Statul va participa financiar la reconstrucția blocului din Rahova. „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”

Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 18:49
de Daoud Andra

ACTUALITATE
FOTO: Profimedia Images

Ministerul Dezvoltării a anunţat, marţi, că va sprijini financiar reconstrucţia blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă pe 17 octombrie. În acest sens, a fost iniţiat un proiect de modificare a cadrului legislativ, care va permite finanţarea lucrărilor de demolare și realizarea unei construcții noi, precum și asigurarea costurilor pentru studiile și proiectarea necesară.

Blocul va fi refăcut cu bani publici

Conform comunicatului oficial, ministerul a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care vizează programele de finanțare destinate consolidării clădirilor.

„Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii în program a clădirilor de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice”, se arată în comunicat.

Până acum, programul de consolidare finanța exclusiv lucrările de întărire a structurilor existente, fără a include demolarea și reconstruirea unor clădiri. Modificarea legislativă propusă are drept scop să permită includerea blocului afectat din Rahova, cu toate cheltuielile asociate studiilor și execuției unei construcții noi.

„Există precedent legal pentru acest modificări, întrucât un alt program de finanţare derulat de minister, cel pentru şcoli sigure, prevede posibilitatea demolării clădirilor şi construcţia unor structuri noi. Pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente”, se mai arată în document.

Locuințele vor intra în proprietatea statului

În ceea ce privește regimul juridic al locuințelor nou construite, acestea vor intra în proprietatea privată a statului, urmând ca unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se află clădirea să le administreze.

„Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, au precizat oficialii ministerului.

Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, prelungirea perioadei de derulare a programelor naţionale de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” și a celui pentru consolidarea seismică a spitalului „Mihail Cantacuzino” până în anul 2028, faţă de termenul anterior, 2025. Ministrul Cseke Attila a subliniat:

„Reducerea riscului seismic şi consolidarea infrastructurii publice esenţiale – şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranţa cetăţenilor”.

Totodată, autoritățile locale vor putea să finanțeze din buget propriu expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor pentru clădirile încadrate în clasele de risc seismic RSI și RSII, pentru imobile care nu accesează fondurile ministerului, dar și pentru cele afectate de explozii sau incendii.

