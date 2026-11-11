Băuturile energizante, asociate cu un risc mai mare de probleme cardiace. Ce au descoperit cercetătorii în peste 28.000 de raportări
Băuturile energizante sunt asociate cu un număr semnificativ mai mare de raportări privind probleme cardiace grave decât produsele care nu conțin cofeină. Un studiu preliminar prezentat de Asociația Americană a Inimii (American Heart Association) atrage atenția asupra posibilelor efecte ale consumului acestor produse, în special în rândul adulților tineri, care reprezintă o categorie importantă de consumatori.
Cercetarea a analizat peste 28.300 de evenimente medicale raportate Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) în perioada 2017-2025. Rezultatele indică o asociere între băuturile energizante și afecțiuni precum stopul cardiac și aritmiile. Autorii atrag atenția și asupra unor cazuri raportate la persoane tinere, fără probleme de sănătate cunoscute, care consumau frecvent astfel de produse, scrie Futurism.
De 11 ori mai multe raportări de stop cardiac în cazul băuturilor energizante
Una dintre cele mai importante observații ale cercetării este diferența dintre raportările care menționează băuturile energizante și cele referitoare la produse fără cofeină. Aceste băuturi au fost menționate de aproximativ 11 ori mai frecvent în raportările privind stopul cardiac decât produsele care nu conțin cofeină.
Analiza a identificat și o asociere cu tulburările de ritm cardiac. Raportările medicale care menționau băuturi energizante sau alte produse cu efect stimulant aveau o probabilitate de aproximativ patru ori mai mare să includă cazuri de aritmie, comparativ cu documentele în care aceste produse nu apăreau.
Cercetătorii au observat și o creștere a numărului de cazuri raportate de personalul medical, în care erau menționate ritmul cardiac neregulat sau moartea subită de cauză cardiacă la adulți tineri aparent sănătoși. Aceste observații ridică întrebări despre efectele consumului frecvent de băuturi energizante, mai ales în cazul persoanelor care consumă cantități mari.
Cofeina nu este singurul ingredient care ridică semne de întrebare
Cofeina este unul dintre principalii compuși asociați cu reacțiile adverse observate în cercetare. Totuși, băuturile energizante pot conține și alte substanțe stimulante, iar combinația lor este un motiv suplimentar de preocupare pentru cercetători.
Printre ingredientele menționate în analiză se numără metilxantinele, simpatomimeticele și yohimbina. Aceste substanțe pot influența activitatea sistemului nervos și funcționarea organismului, iar efectele combinațiilor dintre ele nu sunt încă pe deplin înțelese.
Metilxantinele reprezintă o categorie de compuși din care face parte și cofeina. Simpatomimeticele imită anumite efecte ale activării sistemului nervos simpatic, iar yohimbina este o substanță cu efect stimulant. Prezența mai multor astfel de ingrediente în aceeași băutură complică evaluarea efectelor asupra inimii.
Prin urmare, riscurile nu pot fi analizate doar prin raportare la cantitatea de cofeină. Compoziția diferită a produselor și asocierea mai multor substanțe stimulante pot influența reacțiile organismului.
Adulții tineri, printre categoriile vizate de raportările medicale
Un aspect important al cercetării este numărul de evenimente adverse înregistrate în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 34 de ani. Afecțiunile cardiace sunt, în general, mai puțin frecvente la această categorie de vârstă, însă raportările analizate includ cazuri de probleme grave apărute la adulți tineri care consumau regulat băuturi energizante.
Această categorie de vârstă se numără și printre principalii consumatori ai acestor produse în Statele Unite. Cercetătorii consideră că asocierea dintre consumul ridicat și evenimentele cardiace raportate justifică o atenție mai mare asupra efectelor pe termen lung.
Totuși, rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul se bazează pe raportări de evenimente medicale, iar acestea nu demonstrează, prin ele însele, că băuturile energizante au provocat problemele cardiace. Faptul că un produs este menționat într-o raportare nu stabilește automat o relație directă de cauzalitate.
Cercetarea nu demonstrează încă o legătură directă de cauzalitate
Autorii subliniază că dovezile privind efectele consumului de băuturi energizante asupra sănătății inimii sunt încă în curs de dezvoltare. Deși datele analizate indică asocieri importante, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă aceste produse provoacă direct afecțiunile menționate și în ce condiții crește riscul.
În plus, studiul nu a trecut încă prin procesul de evaluare științifică inter pares. Rezultatele reprezintă, așadar, un semnal care necesită investigații suplimentare, nu o concluzie definitivă despre efectele tuturor băuturilor energizante.