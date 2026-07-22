Samsung îți bagă banca în telefon: Galaxy Card atacă direct Apple Card cu cashback de 5%
Samsung intră oficial pe piața americană a cardurilor de credit și lansează Galaxy Card. Noul produs financiar va fi emis de Barclays US Consumer Bank și va folosi rețeaua Visa. Cardul va fi disponibil atât în format virtual, cât și într-o versiune fizică din metal, cu un design negru și logo-ul Samsung, potrivit Samsung Newsroom.
Compania promite recompense în bani pentru aproape fiecare categorie de cumpărături. Cele mai mari beneficii sunt rezervate clienților care cumpără telefoane, televizoare, electrocasnice sau alte produse Samsung. Galaxy Card devine astfel o piesă nouă într-un ecosistem care încearcă să țină utilizatorul cât mai aproape de serviciile companiei.
Cashback de 5% și un bonus de bun-venit de 200 de dolari
Galaxy Card oferă un cashback de 5% pentru cumpărăturile eligibile realizate direct de la Samsung. Oferta se aplică pe site-ul companiei, în aplicația Shop Samsung și în magazinele fizice Samsung din Statele Unite. Sunt incluse și anumite servicii digitale, precum Galaxy Store, Care+ sau Samsung Secure Wi-Fi.
Clienții primesc un cashback de 3% pentru plățile realizate cu Galaxy Card prin Samsung Wallet. Abonamentele eligibile la servicii de streaming aduc 2%. Samsung menționează platforme precum Netflix, Disney+ și Spotify. Pentru celelalte cumpărături, recompensa este de 1%.
Cererile pentru publicul larg pot fi trimise începând cu 22 iulie 2026. Procesul se desfășoară online. Clienții pot aplica și în timp ce cumpără dintr-un magazin Samsung din SUA.
Noii posesori pot primi un bonus de 200 de dolari. Condiția este să cheltuiască minimum 2.000 de dolari în primele 90 de zile de la deschiderea contului. Recompensa este importantă, dar încurajează un nivel ridicat de cheltuieli într-o perioadă relativ scurtă.
Samsung oferă și o reducere de 20% pentru serviciul VIP Advantage. Deținătorii cardului primesc apoi 5% cashback atunci când cumpără sau reînnoiesc abonamentul. Programul include beneficii pentru clienții care achiziționează frecvent dispozitive Samsung.
Samsung Wallet devine centrul întregii experiențe financiare
Galaxy Card nu este doar o bucată de metal cu logo Samsung. Compania pune accent pe versiunea digitală. Cardul poate fi adăugat direct în Samsung Wallet. De aici pot fi urmărite cheltuielile, recompensele și informațiile contului.
Samsung Wallet include deja carduri bancare, bilete, documente digitale, permise și chei pentru anumite mașini sau încuietori inteligente. Aplicația a primit inclusiv funcții pentru organizarea automată a călătoriilor. Prin noul card, portofelul digital se apropie de statutul unei aplicații financiare complete.
Informațiile sunt protejate prin Samsung Knox. Platforma de securitate separă datele sensibile de restul sistemului. Autentificarea poate fi realizată prin amprentă, cod PIN sau alte metode disponibile pe telefon.
Integrarea are însă și rolul de a fideliza utilizatorii. Cele mai mari recompense sunt obținute atunci când cardul este folosit în interiorul ecosistemului Samsung. Primești 5% pentru produsele companiei și 3% prin portofelul său digital. În afara acestor servicii, cashbackul scade.
Strategia nu este nouă. Companiile de tehnologie încearcă să transforme telefonul în principalul instrument pentru plăți, rezervări și administrarea banilor. Samsung Wallet a introdus deja funcții de cumpărare în rate și poate funcționa acum ca asistent de călătorie.
Galaxy Card intră direct în luptă cu Apple
Samsung lansează Galaxy Card la aproximativ șapte ani după apariția Apple Card. Apple și-a prezentat propriul card de credit în 2019. Acesta a fost creat inițial împreună cu Goldman Sachs și integrat direct în aplicația Wallet de pe iPhone.
Ambele produse urmăresc aceeași idee. Cardul nu trebuie privit separat de telefon. El devine un serviciu conectat permanent la dispozitivele și aplicațiile producătorului. Recompensele sunt folosite pentru a încuraja alte cumpărături în același ecosistem.
Samsung încearcă să atragă clienții prin procente mai mari. Galaxy Card oferă 5% pentru achizițiile directe de la companie. Vechiul sistem de recompense al Apple Card oferea 3% pentru anumite cumpărături Apple și 2% pentru plățile realizate prin Apple Pay.
Există însă o limitare importantă. Galaxy Card este disponibil, pentru moment, doar în Statele Unite. Samsung nu a anunțat planuri pentru România sau pentru alte piețe europene. Parteneriatul cu Barclays este construit special pentru piața americană.
Lansarea arată totuși direcția în care se îndreaptă compania. Samsung nu mai vrea să vândă doar telefoane și electrocasnice. Vrea să controleze și serviciile folosite zilnic pe aceste dispozitive. Galaxy Card transformă fiecare plată într-un motiv pentru ca utilizatorul să rămână în universul Galaxy.