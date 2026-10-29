Se schimbă normele medicale pentru permis. Ce trebuie să știe șoferii înainte de 6 noiembrie
Normele medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere se modifică din 6 noiembrie 2026, în privința vederii, tulburărilor mintale, consumului de alcool, drogurilor și medicamentelor care afectează conducerea în siguranță. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie și actualizează regulile de evaluare, inclusiv condițiile pentru acordarea avizelor și stabilirea controalelor periodice.
Ce categorii de permis intră în cele două grupe
Ordinul nr. 1.829/2026 modifică punctele despre vedere, tulburări mintale, alcool, droguri și medicamente din normele aprobate prin Ordinul nr. 1.162/2010. Actul transpune cerințe medicale din anexa III a Directivei europene 2025/2205 privind permisele de conducere.
Evaluarea se face în funcție de grupa în care se încadrează categoria permisului. Grupa 1 include categoriile AM, A1, A2, A, B1, B și BE, iar grupa 2 cuprinde categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.
Așadar, dacă ai permis categoria B, te încadrezi în grupa 1. Pentru grupa 2, care include camioanele și autobuzele, normele prevăd cerințe specifice și evaluarea riscurilor suplimentare asociate acestor vehicule.
Cum sunt evaluate problemele de vedere
Examinarea urmărește acuitatea vizuală și, după caz, câmpul vizual, vederea în lumină slabă, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast. Medicii verifică și diplopia, adică vederea dublă, precum și alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța rutieră.
Pentru grupa 1, normele prevăd o acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5, cu sau fără corecție optică, și un câmp vizual orizontal de cel puțin 120 de grade. Dacă există o afecțiune oculară evolutivă, medicul oftalmolog stabilește individual periodicitatea controalelor, în funcție de natura și evoluția acesteia.
În cazuri excepționale, permisul pentru grupa 1 poate fi eliberat sau reînnoit chiar dacă cerințele privind acuitatea ori câmpul vizual nu sunt îndeplinite. Sunt necesare un aviz de specialitate favorabil, evaluarea oftalmologică prevăzută de norme și promovarea unui test practic.
Pentru apariția recentă a diplopiei sau pierderea vederii la un ochi, punctul 1.4.3 prevede o perioadă de adaptare de minimum șase luni în care conducerea este interzisă. Reluarea acesteia presupune avizul favorabil al oftalmologului și avizul expertului auto, cu respectarea condițiilor stabilite.
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Ce prevăd normele despre tulburările mintale și alcool
Pentru grupa 1, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește persoanelor cu tulburări mintale grave sau cu tulburări grave și/sau persistente ale judecății, comportamentului ori adaptabilității. Textul include însă o excepție bazată pe evaluarea medicului specialist curant.
În aceste situații, permisul poate fi acordat sau reînnoit în baza unui aviz favorabil și, după caz, cu efectuarea unor controale periodice. Frecvența acestora este stabilită individual, ținând cont de evoluția afecțiunii și de durata remisiunii.
În privința alcoolului, evaluarea urmărește impactul consumului și al tulburărilor asociate asupra capacității de a conduce. Pentru grupa 1, dependența sau alte tulburări asociate consumului, incompatibile cu siguranța la volan, împiedică eliberarea ori reînnoirea permisului.
Persoanele diagnosticate anterior cu dependență pot obține aviz favorabil după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical. Este necesară și respectarea programului de monitorizare stabilit de specialist.
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Cum contează medicamentele și consumul de substanțe
Normele prevăd neeliberarea sau nereînnoirea permisului atunci când evaluarea medicală constată dependență de substanțe psihotrope ori stupefiante sau alte tulburări asociate consumului, incompatibile cu șofatul în siguranță. Pentru grupa 1 sunt reglementate și situațiile în care consumul de substanțe ori medicamente afectează capacitatea de a conduce.
Evaluarea include medicamentele și combinațiile de medicamente susceptibile să afecteze această capacitate. Dacă urmezi un tratament, efectele sale asupra aptitudinii de a conduce sunt analizate în cadrul examinării medicale de specialitate.
Pentru grupa 2, la capitolele privind tulburările mintale, alcoolul și drogurile ori medicamentele, medicul trebuie să țină cont de riscurile suplimentare ale conducerii acestor vehicule. În funcție de natura și gravitatea afecțiunilor constatate, pot fi stabilite condiții sau restricții.
Articolul II al ordinului prevede aplicarea modificărilor la 15 zile de la publicare. Prin urmare, noile formulări devin aplicabile din 6 noiembrie 2026, la evaluările pentru obținerea sau reînnoirea permisului.