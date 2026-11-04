Schimbările climatice afectează sănătatea respiratorie a românilor. 97% dintre medicii chestionați observă modificări ale afecțiunilor

Poluarea și căldura extremă se văd tot mai des în cabinetele medicilor

La chestionarul realizat în septembrie 2026 au răspuns 68 de medici, dintre care 67 au declarat că practică pneumologia, iar 66 lucrează exclusiv în această specialitate. Dintre participanți, 97% au spus că au observat în ultimii cinci ani modificări ale manifestărilor respiratorii pe care le pun în legătură cu factorii de mediu.

Poluarea aerului a fost indicată cel mai frecvent, de 66% dintre respondenți. Pe următoarele locuri se află sezonul de polen mai lung sau mai intens, menționat de 62% dintre medici, valurile de căldură, indicate de 54%, și schimbările bruște de vreme sau umiditatea, semnalate de 51%.

Potrivit răspunsurilor, persoanele cu astm sunt considerate cele mai vulnerabile la aceste influențe, fiind menționate de 77% dintre participanți. Urmează pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), indicați de 62%, și persoanele vârstnice, menționate de 53%.

Consultarea scoate în evidență și dificultățile sistemului medical. Aproximativ două treimi dintre medicii participanți, respectiv 66%, consideră că serviciile de sănătate sunt mai degrabă nepregătite sau deloc pregătite pentru efectele schimbărilor climatice și ale altor factori de mediu. În plus, 43% declară că nu au beneficiat de nicio formă de pregătire pe această temă. Doar aproximativ 9% spun că au la dispoziție suficiente informații sau ghiduri.

Autorii documentului atrag atenția că rezultatele chestionarului au caracter orientativ și nu sunt reprezentative statistic pentru toți medicii din România. Eșantionul a fost unul de conveniență, iar răspunsurile reflectă experiențele și percepțiile celor 68 de participanți.

România se confruntă cu o povară importantă a bolilor respiratorii

Riscurile asociate schimbărilor climatice se suprapun peste o situație deja dificilă în ceea ce privește bolile respiratorii. Potrivit Societății Române de Pneumologie, peste un milion de persoane trăiesc cu astm în România, prevalența bolii fiind estimată în 2026 la aproximativ 4-9% din populație.

În cazul bronhopneumopatiei obstructive cronice, prevalența estimată este de 8,3% în rândul persoanelor de peste 40 de ani. BPOC este a treia cauză de deces la nivel mondial, iar specialiștii avertizează că subdiagnosticarea rămâne o problemă atât în cazul acestei afecțiuni, cât și al astmului. Prin urmare, numărul real al persoanelor afectate ar putea fi mai mare decât cel identificat în prezent.