două etape. Este posibil ca anunțul privind dispariția modelului să fi stimulat o creștere temporară a comenzilor, mai ales în rândul colecționarilor și al cumpărătorilor care apreciază caracterul neobișnuit al automobilului. Totuși, o asemenea creștere de ultim moment nu schimbă automat rezultatele comerciale slabe din anii precedenți.
În același timp, Tesla nu publică separat marja de profit a modelului Cybertruck, astfel încât afirmația că produsul este profitabil nu poate fi confirmată independent pe baza datelor financiare disponibile.
Pentru publicul român, Cybertruck a rămas în principal o curiozitate tehnologică, în condițiile în care designul său ridică dificultăți de omologare pe piața europeană, iar disponibilitatea oficială este limitată. Povestea modelului este însă relevantă pentru întreaga industrie: atenția mediatică, milioanele de rezervări și o identitate vizuală spectaculoasă nu garantează transformarea unui automobil într-un succes comercial durabil.
Elon Musk pariază acum că viitorul Tesla valorează mai mult în transportul autonom decât în segmentul pickupurilor electrice. Dacă Cybercab va confirma această strategie, renunțarea la Cybertruck ar putea fi privită retrospectiv ca o decizie calculată. Dacă nu, modelul din oțel inoxidabil ar putea rămâne unul dintre cele mai discutate exemple despre distanța dintre ambițiile tehnologice și realitatea pieței.