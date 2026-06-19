Lista societăţilor de stat unde vor fi măriri salariale. Guvernul a aprobat bugetul, condiţiile puse pentru majorări
Guvernul a aprobat un memorandum care permite majorarea cheltuielilor salariale, ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de angajați în cazul a 36 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau autoritatea administrațiilor publice locale. Decizia vizează companii care furnizează servicii publice esențiale în 22 de județe ale țării, de la alimentare cu apă și canalizare până la transport public, termoficare, administrarea domeniului public, piețe, gospodărire urbană, aeroporturi și zone libere.
Valoarea totală a măsurilor aprobate se ridică la 85,57 milioane de lei. Din această sumă, 31,36 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale, 34,56 milioane de lei pentru ocuparea a 699 de posturi vacante, iar 19,64 milioane de lei pentru ocuparea a 384 de posturi nou-înființate.
Ce condiții trebuie să respecte companiile pentru a putea acorda majorări salariale
Memorandumul aprobat de Guvern are la bază prevederile OUG nr. 89/2025 și stabilește criterii clare pentru operatorii economici care solicită creșterea cheltuielilor salariale sau suplimentarea personalului.
Pot beneficia de aceste măsuri companiile care nu au înregistrat pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și care nu estimează pierderi sau restanțe în anul 2026.
Pentru societățile care au avut pierderi sau datorii restante la finalul anului trecut, aprobarea este posibilă doar dacă acestea prevăd reducerea pierderilor cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor salariale și reducerea plăților restante cu minimum 20%.
În plus, operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri pentru activitatea operațională trebuie să suporte eventualele majorări salariale exclusiv din venituri proprii.
Majorările aprobate nu pot depăși indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, respectiv 6,5%, și pot fi acordate începând cu luna următoare aprobării memorandumului.
Cele mai mari sume aprobate pentru salarii și angajări
Cea mai mare alocare aprobată prin memorandum revine Companiei de Apă Someș din județul Cluj, care va beneficia de 13,17 milioane de lei. Din această sumă, 7,01 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale, iar 6,16 milioane de lei vor finanța ocuparea a 100 de posturi nou-înființate.
Printre companiile care vor primi sume importante se numără și:
- Tursib Sibiu – 8,39 milioane lei;
- Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila – 7,25 milioane lei;
- Compania de Apă Oltenia – 6,85 milioane lei;
- Hidro Prahova – 6,18 milioane lei;
- ACET Suceava – 5,08 milioane lei.
Guvernul motivează aceste măsuri prin necesitatea asigurării continuității serviciilor publice și prin lipsa personalului în mai multe domenii esențiale.
Lista completă a celor 36 de societăți vizate
1. ACET SA Suceava
- Total aprobat: 5,08 milioane lei
- Majorări salariale: 2,65 milioane lei
- 36 posturi vacante: 2,42 milioane lei
2. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL
- Total aprobat: 19.177 lei
- Majorări salariale: 19.177 lei
3. HYDROKOV SA Covasna
- Total aprobat: 2,65 milioane lei
- Majorări salariale: 996.000 lei
- 25 posturi vacante: 1,13 milioane lei
- 11 posturi noi: 524.815 lei
4. Compania Județeană APA SERV SA Neamț
- Total aprobat: 535.489 lei
- 12 posturi vacante
5. Transport Public Local SA Suceava
- Total aprobat: 3,44 milioane lei
- Majorări salariale: 726.417 lei
- 65 posturi vacante: 2,71 milioane lei
6. Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați
- Total aprobat: 90.602 lei
- Majorări salariale: 90.602 lei
7. Thermoenergy Group SA Bacău
- Total aprobat: 640.415 lei
- 10 posturi vacante
8. Hidro Prahova SA
- Total aprobat: 6,18 milioane lei
- Majorări salariale: 2,06 milioane lei
- 58 posturi vacante: 4,11 milioane lei
9. AQUABIS SA Bistrița-Năsăud
- Total aprobat: 2,51 milioane lei
- Majorări salariale: 1,42 milioane lei
- 16 posturi vacante
- 14 posturi noi
10. Administrația Domeniului Public SA Oradea
- Total aprobat: 1,8 milioane lei
- Majorări salariale: 587.000 lei
- 36 posturi vacante
