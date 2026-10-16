Samsung lansează Android 17 pentru câteva telefoane Galaxy A. Când ajunge actualizarea la tine

Galaxy A37, A36 și A56 primesc One UI 9

Cele trei telefoane din gama Galaxy A sunt cele mai recente modele mid-range incluse în programul de actualizare. Galaxy A36 și Galaxy A56 au fost lansate în 2025, în timp ce Galaxy A37 face parte din generația din 2026.

Pentru Galaxy A36, actualizarea reprezintă a doua versiune majoră de Android de la lansare. Telefonul a venit inițial cu Android 15 și este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 3, alături de un ecran de 6,7 inch.

Și Galaxy A56, modelul poziționat mai sus în gama de anul trecut, primește noua versiune software. Galaxy A37 completează lista dispozitivelor pentru care Samsung a început distribuirea actualizării stabile.

Deocamdată, instalarea prin actualizare OTA este disponibilă pentru aceste modele numai în Coreea de Sud. Se estimează că distribuirea internațională ar putea începe în câteva zile.

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Cele trei modele noi se alătură unei liste de telefoane Samsung care au primit deja One UI 9 în cel puțin o piață. Printre acestea se numără Galaxy A57 și Galaxy A27, dar și mai multe dispozitive din seriile premium Galaxy S și Galaxy Z.

Actualizarea a ajuns la Galaxy S25, S25 Plus și S25 Ultra, precum și la modelele pliabile Galaxy Z Fold 7 și Galaxy Z Flip 7. Samsung a extins astfel distribuirea dincolo de cele mai scumpe dispozitive, incluzând și telefoane din segmente de preț mai accesibile.

Totuși, disponibilitatea într-o anumită țară nu înseamnă că actualizarea poate fi instalată imediat pe toate telefoanele cu același nume. Distribuirea se face treptat, în funcție de piață și de varianta dispozitivului.