Ministrul Sănătății schimbă comisiile care recunosc calificările medicilor. „Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgolii”

„Ministerul Sănătăţii trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici! Iar orgoliile personale nu au ce căuta în deciziile care privesc viitorul profesional al tinerilor medici”, a scris ministrul pe Facebook.

În anunțul privind schimbarea componenței comisiilor, acesta a precizat că a analizat situațiile semnalate de medici. Sunt vizate comisiile care nu performează sau întârzie fără justificare soluționarea solicitărilor.

Ministrul a criticat și atitudinea unor membri care, în formularea sa, consideră că „funcţiile pe care le ocupă le aparţin”. Schimbarea anunțată privește persoanele care evaluează dosarele, în contextul nemulțumirilor privind funcționarea procedurilor.

Rezidenții și specialiștii au reclamat blocaje administrative

Sesizările primite la minister se referă la recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite. Printre cei care au semnalat dificultăți se află atât medici rezidenți, cât și medici specialiști.

Rogobete susține că întârzierile pot afecta parcursul profesional al acestora. El a legat problema și de întoarcerea în România a medicilor care s-au pregătit în străinătate.

„Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgoliile unor cadre didactice, de nepăsarea unor membri ai comisiilor sau de proceduri prelungite fără justificare”, a transmis ministrul Sănătății.

Acesta consideră că instituțiile ar trebui să faciliteze integrarea medicilor în sistemul românesc. Blocajele descrise în sesizări ar produce, în schimb, un efect de descurajare.

„În loc să încurajăm întoarcerea medicilor români acasă şi să le facilităm integrarea în sistemul nostru de sănătate, ajungem uneori să îi descurajăm prin întârzieri şi blocaje administrative. Acest lucru o să înceteze”, a declarat Rogobete.

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