11. Horticultura SA Timișoara
- Total aprobat: 1,79 milioane lei
- Majorări salariale: 431.466 lei
- 14 posturi vacante
- 24 posturi noi
12. Apa Canal Nord-Vest SA
- Total aprobat: 872.242 lei
- Majorări salariale: 175.217 lei
- 12 posturi noi
13. ADI de Transport Public Arad
- Total aprobat: 2,46 milioane lei
- Majorări salariale: 1,38 milioane lei
- 22 posturi vacante
- 4 posturi noi
14. Compania de Utilități Publice Focșani
- Total aprobat: 3,77 milioane lei
- Majorări salariale: 1,95 milioane lei
- 31 posturi vacante
15. Compania de Apă Someș
- Total aprobat: 13,17 milioane lei
- Majorări salariale: 7,01 milioane lei
- 100 posturi noi
16. Tursib Sibiu
- Total aprobat: 8,39 milioane lei
- Majorări salariale: 742.958 lei
- 9 posturi vacante
- 89 posturi noi
17. Compania de Apă Oltenia
- Total aprobat: 6,85 milioane lei
- Majorări salariale: 3,43 milioane lei
- 40 posturi vacante
- 48 posturi noi
18. Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș
- Total aprobat: 172.478 lei
19. AQUACEPTURA
- Total aprobat: 315.300 lei
- 8 posturi noi
20. Compania de Apă Arieș
- Total aprobat: 2,75 milioane lei
- Majorări salariale: 826.297 lei
- 32 posturi vacante
21. Gospodărire Urbană SRL Galați
- Total aprobat: 1,33 milioane lei
- Majorări salariale: 794.240 lei
- 13 posturi vacante
22. Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL
- Total aprobat: 26.433 lei
23. Locativ SA Târgu Mureș
- Total aprobat: 58.821 lei
24. Nova Apaserv SA Botoșani
- Total aprobat: 2,11 milioane lei
- Majorări salariale: 1,62 milioane lei
- 10 posturi vacante
25. Edilitara Târgu-Jiu
- Total aprobat: 417.303 lei
- 11 posturi vacante
26. Eco-Csik
- Total aprobat: 1,24 milioane lei
- Majorări salariale: 320.111 lei
- 47 posturi noi
27. Intertrans Caransebeș SRL
- Total aprobat: 113.100 lei
- 3 posturi noi
28. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila
- Total aprobat: 7,25 milioane lei
- Majorări salariale: 2,4 milioane lei
- 117 posturi vacante
29. Aeroportul Târgu Mureș
- Total aprobat: 1,69 milioane lei
- Majorări salariale: 224.440 lei
- 32 posturi vacante
- 3 posturi noi
30. RECONS SA Arad
- Total aprobat: 363.767 lei
- 17 posturi vacante
31. Servicii Comunitare Nicorești SRL
- Total aprobat: 998.298 lei
- Majorări salariale: 58.263 lei
- 9 posturi vacante
- 9 posturi noi
32. Compania Energetică Servicii București
- Total aprobat: 2,98 milioane lei
- Majorări salariale: 765.850 lei
- 35 posturi vacante
33. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani SRL
- Total aprobat: 557.048 lei
- Majorări salariale: 28.204 lei
- 9 posturi vacante
- 9 posturi noi
34. Transport Local Câmpia Turzii SRL
- Total aprobat: 596.500 lei
- 7 posturi vacante
- 3 posturi noi
35. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav
- Total aprobat: 2,24 milioane lei
- Majorări salariale: 325.246 lei
- 33 posturi vacante
36. SC Solceta SA Ștei
- Total aprobat: 34.035 lei
- Majorări salariale: 34.035 lei
Companiile reclamă lipsa personalului și salarii necompetitive
Mai multe societăți au justificat solicitările prin dificultățile întâmpinate în recrutarea și păstrarea personalului.
ACET SA Suceava a transmis că aproape 46% dintre angajații săi au ajuns să fie remunerați la nivelul salariului minim pe economie, după creșterile succesive ale salariului minim și înghețarea grilelor salariale. Potrivit companiei, această situație a generat dezechilibre salariale și a redus capacitatea de atragere a personalului calificat.
De asemenea, Transport Public Local SA Suceava a precizat că nu a reușit să ocupe toate posturile aprobate anterior, în ciuda campaniilor de recrutare realizate prin presă, radio, televiziuni locale, site-ul propriu și anunțuri în mijloacele de transport public, din cauza salariilor considerate neatractive.
În alte cazuri, operatorii economici au invocat extinderea activităților, implementarea proiectelor europene, administrarea unor servicii suplimentare sau necesitatea asigurării mentenanței infrastructurilor aflate în exploatare.
Guvernul a precizat că toate aceste cheltuieli vor trebui reflectate în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor, cu respectarea regulilor privind disciplina financiară și guvernanța corporativă aplicabile întreprinderilor publice.