Accidentele din Florida și California au avut consecințe tragice

Primul incident s-a produs pe 31 mai 2026, înainte de ora patru dimineața, pe autostrada Interstate 75, în apropiere de Naples, Florida. Un camion Freightliner a părăsit inițial carosabilul, apoi s-a răsturnat, blocând două benzi de circulație. Un șofer care trecea prin zonă a oprit pentru a ajuta conducătorul camionului, dar un Tesla Model 3 fabricat în 2023 a ajuns la locul accidentului și a lovit partea inferioară a vehiculului răsturnat, precum și persoana aflată lângă acesta.

Doi pasageri ai Tesla, în vârstă de 18 și 19 ani, au murit la fața locului, iar bărbatul de 25 de ani care oprise pentru a oferi ajutor a decedat ulterior la spital. Șoferul automobilului electric și alți pasageri au suferit răni grave. Potrivit informațiilor analizate de Electrek, raportul Tesla către NHTSA indică o viteză înregistrată înaintea accidentului de aproximativ 114 km/h și statutul „Verified Engaged” pentru sistemul de asistență.

Al doilea accident a avut loc pe 12 septembrie 2026, în El Dorado Hills, California. Un Tesla Model Y din 2024 a părăsit Serrano Parkway, a lovit un copac și a fost cuprins de flăcări. Trei dintre cele patru persoane aflate în automobil au murit, iar o pasageră a supraviețuit cu răni grave. În raportul corespunzător, Tesla a înregistrat o viteză înaintea impactului de aproximativ 119 km/h și a confirmat activarea unui sistem de asistență.

Trebuie făcută o distincție esențială: vitezele raportate nu sunt obligatoriu vitezele exacte ale impactului, iar documentele publice nu stabilesc dacă automobilele utilizau Autopilot sau Full Self-Driving în momentul relevant. Sistemele sunt încadrate în categoria de asistență de nivel 2, care presupune supravegherea permanentă a conducătorului auto.

De ce informațiile eliminate din rapoarte ridică întrebări importante

Potrivit investigației Electrek, Tesla a solicitat tratarea drept informații comerciale confidențiale a unor date din rapoartele privind cele două accidente, inclusiv descrierile detaliate ale circumstanțelor, versiunile software și informațiile despre condițiile de utilizare ale sistemelor. Aceste restricții limitează posibilitatea publicului de a înțelege succesiunea evenimentelor și reacțiile efective ale automobilelor înainte de impact.

În cazul accidentului din Florida, informațiile comunicate inițial de autoritățile locale au pus accentul pe vizibilitatea redusă și pe dificultatea observării unui camion răsturnat, fără iluminare adecvată. Pentru sistemele de asistență bazate pe camere și algoritmi de interpretare vizuală, detectarea obstacolelor neobișnuite reprezintă una dintre provocările importante ale conducerii automatizate. Totuși, fără date complete despre comportamentul vehiculului, nu se poate afirma că sistemul nu a identificat obstacolul sau că nu a încercat să frâneze.

Accidentul din California ridică întrebări diferite, legate de părăsirea carosabilului și de incendiul izbucnit după coliziune. Autoritățile nu au stabilit public că sistemele de deschidere a ușilor sau bateria au contribuit la decese. Prin urmare, asemenea legături nu pot fi prezentate drept concluzii ale investigației.