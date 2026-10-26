Segway lansează o bicicletă electrică ce arată ca o motocicletă. Are 93 km autonomie și costă aproximativ 1.790 de euro
Granița dintre bicicleta electrică și motocicletă devine tot mai neclară odată cu apariția unor vehicule care combină pedalele cu motoare puternice, anvelope late și tehnologii întâlnite până recent pe automobile. Segway, companie cunoscută pentru trotinetele și soluțiile sale de mobilitate electrică, aduce pe piață un model care pare să împrumute mai mult din lumea motocicletelor decât din cea a bicicletelor tradiționale.
Noul Segway Xyber Air păstrează designul futurist al modelului Xyber original, dar vine într-o configurație mai ușoară și adaptată categoriilor americane de biciclete electrice. Prețul de lansare este de aproximativ 1.790 de euro, echivalentul celor 1.999 de dolari solicitați în Statele Unite. Autonomia declarată ajunge la 93 km, iar dotările includ control al tracțiunii, localizare GPS și compatibilitate Apple Find My.
Motor puternic, autonomie de 93 km și echipamente inspirate de motociclete
Segway Xyber Air utilizează un motor electric montat în butucul roții din spate, cu o putere nominală de 750 W și un vârf declarat de 1.600 W. Cuplul motor ajunge la 80 Nm, suficient pentru accelerații energice în raport cu dimensiunile vehiculului.
În funcție de modul de utilizare și de reglementările locale americane, asistența poate funcționa până la 32 km/h sau 45 km/h. Există inclusiv o configurație hibridă care combină accelerația comandată prin manetă cu asistența la pedalare.
Bateria are o capacitate de 717 Wh, iar producătorul promite până la 93 km autonomie. Distanța poate varia considerabil în funcție de greutatea utilizatorului, relief, presiunea anvelopelor, temperatură și frecvența utilizării accelerației independente.
Suspensia frontală utilizează o furcă cu două coroane și cursă de 80 mm, iar anvelopele de 20 x 4 inchi sunt mult mai late decât cele întâlnite pe bicicletele urbane obișnuite. Frânarea este asigurată de discuri hidraulice cu diametrul de 180 mm.
Printre dotările neobișnuite se numără controlul tracțiunii, asistența la plecarea din rampă și controlul regenerativ al coborârii. Sistemele sunt concepute pentru a îmbunătăți controlul asupra vehiculului în anumite condiții.
Segway adaugă și funcții conectate, inclusiv AirLock pentru deblocare automată, urmărire GPS, modul Lost Mode și actualizări software de la distanță. Unele servicii online pot necesita abonament după primul an.
Vehiculul cântărește aproximativ 38 kg și poate transporta, potrivit producătorului, o sarcină totală de până la 150 kg.
Poate fi utilizată legal în România ca bicicletă electrică obișnuită?
Acesta este aspectul care trebuie clarificat înainte ca noul Segway să fie privit ca o alternativă la bicicleta clasică pentru naveta urbană.
În Uniunea Europeană, categoria obișnuită a bicicletelor electrice asistate la pedalare este asociată unui motor auxiliar cu putere nominală continuă maximă de 250 W, care își reduce progresiv asistența și o întrerupe înainte de depășirea vitezei de 25 km/h.
Versiunea americană Segway Xyber Air, cu motor nominal de 750 W și asistență până la 45 km/h, nu corespunde acestor limite. Faptul că vehiculul poate fi încadrat într-o categorie americană de e-bike nu înseamnă că primește automat același statut în România.
În funcție de omologare și caracteristicile exacte, un asemenea vehicul ar putea intra într-o categorie care necesită înmatriculare sau înregistrare, asigurare și un permis corespunzător. Nu există o confirmare privind o versiune europeană omologată pentru România.
Această distincție este importantă în orașe precum București, Cluj-Napoca sau Brașov, unde posibilitatea utilizării pistelor pentru biciclete poate influența decisiv alegerea unui mijloc de transport.
Și greutatea de 38 kg trebuie luată în calcul. Pentru cine locuiește la bloc, fără lift sau spațiu sigur de depozitare la parter, transportarea zilnică a vehiculului poate deveni dificilă.
Prețul american echivalent cu aproximativ 1.790 de euro nu include eventualele costuri de import și adaptare pentru piața europeană. Segway a anunțat începerea livrărilor americane pentru 27 octombrie 2026.
Xyber Air demonstrează direcția în care evoluează micromobilitatea: vehicule tot mai conectate, mai puternice și mai apropiate de motociclete. Pentru România, însă, statutul juridic va fi cel puțin la fel de important ca specificațiile tehnice.