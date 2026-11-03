Școala care renaște într-un sat din România. Directoarea face zilnic 130 km, iar elevii vin acum și din comunele vecine

A ales să rămână și, având specializare în limba română și engleză, a început să predea engleza în grădinițe din Slatina. După trei ani, a susținut un concurs și a ajuns ca profesoară suplinitoare la școlile din Topana și Făgețelu.

Ulterior, directorul de atunci al școlii din Făgețelu i-a propus să își întregească norma în aceeași unitate, unde era nevoie și de profesor de engleză. Într-un interviu pentru Adevărul, profesoara a povestit că începutul a fost dificil, atât din cauza condițiilor din școală, cât și a navetei.

„Încă erau pe pereți poze cu Ceaușescu și cu șoimii patriei. Deplorabil”, își amintește Lusiana Drăgușin.

A început să schimbe lucrurile înainte să devină directoare, renovând mai întâi sala în care lucra și mobilierul.

Renovări făcute cu părinții și sprijin atras pentru școală

În 2017 a fost numită directoare, iar lucrările au putut fi gândite pentru întreaga școală. A chemat părinții să ajute la repararea și vopsirea mobilierului, apoi a căutat donații și sprijin pentru renovări.

Transformarea s-a făcut cu bani primiți de la asociații și cu fondurile disponibile de la primărie. Astăzi, școala are mobilier nou, toalete în interior și un teren de sport sintetic.

„Acum este o școală renovată total, cu teren de sport sintetic așa cum au școlile din oraș, cu toaletele în interior, mobilier nou și cu numărul aproape dublat de elevi. Nu există nicio rețetă. Există multă muncă, implicare, sacrificiu și dragoste pentru munca ta”, a declarat directoarea.

Creșterea numărului de copii nu vine dintr-un avans demografic al comunei, ci și din alegerea unor părinți din localitățile vecine de a-i aduce la Făgețelu. Dintre cei aproximativ 80 de copii înscriși, aproape 30 sunt la grădiniță.

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