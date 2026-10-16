Samsung lansează Android 17 pentru câteva telefoane Galaxy A. Când ajunge actualizarea la tine
Samsung a început să distribuie actualizarea stabilă One UI 9, bazată pe Android 17, pentru trei telefoane din gama Galaxy A: Galaxy A37, Galaxy A36 și Galaxy A56. Deocamdată, noua versiune software este disponibilă doar în Coreea de Sud, însă extinderea către alte piețe ar putea avea loc în perioada următoare, chiar și în România.
Actualizarea vine după ce Samsung a început să ofere One UI 9 și unor modele premium, printre care Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 și Galaxy Z Flip 7. Ritmul lansărilor s-a accelerat în ultimele săptămâni, după întârzierile care au ridicat semne de întrebare privind calendarul de distribuție.
Galaxy A37, A36 și A56 primesc One UI 9
Cele trei telefoane din gama Galaxy A sunt cele mai recente modele mid-range incluse în programul de actualizare. Galaxy A36 și Galaxy A56 au fost lansate în 2025, în timp ce Galaxy A37 face parte din generația din 2026.
Pentru Galaxy A36, actualizarea reprezintă a doua versiune majoră de Android de la lansare. Telefonul a venit inițial cu Android 15 și este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 3, alături de un ecran de 6,7 inch.
Și Galaxy A56, modelul poziționat mai sus în gama de anul trecut, primește noua versiune software. Galaxy A37 completează lista dispozitivelor pentru care Samsung a început distribuirea actualizării stabile.
Deocamdată, instalarea prin actualizare OTA este disponibilă pentru aceste modele numai în Coreea de Sud. Se estimează că distribuirea internațională ar putea începe în câteva zile.
Ce alte telefoane Samsung au început să primească Android 17
Cele trei modele noi se alătură unei liste de telefoane Samsung care au primit deja One UI 9 în cel puțin o piață. Printre acestea se numără Galaxy A57 și Galaxy A27, dar și mai multe dispozitive din seriile premium Galaxy S și Galaxy Z.
Actualizarea a ajuns la Galaxy S25, S25 Plus și S25 Ultra, precum și la modelele pliabile Galaxy Z Fold 7 și Galaxy Z Flip 7. Samsung a extins astfel distribuirea dincolo de cele mai scumpe dispozitive, incluzând și telefoane din segmente de preț mai accesibile.
Totuși, disponibilitatea într-o anumită țară nu înseamnă că actualizarea poate fi instalată imediat pe toate telefoanele cu același nume. Distribuirea se face treptat, în funcție de piață și de varianta dispozitivului.
Pentru cei care au Galaxy A37, A36 și A56 din România, următorul pas este apariția pachetului în meniul de actualizare software.
Actualizarea vine cu riscuri pentru unele telefoane?
Primele informații despre One UI 9 sugerează că actualizarea nu aduce neapărat schimbări spectaculoase în ceea ce privește performanța, interfața sau funcțiile noi. În plus, au fost raportate probleme pe anumite dispozitive Samsung după instalare.
Potrivit sursei citate anterior, un bug a afectat un număr relativ mic de telefoane Galaxy A57, Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra și Galaxy S26 Ultra. În cazurile semnalate, unele dispozitive au devenit practic inutilizabile după instalarea actualizării.
Este prea devreme pentru a stabili dacă aceeași problemă poate apărea și pe Galaxy A37, Galaxy A36 sau Galaxy A56. Deocamdată, nu există informații care să confirme că aceste trei modele sunt afectate de bug.
Au fost raportate și mici sacadări ale interfeței după instalare, inclusiv la revenirea la ecranul principal sau la deschiderea panoului de notificări. Unii utilizatori au observat că aceste probleme s-au redus după câteva zile, dar experiențele individuale nu garantează același rezultat pentru toate telefoanele.
Cei care preferă să evite eventualele probleme pot aștepta primele reacții ale utilizatorilor și confirmarea stabilității actualizării înainte de instalare. În cazul în care apar erori, soluțiile pot varia în funcție de model și de problema întâlnită.