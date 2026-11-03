Școala care renaște într-un sat din România. Directoarea face zilnic 130 km, iar elevii vin acum și din comunele vecine
Școala Gimnazială Făgețelu, din județul Olt, aproape și-a dublat numărul de copii în ultimii ani, atrăgând și familii din localitățile învecinate. Aproximativ 80 de elevi și preșcolari învață astăzi aici, într-o unitate renovată, condusă de Lusiana Drăgușin, profesoara care face de 16 ani peste 130 de kilometri dus-întors între Slatina și școală.
A renunțat la turism și a ales învățământul
Lusiana Drăgușin a intrat în învățământ cu aproape 20 de ani în urmă, după ce lucrase în turism. O ofertă de muncă în București a pus-o în situația de a alege între continuarea carierei în acel domeniu și rămânerea alături de familie.
A ales să rămână și, având specializare în limba română și engleză, a început să predea engleza în grădinițe din Slatina. După trei ani, a susținut un concurs și a ajuns ca profesoară suplinitoare la școlile din Topana și Făgețelu.
Ulterior, directorul de atunci al școlii din Făgețelu i-a propus să își întregească norma în aceeași unitate, unde era nevoie și de profesor de engleză. Într-un interviu pentru Adevărul, profesoara a povestit că începutul a fost dificil, atât din cauza condițiilor din școală, cât și a navetei.
„Încă erau pe pereți poze cu Ceaușescu și cu șoimii patriei. Deplorabil”, își amintește Lusiana Drăgușin.
A început să schimbe lucrurile înainte să devină directoare, renovând mai întâi sala în care lucra și mobilierul.
Renovări făcute cu părinții și sprijin atras pentru școală
În 2017 a fost numită directoare, iar lucrările au putut fi gândite pentru întreaga școală. A chemat părinții să ajute la repararea și vopsirea mobilierului, apoi a căutat donații și sprijin pentru renovări.
Transformarea s-a făcut cu bani primiți de la asociații și cu fondurile disponibile de la primărie. Astăzi, școala are mobilier nou, toalete în interior și un teren de sport sintetic.
„Acum este o școală renovată total, cu teren de sport sintetic așa cum au școlile din oraș, cu toaletele în interior, mobilier nou și cu numărul aproape dublat de elevi. Nu există nicio rețetă. Există multă muncă, implicare, sacrificiu și dragoste pentru munca ta”, a declarat directoarea.
Creșterea numărului de copii nu vine dintr-un avans demografic al comunei, ci și din alegerea unor părinți din localitățile vecine de a-i aduce la Făgețelu. Dintre cei aproximativ 80 de copii înscriși, aproape 30 sunt la grădiniță.
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Naveta zilnică și dificultățile care au rămas
Pentru a ajunge dimineața la școală, Lusiana Drăgușin pleacă din Slatina în jurul orei 6.30. La început, când nu avea permis, o duceau pe rând soțul, nașul sau fiul cel mare.
„Au fost ani de zile în care eu făceam urme iarna. Nu erau nici urme. Roțile mașinii mele, pentru că între timp a trebuit să-mi iau și permis”, a povestit profesoara.
Renovarea clădirii nu a rezolvat toate dificultățile de funcționare. Potrivit directoarei, școala nu are secretar, informatician sau contabil, iar sarcinile administrative trebuie acoperite în paralel cu predarea și conducerea unității.
O altă provocare este învățământul simultan, organizat din cauza numărului redus de copii pentru fiecare clasă. Directoarea atrage atenția că împărțirea timpului profesorului între elevi aflați în ani diferiți de studiu îngreunează pregătirea acestora.
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Sprijin pentru ca elevii să continue după clasa a VIII-a
Dincolo de schimbările din clădire, Lusiana Drăgușin vorbește despre continuarea studiilor drept unul dintre rezultatele importante ale muncii din școală. Potrivit acesteia, de peste zece ani, niciun absolvent de gimnaziu nu a rămas acasă fără să își continue educația.
Pentru unele familii, costurile liceului reprezintă un obstacol. Directoarea spune că discută cu părinții despre cazare, burse și variantele disponibile în alte localități, pentru a-i convinge să își susțină copiii.
„Nu a rămas nimeni cu opt clase. Toți copiii mei sunt la liceu, la profesională, mulți dintre ei poate și facultate”, a declarat profesoara.
Printre destinațiile elevilor săi se numără unități din Vitomirești, Scornicești, Vedea și Pitești.
Întrebată de ce nu a plecat la o altă școală, în ciuda navetei și a dificultăților, răspunsul său se întoarce la copii.
„Copiii mă țin, dragostea pentru ei. Faptul că am reușit să schimb din temelii școala”, spune Lusiana Drăgușin.