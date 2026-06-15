Scad ratele la credite. Poți economisi bani frumoşi dacă îți refinanțezi împrumutul: calcule pentru mai multe sume

Specialiștii estimează că, dacă inflația va continua să încetinească în următoarele luni, iar Banca Națională va reduce dobânda de politică monetară, efectele se vor vedea mai clar în valoarea IRCC începând din 2027.

Refinanțarea poate aduce cele mai mari economii

Pentru mulți români, vestea cea mai importantă nu este scăderea modestă a IRCC, ci faptul că băncile au început deja să reducă dobânzile fixe oferite pentru refinanțări și credite noi.

În prezent există oferte cu dobânzi fixe de 4,6%-4,7% în primii ani, semnificativ mai mici decât costul total al unui credit bazat exclusiv pe IRCC și marja băncii. Acest lucru creează oportunități pentru cei care au contractat credite în perioadele cu dobânzi ridicate.

În anumite situații, refinanțarea poate reduce rata lunară chiar și cu 500-1.000 de lei, în funcție de valoarea împrumutului și de perioada rămasă de rambursare.

Diferențele devin vizibile la sumele mari

Pentru creditele ipotecare de valoare ridicată, diferențele dintre o dobândă variabilă și una fixă pot fi semnificative. Mai ales în cazul împrumuturilor contractate prin programele „Prima Casă” sau „Noua Casă”, unde dobânda este variabilă, costurile lunare sunt în prezent mai ridicate decât în cazul multor credite standard cu dobândă fixă.

Specialiștii recomandă celor care au astfel de împrumuturi să compare periodic ofertele existente pe piață și să analizeze posibilitatea refinanțării.

Exemple concrete: cât poți economisi la rată

Diferențele pot fi surprinzătoare atunci când sunt transformate în bani. Desigur, valorile sunt orientative și pot varia în funcție de perioada creditului, profilul clientului și oferta fiecărei bănci.