Bitdefender și ING folosesc inteligența artificială pentru a descoperi cine încasează banii din magazinele online false. Fraude de peste 121.000 de lei, prevenite în România

Bitdefender și ING Bank România au lansat un proiect-pilot numit Honeycards, care utilizează inteligența artificială pentru a face cumpărături controlate în magazine online suspecte și pentru a descoperi cine încasează efectiv plățile. Rezultatele primelor opt luni sunt promițătoare: 191 de comercianți suspecți identificați, 404 clienți protejați și tranzacții frauduloase prevenite în valoare de peste 121.000 de lei, potrivit comunicatului transmis de cele două companii pe 11 noiembrie 2026.

Cum funcționează Honeycards, tehnologia care face cumpărături pentru a descoperi escrocii

Spre deosebire de metodele tradiționale de identificare a fraudelor, care analizează aspectul unui site, reputația acestuia sau reclamațiile utilizatorilor, Honeycards merge mai departe și urmărește traseul banilor.

Un agent AI dezvoltat de Bitdefender navighează automat prin magazinele online suspecte, selectează produse și inițiază achiziții de test. Pentru aceste operațiuni sunt utilizate carduri bancare speciale, denumite „honeycards”, emise exclusiv pentru proiect.

Ulterior, ING Bank România analizează informațiile asociate tranzacției pentru a identifica comerciantul care primește plata. Datele sunt corelate cu alte dovezi, iar specialiștii decid dacă există indicii suficiente pentru confirmarea unei fraude și aplicarea măsurilor de prevenție.

Această abordare poate identifica inclusiv magazine frauduloase necunoscute anterior, fără ca sistemul să depindă de reclamațiile clienților.

„Fraudele online evoluează rapid, iar capacitatea noastră de a le preveni depinde tot mai mult de felul în care conectăm informațiile și expertiza din industrii diferite”, explică Cătălina Albișteanu, Vice President of Products, Consumer Solutions Group, la Bitdefender.

Tehnologia devine relevantă într-un context în care magazinele online false sunt tot mai greu de identificat, iar infractorii folosesc inclusiv instrumente AI pentru a crea pagini și mesaje convingătoare.

Peste 400 de români protejați de fraude. Ce rezultate a obținut sistemul

În cele opt luni de testare, Honeycards a identificat 191 de comercianți suspecți, care au fost introduși într-un sistem de monitorizare. Potrivit datelor interne prezentate de companii, proiectul a contribuit la prevenirea tranzacțiilor frauduloase pentru 404 clienți ING, în valoare totală de peste 121.000 de lei.

Rata maximă de detecție raportată a fost de 94,44%, performanță atinsă în a doua lună a pilotului. Această cifră reprezintă însă rezultatul unei etape de testare, nu o garanție că tehnologia poate identifica orice tentativă de fraudă.

„AI ne ajută să câștigăm viteză, iar verificarea umană ne ajută să luăm decizia corectă”, subliniază Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention la ING Bank România.

Un aspect important este că proiectul nu utilizează cardurile clienților reali și nici nu analizează obiceiurile acestora de cumpărare. Testele se desfășoară exclusiv cu instrumente de plată dedicate, iar informațiile procesate sunt limitate la cele necesare identificării comercianților.

În plus, detectarea unui comerciant suspect nu înseamnă automat că acesta este vinovat. Uneori, infractorii pot utiliza abuziv serviciile unor companii legitime, motiv pentru care confirmarea fraudelor presupune verificări independente și intervenție umană.

Inteligența artificială ar putea opri fraudele înainte ca banii să dispară

Proiectul marchează o schimbare importantă în abordarea securității plăților online: în loc ca băncile să intervină doar după ce un client raportează o tranzacție suspectă, tehnologia permite identificarea preventivă a unor posibile scheme frauduloase.

Inițiativa apare într-un moment în care inteligența artificială este folosită tot mai des și de infractorii cibernetici, pentru automatizarea atacurilor și crearea unor înșelătorii greu de recunoscut.

Bitdefender și ING analizează deja posibilitatea extinderii Honeycards către alte metode de plată, alte piețe și mai multe instituții financiare. Participarea mai multor bănci ar putea contribui la identificarea rapidă a comercianților suspecți și la limitarea pierderilor pentru un număr mai mare de utilizatori.

Până când astfel de tehnologii vor fi implementate la scară largă, verificarea magazinelor online rămâne esențială. Playtech a prezentat anterior și semnalele de alarmă care pot indica un site fraudulos, de la reducerile suspecte până la lipsa informațiilor despre comerciant.

Honeycards demonstrează însă că inteligența artificială poate fi folosită nu doar pentru detectarea amenințărilor digitale, ci și pentru identificarea beneficiarilor tranzacțiilor suspecte, înainte ca fraudele să producă pierderi financiare.