Samsung îți bagă banca în telefon: Galaxy Card atacă direct Apple Card cu cashback de 5%

Cashback de 5% și un bonus de bun-venit de 200 de dolari

Galaxy Card oferă un cashback de 5% pentru cumpărăturile eligibile realizate direct de la Samsung. Oferta se aplică pe site-ul companiei, în aplicația Shop Samsung și în magazinele fizice Samsung din Statele Unite. Sunt incluse și anumite servicii digitale, precum Galaxy Store, Care+ sau Samsung Secure Wi-Fi.

Clienții primesc un cashback de 3% pentru plățile realizate cu Galaxy Card prin Samsung Wallet. Abonamentele eligibile la servicii de streaming aduc 2%. Samsung menționează platforme precum Netflix, Disney+ și Spotify. Pentru celelalte cumpărături, recompensa este de 1%.

Cererile pentru publicul larg pot fi trimise începând cu 22 iulie 2026. Procesul se desfășoară online. Clienții pot aplica și în timp ce cumpără dintr-un magazin Samsung din SUA.

Noii posesori pot primi un bonus de 200 de dolari. Condiția este să cheltuiască minimum 2.000 de dolari în primele 90 de zile de la deschiderea contului. Recompensa este importantă, dar încurajează un nivel ridicat de cheltuieli într-o perioadă relativ scurtă.

Samsung oferă și o reducere de 20% pentru serviciul VIP Advantage. Deținătorii cardului primesc apoi 5% cashback atunci când cumpără sau reînnoiesc abonamentul. Programul include beneficii pentru clienții care achiziționează frecvent dispozitive Samsung.

Samsung Wallet devine centrul întregii experiențe financiare

Galaxy Card nu este doar o bucată de metal cu logo Samsung. Compania pune accent pe versiunea digitală. Cardul poate fi adăugat direct în Samsung Wallet. De aici pot fi urmărite cheltuielile, recompensele și informațiile contului.

Samsung Wallet include deja carduri bancare, bilete, documente digitale, permise și chei pentru anumite mașini sau încuietori inteligente. Aplicația a primit inclusiv funcții pentru organizarea automată a călătoriilor. Prin noul card, portofelul digital se apropie de statutul unei aplicații financiare complete.