Șase decese în două accidente Tesla din SUA. Sistemele Autopilot sau FSD erau activate, dar date esențiale au rămas confidențiale
Promisiunea automobilelor capabile să anticipeze pericolele din trafic mai rapid decât un șofer experimentat reprezintă unul dintre argumentele centrale ale strategiei Tesla. Sistemele de asistență dezvoltate de compania americană au evoluat considerabil în ultimul deceniu, însă fiecare accident grav în care acestea sunt implicate readuce în discuție o întrebare fundamentală: cât de bine poate înțelege publicul comportamentul unui automobil dacă informațiile tehnice decisive nu sunt disponibile? Două accidente petrecute în Statele Unite în 2026, soldate împreună cu șase decese, au căpătat o nouă dimensiune după examinarea rapoartelor transmise autorităților federale.
Cele două cazuri au avut loc în Florida și California, în condiții foarte diferite. Primul a implicat un Tesla Model 3 care a lovit un camion răsturnat pe autostradă, în timp ce al doilea a vizat un Model Y care a părăsit carosabilul, a lovit un copac și a luat foc. În ambele situații, documentele Tesla transmise autorității americane NHTSA indică faptul că un sistem avansat de asistență era activat în intervalul relevant dinaintea impactului. Această informație nu demonstrează însă că software-ul a provocat accidentele, cauzele exacte rămânând de stabilit.
Accidentele din Florida și California au avut consecințe tragice
Primul incident s-a produs pe 31 mai 2026, înainte de ora patru dimineața, pe autostrada Interstate 75, în apropiere de Naples, Florida. Un camion Freightliner a părăsit inițial carosabilul, apoi s-a răsturnat, blocând două benzi de circulație. Un șofer care trecea prin zonă a oprit pentru a ajuta conducătorul camionului, dar un Tesla Model 3 fabricat în 2023 a ajuns la locul accidentului și a lovit partea inferioară a vehiculului răsturnat, precum și persoana aflată lângă acesta.
Doi pasageri ai Tesla, în vârstă de 18 și 19 ani, au murit la fața locului, iar bărbatul de 25 de ani care oprise pentru a oferi ajutor a decedat ulterior la spital. Șoferul automobilului electric și alți pasageri au suferit răni grave. Potrivit informațiilor analizate de Electrek, raportul Tesla către NHTSA indică o viteză înregistrată înaintea accidentului de aproximativ 114 km/h și statutul „Verified Engaged” pentru sistemul de asistență.
Al doilea accident a avut loc pe 12 septembrie 2026, în El Dorado Hills, California. Un Tesla Model Y din 2024 a părăsit Serrano Parkway, a lovit un copac și a fost cuprins de flăcări. Trei dintre cele patru persoane aflate în automobil au murit, iar o pasageră a supraviețuit cu răni grave. În raportul corespunzător, Tesla a înregistrat o viteză înaintea impactului de aproximativ 119 km/h și a confirmat activarea unui sistem de asistență.
Trebuie făcută o distincție esențială: vitezele raportate nu sunt obligatoriu vitezele exacte ale impactului, iar documentele publice nu stabilesc dacă automobilele utilizau Autopilot sau Full Self-Driving în momentul relevant. Sistemele sunt încadrate în categoria de asistență de nivel 2, care presupune supravegherea permanentă a conducătorului auto.
De ce informațiile eliminate din rapoarte ridică întrebări importante
Potrivit investigației Electrek, Tesla a solicitat tratarea drept informații comerciale confidențiale a unor date din rapoartele privind cele două accidente, inclusiv descrierile detaliate ale circumstanțelor, versiunile software și informațiile despre condițiile de utilizare ale sistemelor. Aceste restricții limitează posibilitatea publicului de a înțelege succesiunea evenimentelor și reacțiile efective ale automobilelor înainte de impact.
În cazul accidentului din Florida, informațiile comunicate inițial de autoritățile locale au pus accentul pe vizibilitatea redusă și pe dificultatea observării unui camion răsturnat, fără iluminare adecvată. Pentru sistemele de asistență bazate pe camere și algoritmi de interpretare vizuală, detectarea obstacolelor neobișnuite reprezintă una dintre provocările importante ale conducerii automatizate. Totuși, fără date complete despre comportamentul vehiculului, nu se poate afirma că sistemul nu a identificat obstacolul sau că nu a încercat să frâneze.
Accidentul din California ridică întrebări diferite, legate de părăsirea carosabilului și de incendiul izbucnit după coliziune. Autoritățile nu au stabilit public că sistemele de deschidere a ușilor sau bateria au contribuit la decese. Prin urmare, asemenea legături nu pot fi prezentate drept concluzii ale investigației.
Din perspectiva șoferilor români, cazurile sunt relevante deoarece automobilele moderne includ tot mai multe sisteme care pot controla direcția și viteza, fără să preia responsabilitatea legală a conducerii. Menținerea atenției asupra drumului, respectarea limitelor de viteză și înțelegerea limitărilor sistemelor rămân esențiale indiferent de producător.
Numărul absolut de accidente raportate nu permite, singur, stabilirea faptului că sistemele Tesla sunt mai periculoase decât conducerea convențională. O comparație relevantă ar necesita informații despre kilometrii parcurși, condițiile de drum, frecvența utilizării sistemelor și severitatea incidentelor.
Ceea ce rămâne important în cele două cazuri este transparența. Șase persoane și-au pierdut viața în accidente ale unor automobile pentru care Tesla a confirmat utilizarea asistenței avansate, dar rolul exact al acesteia nu este încă stabilit public. Pentru o tehnologie care urmărește să câștige încrederea a milioane de șoferi, accesul autorităților la date complete și comunicarea clară a concluziilor investigațiilor sunt cel puțin la fel de importante precum progresele spectaculoase ale software-ului.