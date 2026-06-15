Scad ratele la credite. Poți economisi bani frumoşi dacă îți refinanțezi împrumutul: calcule pentru mai multe sume
Vești bune pentru românii care au credite în lei cu dobândă variabilă. Începând cu 1 iulie 2026, indicele IRCC va înregistra o nouă scădere, ceea ce înseamnă rate puțin mai mici pentru sute de mii de persoane. Specialiștii spun însă că adevăratele reduceri ar putea apărea în a doua parte a anului, dacă inflația va continua să coboare și Banca Națională va începe să reducă dobânda-cheie.
Prima scădere a ratelor se vede din iulie
Indicele IRCC, folosit la calcularea creditelor ipotecare cu dobândă variabilă, va scădea de la 1 iulie la 5,56%. Reducerea nu este spectaculoasă și nu va schimba radical valoarea ratelor lunare, însă reprezintă un semnal important pentru piață. După mai mulți ani în care românii au suportat creșteri constante ale costurilor creditelor, tendința începe să se inverseze.
Specialiștii estimează că, dacă inflația va continua să încetinească în următoarele luni, iar Banca Națională va reduce dobânda de politică monetară, efectele se vor vedea mai clar în valoarea IRCC începând din 2027.
Refinanțarea poate aduce cele mai mari economii
Pentru mulți români, vestea cea mai importantă nu este scăderea modestă a IRCC, ci faptul că băncile au început deja să reducă dobânzile fixe oferite pentru refinanțări și credite noi.
În prezent există oferte cu dobânzi fixe de 4,6%-4,7% în primii ani, semnificativ mai mici decât costul total al unui credit bazat exclusiv pe IRCC și marja băncii. Acest lucru creează oportunități pentru cei care au contractat credite în perioadele cu dobânzi ridicate.
În anumite situații, refinanțarea poate reduce rata lunară chiar și cu 500-1.000 de lei, în funcție de valoarea împrumutului și de perioada rămasă de rambursare.
Diferențele devin vizibile la sumele mari
Pentru creditele ipotecare de valoare ridicată, diferențele dintre o dobândă variabilă și una fixă pot fi semnificative. Mai ales în cazul împrumuturilor contractate prin programele „Prima Casă” sau „Noua Casă”, unde dobânda este variabilă, costurile lunare sunt în prezent mai ridicate decât în cazul multor credite standard cu dobândă fixă.
Specialiștii recomandă celor care au astfel de împrumuturi să compare periodic ofertele existente pe piață și să analizeze posibilitatea refinanțării.
Exemple concrete: cât poți economisi la rată
Diferențele pot fi surprinzătoare atunci când sunt transformate în bani. Desigur, valorile sunt orientative și pot varia în funcție de perioada creditului, profilul clientului și oferta fiecărei bănci.
|Valoare credit
|Cum poate scădea rata
|200.000 lei
|De la aproximativ 1.650 lei la 1.300 lei, economie lunară de circa 350 lei
|300.000 lei
|De la aproximativ 2.450 lei la 1.950 lei, economie lunară de circa 500 lei
|450.000 lei
|De la aproximativ 3.700 lei la 2.900 lei, economie lunară de circa 800 lei
|600.000 lei
|De la aproximativ 4.900 lei la 3.900 lei, economie lunară de circa 1.000 lei
|Credit Noua Casă de 300.000 lei
|Rata poate fi cu aproximativ 500 lei mai mare decât la un credit ipotecar cu dobândă fixă în primii ani
|Credit mai mare, cu avans de 15%
|Diferența față de un credit cu dobândă fixă poate ajunge aproape de 1.000 lei pe lună
Atenție la creditele „Noua Casă”
Programul „Noua Casă” rămâne atractiv datorită avansului redus de doar 5% pentru locuințele care se încadrează în plafonul programului. Totuși, specialiștii avertizează că acesta nu este întotdeauna și cel mai ieftin credit.
Dobânda este variabilă și este calculată pe baza IRCC, la care se adaugă marja băncii. În multe situații, rata lunară poate fi cu aproximativ 500 de lei mai mare decât la un credit ipotecar standard cu dobândă fixă în primii ani.
Pentru locuințele mai scumpe și sumele mai mari împrumutate, diferențele pot ajunge chiar la 1.000 de lei pe lună.
Ce urmează pentru cei care au credite
Perspectivele sunt ceva mai optimiste decât în ultimii ani. Scăderea prețului petrolului pe piețele internaționale și încetinirea inflației oferă șanse ca dobânzile să intre pe o traiectorie descendentă.
Pentru românii cu credite ipotecare, următoarele luni ar putea aduce primele reduceri consistente de costuri după o perioadă lungă marcată de rate ridicate. Până atunci, cea mai eficientă metodă de a economisi rămâne analiza ofertelor de refinanțare și negocierea unei dobânzi mai bune cu banca, mai ales în cazul creditelor contractate în anii în care costurile de finanțare au atins maximele ultimului deceniu.