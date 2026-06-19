Lista societăţilor de stat unde vor fi măriri salariale. Guvernul a aprobat bugetul, condiţiile puse pentru majorări

Ce condiții trebuie să respecte companiile pentru a putea acorda majorări salariale

Memorandumul aprobat de Guvern are la bază prevederile OUG nr. 89/2025 și stabilește criterii clare pentru operatorii economici care solicită creșterea cheltuielilor salariale sau suplimentarea personalului.

Pot beneficia de aceste măsuri companiile care nu au înregistrat pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și care nu estimează pierderi sau restanțe în anul 2026.

Pentru societățile care au avut pierderi sau datorii restante la finalul anului trecut, aprobarea este posibilă doar dacă acestea prevăd reducerea pierderilor cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor salariale și reducerea plăților restante cu minimum 20%.

În plus, operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri pentru activitatea operațională trebuie să suporte eventualele majorări salariale exclusiv din venituri proprii.

Majorările aprobate nu pot depăși indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, respectiv 6,5%, și pot fi acordate începând cu luna următoare aprobării memorandumului.

Cele mai mari sume aprobate pentru salarii și angajări

Cea mai mare alocare aprobată prin memorandum revine Companiei de Apă Someș din județul Cluj, care va beneficia de 13,17 milioane de lei. Din această sumă, 7,01 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale, iar 6,16 milioane de lei vor finanța ocuparea a 100 de posturi nou-înființate.

Printre companiile care vor primi sume importante se numără și: