Sylvester Stallone se întoarce în forță în „Tulsa King” sezonul 4. Noul trailer promite răzbunare și un război total în Tulsa VIDEO

Îmi amintesc că acum trei ani, am fost în Varșovia, din partea Playtech, la evenimentul de lansare SkyShowtime, unde presa a putut vedea în avanpremieră primele două episoade din „Tulsa King”, una dintre producțiile-fanion ale platformei.

Dwight pierde aproape totul, dar nu este pregătit să renunțe

Trailerul începe într-o notă sumbră, cu Dwight vorbind despre momentele care pot schimba definitiv cursul vieții unui om. Imaginile care urmează sugerează că afacerile construite de el în ultimele sezoane sunt lovite una după alta, iar personajul lui Stallone ajunge într-un punct în care admite că tot ceea ce deținea a dispărut. Nu este însă o declarație de capitulare, ci începutul unei noi lupte.

Dwight promite că va afla cine este responsabil și că va recupera ceea ce a pierdut. Trailerul lasă să se înțeleagă că mai multe dintre afacerile sale, inclusiv cazinoul, dispensarul și distileria, ajung sub presiune sau sunt atacate, în timp ce el încearcă să-și țină echipa unită. După evenimentele tensionate din sezonul trei din „Tulsa King”, miza pare să crească din nou, iar conflictul nu mai este doar unul între grupări criminale.

Sinopsisul oficial arată că Dwight încearcă să transforme imperiul construit în Tulsa într-o structură legitimă, dar fiecare pas înainte vine cu un preț. Problemele îl împing din nou spre instinctele de stradă pe care le-a adus cu el din New York, iar orașul devine terenul unei confruntări în care loialitatea și puterea sunt permanent puse la încercare.

Gretchen Mol intră în joc în rolul unei politiciene din Tulsa

Printre cele mai importante noutăți ale sezonului 4 se numără Gretchen Mol, care o interpretează pe Amanda Clark, o politiciană din Tulsa. Trailerul o prezintă confruntată direct cu întrebarea dacă mafia a ajuns în Oklahoma, iar răspunsul personajului sugerează că Dwight va avea de această dată adversari care nu operează doar din lumea interlopă.

Introducerea unei figuri politice importante poate schimba dinamica serialului, mai ales că noul sezon pune accent pe încercarea lui Dwight de a-și legitima imperiul. Confruntarea dintre puterea politică și cea construită de Manfredi pare să devină una dintre direcțiile centrale ale poveștii. Gretchen Mol se alătură unei distribuții care îi include pe Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino și Frank Grillo.