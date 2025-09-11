Filmul „Afterburn”, aventura post-apocaliptică cu Dave Bautista și Samuel L. Jackson are un nou trailer. De când poți vedea „După apocalipsă” în cinema

Hollywood-ul pregătește o nouă producție de anvergură, în care acțiunea post-apocaliptică se împletește cu misterul unei comori pierdute. Filmul Afterburn, regizat de JJ Perry și avându-i în distribuție pe Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju și Samuel L. Jackson, aduce pe marele ecran o poveste intensă despre supraviețuire, loialitate și lupta pentru viitorul omenirii. Inspirată din romanul grafic omonim, pelicula explorează o lume devastată de o catastrofă solară și pune în prim-plan un erou care descoperă că valoarea umanității depășește orice comoară.

Acțiunea filmului are loc după o erupție solară uriașă care distruge emisfera estică a Pământului, lăsând în urmă haos și un număr uriaș de victime. În acest decor apocaliptic îl întâlnești pe Jake, interpretat de Dave Bautista, un fost scafandru de salvare care și-a transformat abilitățile în meserie, devenind un vânător de comori pentru clienți influenți.

Misiunea care îi schimbă destinul vine de la enigmaticul King August, jucat de Samuel L. Jackson, care îl angajează să recupereze Mona Lisa din Franța, aflată acum într-un teritoriu marcat de războaie și dictatori. Pe parcurs, Jake descoperă că tabloul lui Da Vinci ascunde mai mult decât o simplă valoare artistică: în spatele lui se află o întreagă stocare de arme, suficiente pentru a decide soarta unui continent întreg.

Împreună cu Drea, rebela interpretată de Olga Kurylenko, Jake pornește într-o cursă periculoasă printr-o Europă devastată. Întâlnirile cu războinici nemiloși, conflictele cu Volkov, antagonistul jucat de Kristofer Hivju, și lupta pentru a preveni o catastrofă și mai mare transformă povestea într-o aventură intensă, cu accente de thriller și film de război.

O producție spectaculoasă în decoruri reale

Un element care diferențiază Afterburn de alte producții similare este modul în care a fost filmat. JJ Perry, regizorul cunoscut pentru Day Shift și pentru colaborările sale ca regizor de unitate secundară, a ales să reducă la minimum utilizarea efectelor speciale generate pe computer, mizând pe locații reale și decoruri construite practic.

Filmările au avut loc în Bratislava și împrejurimi, echipa folosind peste 20 de locații autentice, de la fabrici abandonate și cariere părăsite, până la un castel baroc aflat în ruină, transformat în fortăreața lui King August. Printre decorurile remarcabile se numără și un tren de război construit special pentru film, care devine scena unor secvențe de acțiune spectaculoase.

Costumele, semnate de designerul David Wolfe, pun accent pe funcționalitate și autenticitate. Jake poartă o jachetă din piele adaptată pentru mișcările de luptă, iar Volkov este înfățișat cu o haină de blană masivă, menită să-i accentueze cruzimea. Toate detaliile, de la arme improvizate până la mobilierul eclectic din reședința lui August, au fost atent create pentru a reda atmosfera unei lumi distruse, dar încă bântuite de ecourile trecutului.

Temele filmului și promisiunea unei noi francize

Afterburn nu este doar un film de acțiune, ci și o reflecție asupra fragilității civilizației. Ideea de bază pornește de la o întrebare tulburătoare: ce s-ar întâmpla dacă un fenomen solar ar distruge în câteva clipe tehnologia care stă la baza vieții moderne? Răspunsul pe care îl oferă pelicula este unul dur, dar și plin de speranță: chiar și în mijlocul ruinelor, oamenii pot găsi puterea de a lupta pentru un viitor mai bun.

Dave Bautista descrie personajul său ca pe un „Indiana Jones al lumii post-apocaliptice”, un aventurier dur, dar capabil de empatie și sacrificiu. Relația dintre Jake și Drea devine motorul emoțional al poveștii, arătând că în mijlocul haosului, încrederea și solidaritatea rămân armele cele mai puternice.

Samuel L. Jackson adaugă o doză de ambiguitate prin rolul său de colecționar misterios, iar Kristofer Hivju aduce intensitate prin interpretarea antagonistului Volkov, un lider despotic care vede în armele ascunse cheia spre dominație absolută.

Prin temele abordate și prin spectacolul vizual promovat de Perry, Afterburn are toate șansele să devină nu doar un film de sine stătător, ci începutul unei francize. Distribuția impresionantă, combinația de acțiune, suspans și emoție, dar și relevanța subiectului fac din această producție un titlu de urmărit pentru orice pasionat de cinema.

Într-o lume unde natura pare să revendice tot ce a construit omenirea, Afterburn îți arată că lupta pentru umanitate este la fel de valoroasă precum orice comoară ascunsă. Poți să-l vezi la cinema din 3 octombrie, fiind distribuit de InterComFilm.