Sfârșitul Tesla Cybertruck ridică întrebări incomode. Cum explică Elon Musk un model cu vânzări în scădere

Cybertruck a ajuns să funcționeze mult sub capacitatea planificată

Tesla a dezvoltat inițial proiectul Cybertruck având în vedere volume de producție foarte mari, iar Elon Musk a discutat în trecut despre posibilitatea construirii a 250.000 de exemplare anual. Documentele recente ale companiei indică o capacitate instalată de peste 125.000 de vehicule pe an, dar volumele efective sunt mult mai mici.

În trimestrul al treilea din 2026, Tesla a raportat 8.295 de livrări în categoria Other Models, care include Cybertruck și alte vehicule produse în volume reduse. Estimările Electrek indică aproximativ 7.000–8.000 de Cybertruck livrate în această perioadă, ceea ce ar corespunde unui ritm anualizat de aproximativ 28.000–32.000 de unități dacă nivelul s-ar menține.

Diferența dintre capacitatea industrială și volumul efectiv este importantă, deoarece Tesla ar fi putut utiliza o parte mai mare din infrastructura disponibilă dacă cererea constantă ar fi justificat accelerarea producției. Totuși, simpla existență a unei capacități neutilizate nu demonstrează singură evoluția comenzilor din prezent, pentru care compania nu a publicat un registru complet.

Estimările Cox Automotive arată că vânzările americane au scăzut semnificativ față de perioada de vârf. După aproximativ 14.416 exemplare în trimestrul al treilea din 2024, Cybertruck a înregistrat doar 3.519 unități în primul trimestru din 2026 și 3.744 în trimestrul al doilea.

Tesla a experimentat și cu variante mai accesibile, inclusiv o versiune cu două motoare oferită temporar la echivalentul a aproximativ 53.500 de euro. Modificările repetate de gamă și preț sugerează eforturile companiei de a identifica o configurație comercială mai atractivă.

De ce Musk vrea să transfere resursele către Cybercab

La 6 noiembrie, Elon Musk a anunțat intenția de a reduce treptat producția Cybertruck la Giga Texas până în jurul mijlocului anului 2027. Argumentul inițial a fost necesitatea de a crea condiții pentru creșterea producției Cybercab, un vehicul autonom fără volan, pe care Tesla îl consideră esențial pentru dezvoltarea viitorului său serviciu de transport.

Ulterior, Musk a explicat că menținerea liniei Cybertruck presupune o complexitate industrială și o utilizare a specialiștilor care ar putea aduce mai multă valoare dacă aceleași resurse ar fi alocate proiectului Cybercab. A mai declarat că Tesla ar putea fi nevoită să returneze avansurile unor cumpărători, întrucât comenzile actuale ar depăși numărul de exemplare pe care compania intenționează să le producă până la închiderea liniei.