Secretul din spatele celei mai mari biserici din lume. Cum a fost împlinit visul imposibil al lui Antoni Gaudí după 100 de ani

Antoni Gaudí și visul unei „Biblii din piatră”

Supranumit „arhitectul lui Dumnezeu”, Gaudí și-a dorit să creeze nu doar o biserică impresionantă, ci o adevărată „Biblie din piatră”. În același timp, el era convins că multe dintre catedralele vremii se bazau pe soluții structurale imperfecte. Nu suporta contraforturile exterioare specifice stilului gotic, pe care le considera un fel de „cârje” arhitecturale, scrie BBC.

Pentru a găsi o alternativă, arhitectul s-a inspirat dintr-o construcție veche de aproape două milenii: arcul Taq-i Kisra din vechiul oraș Ctesifon, aflat în actualul Irak. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute exemple de arc catenar, o formă geometrică obținută prin inversarea curbei pe care o formează un lanț suspendat. Rezultatul este o structură extrem de eficientă în distribuirea greutății și una dintre cele mai stabile forme folosite în arhitectură.

Secretul structural ascuns în coloanele bazilicii

Pornind de la acest principiu, Gaudí a proiectat coloanele și structura bazilicii astfel încât acestea să se susțină singure. Interiorul este dominat de coloane care se ramifică asemenea copacilor, distribuind greutatea acoperișului și a turnurilor către fundație.

Efectul este spectaculos: vizitatorii au impresia că se află într-o pădure de piatră luminată de vitralii colorate. Din punct de vedere inginerec, însă, fiecare coloană are un rol esențial în susținerea întregii structuri, eliminând nevoia unor elemente masive de sprijin.

Problema uriașă a turnurilor de peste 170 de metri

Provocările au devenit și mai mari atunci când a venit momentul construirii turnurilor centrale. Inginerii au descoperit că metodele clasice ar fi făcut structurile prea grele pentru elementele de susținere proiectate de Gaudí.

La înălțimi care depășesc 130 sau chiar 170 de metri, greutatea și presiunea exercitate asupra fundațiilor devin enorme. În plus, vântul generează forțe suplimentare care pot provoca fisuri și deformări.

Tehnologia modernă care a salvat proiectul

Soluția a venit în 2014, când specialiștii companiei britanice Arup au propus utilizarea unor panouri de piatră precomprimate cu ajutorul unor cabluri speciale din oțel.