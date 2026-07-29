Samsung ar putea mări în sfârșit bateria telefoanelor Galaxy S Ultra. Primele informații despre Galaxy S27 sunt promițătoare

Galaxy S27 Ultra ar putea depăși în sfârșit pragul de 5.000 mAh

Primele informații indică faptul că Galaxy S27 Ultra va fi echipat cu o baterie cu o capacitate nominală de 5.534 mAh. În materialele de promovare, Samsung ar putea comercializa această baterie drept una de aproximativ 5.700 mAh sau chiar 5.800 mAh, în funcție de valoarea tipică certificată.

Comparativ cu bateria de 5.000 mAh utilizată pe Galaxy S26 Ultra, noul model ar oferi un plus de aproximativ 700 mAh, ceea ce ar putea însemna o autonomie mai bună fără modificări majore ale dimensiunilor telefonului.

O surpriză ar putea veni însă din partea modelului Galaxy S27 Pro, despre care se spune că va integra o baterie cu o capacitate nominală de 5.087 mAh, echivalentă unei valori comerciale de aproximativ 5.200 mAh. Astfel, varianta Pro ar depăși bateria actualului Galaxy S26 Ultra.

Samsung ar putea adopta tehnologia Silicon-Carbon

Creșterea capacității bateriei ar fi posibilă datorită utilizării tehnologiei Silicon-Carbon, care permite stocarea unei cantități mai mari de energie fără creșterea semnificativă a volumului ocupat în interiorul telefonului.

Samsung a introdus recent această tehnologie pe Galaxy Z Fold8 Ultra, iar seria Galaxy S27 ar putea fi următoarea care beneficiază de ea.

Momentan nu este clar dacă toate modelele din gamă vor primi acest tip de baterie. Deocamdată nu au apărut informații despre capacitățile pregătite pentru versiunile standard Galaxy S27 și Galaxy S27+.

Camere de 50 MP și un nou design pentru camera frontală

Pe lângă autonomie, Samsung pregătește și modificări importante în zona foto. Sursele susțin că Galaxy S27 Pro și Galaxy S27 Ultra vor utiliza camere ultrawide de 50 MP, alături de senzori telefoto cu aceeași rezoluție. Dacă aceste informații se confirmă, seria Galaxy S27 ar putea aduce un salt important în ceea ce privește calitatea imaginilor capturate cu camerele secundare.