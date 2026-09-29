Sylvester Stallone se întoarce în forță în „Tulsa King” sezonul 4. Noul trailer promite răzbunare și un război total în Tulsa VIDEO
Sylvester Stallone revine în rolul lui Dwight „Generalul” Manfredi, iar lucrurile arată mai rău ca niciodată pentru mafiotul care și-a construit propriul imperiu în Oklahoma. Noul trailer pentru sezonul 4 din „Tulsa King”, lansat pe 28 septembrie, arată un Dwight lovit din toate direcțiile, dar departe de a fi pregătit să renunțe. Potrivit informațiilor publicate de Paramount, noul capitol va fi cel în care Dwight încearcă să-și legitimeze afacerile exact în momentul în care politicieni corupți, adversari periculoși și o pierdere personală îi amenință întreaga lume
Serialul creat în universul lui Taylor Sheridan se întoarce pe Paramount+ în Statele Unite pe 16 octombrie 2026. Pentru publicul din România, însă, data relevantă este 22 octombrie, când sezonul 4 din „Tulsa King” este programat să ajungă pe SkyShowtime. Primele trei sezoane sunt deja disponibile pe platformă în România.
Îmi amintesc că acum trei ani, am fost în Varșovia, din partea Playtech, la evenimentul de lansare SkyShowtime, unde presa a putut vedea în avanpremieră primele două episoade din „Tulsa King”, una dintre producțiile-fanion ale platformei.
Dwight pierde aproape totul, dar nu este pregătit să renunțe
Trailerul începe într-o notă sumbră, cu Dwight vorbind despre momentele care pot schimba definitiv cursul vieții unui om. Imaginile care urmează sugerează că afacerile construite de el în ultimele sezoane sunt lovite una după alta, iar personajul lui Stallone ajunge într-un punct în care admite că tot ceea ce deținea a dispărut. Nu este însă o declarație de capitulare, ci începutul unei noi lupte.
Dwight promite că va afla cine este responsabil și că va recupera ceea ce a pierdut. Trailerul lasă să se înțeleagă că mai multe dintre afacerile sale, inclusiv cazinoul, dispensarul și distileria, ajung sub presiune sau sunt atacate, în timp ce el încearcă să-și țină echipa unită. După evenimentele tensionate din sezonul trei din „Tulsa King”, miza pare să crească din nou, iar conflictul nu mai este doar unul între grupări criminale.
Sinopsisul oficial arată că Dwight încearcă să transforme imperiul construit în Tulsa într-o structură legitimă, dar fiecare pas înainte vine cu un preț. Problemele îl împing din nou spre instinctele de stradă pe care le-a adus cu el din New York, iar orașul devine terenul unei confruntări în care loialitatea și puterea sunt permanent puse la încercare.
Gretchen Mol intră în joc în rolul unei politiciene din Tulsa
Printre cele mai importante noutăți ale sezonului 4 se numără Gretchen Mol, care o interpretează pe Amanda Clark, o politiciană din Tulsa. Trailerul o prezintă confruntată direct cu întrebarea dacă mafia a ajuns în Oklahoma, iar răspunsul personajului sugerează că Dwight va avea de această dată adversari care nu operează doar din lumea interlopă.
Introducerea unei figuri politice importante poate schimba dinamica serialului, mai ales că noul sezon pune accent pe încercarea lui Dwight de a-și legitima imperiul. Confruntarea dintre puterea politică și cea construită de Manfredi pare să devină una dintre direcțiile centrale ale poveștii. Gretchen Mol se alătură unei distribuții care îi include pe Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino și Frank Grillo.
În spatele serialului revine și Terence Winter, care este head writer și producător executiv. Winter, cunoscut pentru „The Sopranos” și „Boardwalk Empire”, lucrează alături de Taylor Sheridan și Sylvester Stallone, ambii producători executivi. „Tulsa King” rămâne astfel una dintre numeroasele producții asociate cu Sheridan, alături de „Yellowstone”, „Lioness” sau „Landman”. Mai multe dintre aceste seriale pot fi găsite și în colecția de producții Taylor Sheridan disponibilă pe SkyShowtime
Când apare „Tulsa King” sezonul 4 în România
În Statele Unite, sezonul 4 debutează pe Paramount+ vineri, 16 octombrie 2026. Paramount confirmă că Stallone revine atât în rolul principal, cât și ca producător executiv, în timp ce numărul exact de episoade prezentat inițial de serviciul american nu fusese anunțat odată cu primele informații despre noul sezon.
În România, „Tulsa King” este distribuit prin SkyShowtime, nu direct prin Paramount+. Sezonul 4 este programat aici pentru 22 octombrie și va avea 10 episoade, potrivit calendarului de premiere anunțat pentru luna octombrie. Fanii pot recupera între timp primele trei sezoane, disponibile deja pe serviciul de streaming.
Revenirea lui Dwight vine după un sezon trei în care conflictele s-au amplificat considerabil, iar serialul a introdus inclusiv personaje și povești menite să extindă universul. Playtech a scris anterior și despre revenirea lui Stallone în sezonul trei, alături de Samuel L. Jackson, precum și despre planurile pentru alte producții legate de acest univers.
Noul trailer sugerează însă că sezonul 4 îl readuce pe Dwight în cea mai vulnerabilă poziție de până acum: cu afacerile amenințate, noi dușmani și pierderi personale, dar cu aceeași intenție de a răspunde atunci când cineva îi atacă oamenii sau imperiul.