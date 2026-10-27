Ministrul Sănătății schimbă comisiile care recunosc calificările medicilor. „Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgolii”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 27 octombrie, că va schimba componența comisiilor responsabile de recunoașterea și echivalarea calificărilor profesionale ale medicilor. Decizia vine după sesizări ale rezidenților și specialiștilor privind întârzieri nejustificate în soluționarea dosarelor, inclusiv pentru pregătirea dobândită în alte state europene.
Ce comisii sunt vizate de schimbările anunțate
Măsura privește comisiile din Ministerul Sănătății care analizează recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare. Rogobete a transmis că modificările vor fi făcute în perioada imediat următoare.
„Ministerul Sănătăţii trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici! Iar orgoliile personale nu au ce căuta în deciziile care privesc viitorul profesional al tinerilor medici”, a scris ministrul pe Facebook.
În anunțul privind schimbarea componenței comisiilor, acesta a precizat că a analizat situațiile semnalate de medici. Sunt vizate comisiile care nu performează sau întârzie fără justificare soluționarea solicitărilor.
Ministrul a criticat și atitudinea unor membri care, în formularea sa, consideră că „funcţiile pe care le ocupă le aparţin”. Schimbarea anunțată privește persoanele care evaluează dosarele, în contextul nemulțumirilor privind funcționarea procedurilor.
Rezidenții și specialiștii au reclamat blocaje administrative
Sesizările primite la minister se referă la recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite. Printre cei care au semnalat dificultăți se află atât medici rezidenți, cât și medici specialiști.
Rogobete susține că întârzierile pot afecta parcursul profesional al acestora. El a legat problema și de întoarcerea în România a medicilor care s-au pregătit în străinătate.
„Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgoliile unor cadre didactice, de nepăsarea unor membri ai comisiilor sau de proceduri prelungite fără justificare”, a transmis ministrul Sănătății.
Acesta consideră că instituțiile ar trebui să faciliteze integrarea medicilor în sistemul românesc. Blocajele descrise în sesizări ar produce, în schimb, un efect de descurajare.
„În loc să încurajăm întoarcerea medicilor români acasă şi să le facilităm integrarea în sistemul nostru de sănătate, ajungem uneori să îi descurajăm prin întârzieri şi blocaje administrative. Acest lucru o să înceteze”, a declarat Rogobete.
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Cum funcționează recunoașterea calificărilor obținute în UE
Pentru medici, recunoașterea calificărilor profesionale are un cadru european distinct de simpla recunoaștere academică a unei diplome. Directiva 2005/36/CE stabilește condițiile în care anumite titluri beneficiază de recunoaștere automată între statele membre.
Conform regulilor europene privind recunoașterea automată, sunt relevante cerințele de formare și titlurile înscrise în anexele directivei. Pentru calificările de medic specialist, aplicarea mecanismului depinde și de specialitatea și statele implicate.
Recunoașterea automată nu elimină depunerea documentelor la autoritatea competentă. Medicul trebuie să dovedească deținerea calificării și să parcurgă formalitățile necesare înainte de a începe activitatea în statul în care se mută.
Portalul european dedicat profesiilor reglementate explică faptul că solicitantul trebuie să aștepte permisiunea autorităților. Dacă pregătirea nu îndeplinește condițiile pentru recunoașterea automată, pot deveni aplicabile alte proceduri de evaluare.
Rogobete cere responsabilitate față de medicii mai tineri
Ministrul a subliniat că experiența profesională și academică trebuie însoțită de corectitudine în evaluarea solicitărilor. În mesajul său, a insistat asupra respectului față de colegii aflați la începutul sau în dezvoltarea carierei.
„Respect experienţa profesională şi academică, dar aceasta trebuie să fie însoţită de responsabilitate, corectitudine şi respect faţă de colegii mai tineri. Nu voi permite ca birocraţia, orgoliile sau interesele personale să blocheze parcursul profesional al medicilor”, a declarat Alexandru Rogobete.
Prin schimbarea comisiilor, ministrul urmărește înlăturarea întârzierilor nejustificate semnalate în evaluarea dosarelor. Solicitările vizate acoperă etape diferite ale pregătirii medicale, de la stagii până la titluri de calificare și atestate complementare.