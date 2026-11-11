Băuturile energizante, asociate cu un risc mai mare de probleme cardiace. Ce au descoperit cercetătorii în peste 28.000 de raportări

De 11 ori mai multe raportări de stop cardiac în cazul băuturilor energizante

Una dintre cele mai importante observații ale cercetării este diferența dintre raportările care menționează băuturile energizante și cele referitoare la produse fără cofeină. Aceste băuturi au fost menționate de aproximativ 11 ori mai frecvent în raportările privind stopul cardiac decât produsele care nu conțin cofeină.

Analiza a identificat și o asociere cu tulburările de ritm cardiac. Raportările medicale care menționau băuturi energizante sau alte produse cu efect stimulant aveau o probabilitate de aproximativ patru ori mai mare să includă cazuri de aritmie, comparativ cu documentele în care aceste produse nu apăreau.

Cercetătorii au observat și o creștere a numărului de cazuri raportate de personalul medical, în care erau menționate ritmul cardiac neregulat sau moartea subită de cauză cardiacă la adulți tineri aparent sănătoși. Aceste observații ridică întrebări despre efectele consumului frecvent de băuturi energizante, mai ales în cazul persoanelor care consumă cantități mari.

Cofeina nu este singurul ingredient care ridică semne de întrebare

Cofeina este unul dintre principalii compuși asociați cu reacțiile adverse observate în cercetare. Totuși, băuturile energizante pot conține și alte substanțe stimulante, iar combinația lor este un motiv suplimentar de preocupare pentru cercetători.

Printre ingredientele menționate în analiză se numără metilxantinele, simpatomimeticele și yohimbina. Aceste substanțe pot influența activitatea sistemului nervos și funcționarea organismului, iar efectele combinațiilor dintre ele nu sunt încă pe deplin înțelese.

Metilxantinele reprezintă o categorie de compuși din care face parte și cofeina. Simpatomimeticele imită anumite efecte ale activării sistemului nervos simpatic, iar yohimbina este o substanță cu efect stimulant. Prezența mai multor astfel de ingrediente în aceeași băutură complică evaluarea efectelor asupra inimii.

Prin urmare, riscurile nu pot fi analizate doar prin raportare la cantitatea de cofeină. Compoziția diferită a produselor și asocierea mai multor substanțe stimulante pot influența reacțiile organismului.