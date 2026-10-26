Segway lansează o bicicletă electrică ce arată ca o motocicletă. Are 93 km autonomie și costă aproximativ 1.790 de euro

Motor puternic, autonomie de 93 km și echipamente inspirate de motociclete

Segway Xyber Air utilizează un motor electric montat în butucul roții din spate, cu o putere nominală de 750 W și un vârf declarat de 1.600 W. Cuplul motor ajunge la 80 Nm, suficient pentru accelerații energice în raport cu dimensiunile vehiculului.

În funcție de modul de utilizare și de reglementările locale americane, asistența poate funcționa până la 32 km/h sau 45 km/h. Există inclusiv o configurație hibridă care combină accelerația comandată prin manetă cu asistența la pedalare.

Bateria are o capacitate de 717 Wh, iar producătorul promite până la 93 km autonomie. Distanța poate varia considerabil în funcție de greutatea utilizatorului, relief, presiunea anvelopelor, temperatură și frecvența utilizării accelerației independente.

Suspensia frontală utilizează o furcă cu două coroane și cursă de 80 mm, iar anvelopele de 20 x 4 inchi sunt mult mai late decât cele întâlnite pe bicicletele urbane obișnuite. Frânarea este asigurată de discuri hidraulice cu diametrul de 180 mm.

Printre dotările neobișnuite se numără controlul tracțiunii, asistența la plecarea din rampă și controlul regenerativ al coborârii. Sistemele sunt concepute pentru a îmbunătăți controlul asupra vehiculului în anumite condiții.

Segway adaugă și funcții conectate, inclusiv AirLock pentru deblocare automată, urmărire GPS, modul Lost Mode și actualizări software de la distanță. Unele servicii online pot necesita abonament după primul an.

Vehiculul cântărește aproximativ 38 kg și poate transporta, potrivit producătorului, o sarcină totală de până la 150 kg.