Se schimbă normele medicale pentru permis. Ce trebuie să știe șoferii înainte de 6 noiembrie

Evaluarea se face în funcție de grupa în care se încadrează categoria permisului. Grupa 1 include categoriile AM, A1, A2, A, B1, B și BE, iar grupa 2 cuprinde categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

Așadar, dacă ai permis categoria B, te încadrezi în grupa 1. Pentru grupa 2, care include camioanele și autobuzele, normele prevăd cerințe specifice și evaluarea riscurilor suplimentare asociate acestor vehicule.

Cum sunt evaluate problemele de vedere

Examinarea urmărește acuitatea vizuală și, după caz, câmpul vizual, vederea în lumină slabă, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast. Medicii verifică și diplopia, adică vederea dublă, precum și alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța rutieră.

Pentru grupa 1, normele prevăd o acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5, cu sau fără corecție optică, și un câmp vizual orizontal de cel puțin 120 de grade. Dacă există o afecțiune oculară evolutivă, medicul oftalmolog stabilește individual periodicitatea controalelor, în funcție de natura și evoluția acesteia.

În cazuri excepționale, permisul pentru grupa 1 poate fi eliberat sau reînnoit chiar dacă cerințele privind acuitatea ori câmpul vizual nu sunt îndeplinite. Sunt necesare un aviz de specialitate favorabil, evaluarea oftalmologică prevăzută de norme și promovarea unui test practic.

Pentru apariția recentă a diplopiei sau pierderea vederii la un ochi, punctul 1.4.3 prevede o perioadă de adaptare de minimum șase luni în care conducerea este interzisă. Reluarea acesteia presupune avizul favorabil al oftalmologului și avizul expertului auto, cu respectarea condițiilor stabilite.

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