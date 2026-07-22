S-au lansat noile pliabile Samsung: HANDS-ON cu Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 și ceasurile care le completează. Cât scoți din buzunar
Playtech a fost, la invitația Samsung, să vadă și să testeze în avanpremieră cea mai nouă generație de dispozitive pliabile a companiei. Am avut în față trei telefoane care abordează conceptul pliabil din perspective diferite: noul Galaxy Z Fold8, uriașul Galaxy Z Fold8 Ultra și compactul Galaxy Z Flip8. Lor li se alătură două ceasuri, un Galaxy Watch disponibil în două dimensiuni și un model Ultra construit pentru autonomie și rezistență.
Nu este o generație în care Samsung s-a limitat să schimbe procesorul și culorile. Galaxy Z Fold8 adoptă un format diferit, mai lat și mai apropiat de o tabletă compactă, Fold8 Ultra împinge diagonala și camerele la nivelul unui flagship tradițional, iar Flip8 încearcă să devină mai util fără să fie deschis. Practic, oferta de telefoane pliabile a Samsung nu mai înseamnă un singur Fold și un singur Flip, ci o familie destinată unor utilizări diferite.
Primele impresii sunt cele ale unui hands-on, nu ale unui review complet. Nu am putut testa autonomia pe mai multe zile, performanța susținută sau comportamentul camerelor în toate condițiile, însă am putut vedea cum se simt noile formate, cât de ușor pot fi manevrate și unde încearcă Samsung să diferențieze fiecare model.
Galaxy Z Fold8 schimbă formatul și devine surpriza generației
Noutatea absolută este Galaxy Z Fold8, un telefon care se îndepărtează de formatul îngust și foarte înalt asociat până acum seriei Fold. Când este deschis, seamănă mai mult cu o tabletă compactă, iar raportul de aspect orientat spre conținut îl face potrivit pentru filme, jocuri, documente și două aplicații afișate simultan. Primele informații despre acest Galaxy Z Fold8 cu design mai lat apăruseră înaintea lansării, dar diferența este mai ușor de înțeles atunci când ții dispozitivul în mână.
Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X are diagonala de 7,6 inchi, rezoluție QHD+ și raport 4:3, în timp ce panoul exterior măsoară 5,5 inchi, are rezoluție WUXGA+ și un raport aproape pătrat, de 1:1,16. Ambele beneficiază de rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz. Formatul exterior nu este unul convențional, dar poate fi mai comod pentru notificări, widgeturi, apeluri și interacțiuni rapide, în timp ce adevăratul avantaj apare după deschiderea telefonului.
Sistemul foto posterior este dual și include o cameră ultrawide de 50 MP, cu diafragmă f/1.9, plus o cameră principală wide de 50 MP, cu autofocus și diafragmă f/1.8. Există și două camere frontale de 10 MP cu f/2.2: una pe ecranul exterior și una în interior. Configurația nu încearcă să concureze numeric cu Ultra, ci pare orientată către un dispozitiv mai ușor și mai echilibrat.
Galaxy Z Fold8 folosește procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, realizat pe un proces de 3 nm. Configurațiile includ 12 GB RAM cu 256 sau 512 GB de stocare, respectiv 16 GB RAM și 1 TB. Bateria are 4.800 mAh și suportă Super Fast Charging 2.0, precum și încărcare wireless rapidă. Pliat, telefonul măsoară 123,9 × 81,9 × 9,7 mm, iar deschis ajunge la 123,9 × 161,4 × 4,5 mm. Cântărește 201 grame, o valoare foarte bună pentru un dispozitiv care se transformă într-o tabletă.
Galaxy Z Fold8 Ultra este pliabilul fără compromisuri
Dacă Fold8 este experimentul interesant al generației, Galaxy Z Fold8 Ultra este modelul care încearcă să ofere tot ce poate Samsung într-un singur pliabil. Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X ajunge la 8 inchi și are rezoluție QXGA+, iar ecranul exterior măsoară 6,5 inchi și oferă rezoluție FHD+. Ambele funcționează cu o rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz.
În mână, Fold8 Ultra se simte mai apropiat de un telefon convențional atunci când este închis decât modelul Fold8. Panoul exterior mai mare poate fi folosit fără senzația că lucrezi pe un ecran secundar compromis, iar deschiderea dispozitivului oferă imediat un spațiu generos pentru multitasking. Samsung îl poziționează drept un produs pentru productivitate și experiențe AI mobile, iar diagonala de 8 inchi îl apropie de o tabletă de mici dimensiuni.
Diferența majoră față de Fold8 apare la camere. Fold8 Ultra are un sistem foto triplu, cu o cameră ultrawide de 50 MP și f/1.9, o cameră principală wide de 200 MP cu f/1.7 și zoom optic de calitate 2x, plus un teleobiectiv de 10 MP, cu zoom optic 3x și diafragmă f/2.4. Pentru selfie-uri și apeluri video există două camere de 10 MP cu f/2.2, amplasate pe ecranul principal și pe cel exterior.
Procesorul este același Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy pe 3 nm. Telefonul va putea fi ales cu 12 GB RAM și 256 sau 512 GB de stocare, precum și în versiunea de top cu 16 GB RAM și 1 TB. Bateria crește la 5.000 mAh și este compatibilă cu Super Fast Charging 2.0 și Super Fast Wireless Charging.
Samsung a reușit să păstreze dimensiunile sub control: deschis, Fold8 Ultra măsoară 143,2 × 158,4 × 4,1 mm, iar pliat are 72,8 × 158,4 × 8,9 mm. Greutatea este de 215 grame. Este mai greu decât Fold8, dar diferența de 14 grame pare rezonabilă când iei în calcul ecranul mai mare, bateria de 5.000 mAh și camera principală de 200 MP.
Galaxy Z Flip8 rămâne micul pliabil care atrage toate privirile
Galaxy Z Flip8 păstrează formula clamshell, însă vine cu un ecran exterior care ocupă aproape întreaga jumătate superioară a telefonului. Panoul principal Dynamic AMOLED 2X are 6,9 inchi, rezoluție FHD+ și rată de reîmprospătare adaptivă între 1 și 120 Hz. Ecranul exterior Super AMOLED măsoară 4,1 inchi și poate funcționa la 60 sau 120 Hz.
Acesta este și elementul pe care Samsung pune accentul din perspectiva inteligenței artificiale. Ecranul exterior poate afișa informații și funcții fără să deschizi telefonul, iar formatul îl transformă într-un dispozitiv potrivit pentru utilizare rapidă, fotografii, răspunsuri scurte și verificarea notificărilor. Flip8 cântărește numai 180 de grame și se simte mult mai ușor de transportat decât modelele Fold.
Camerele posterioare includ un senzor principal wide de 50 MP, cu autofocus și diafragmă f/1.8, alături de un ultrawide de 12 MP cu f/2.2. Camera frontală are 10 MP și f/2.2. Ecranul exterior permite folosirea camerelor principale pentru selfie-uri, unul dintre avantajele practice ale formatului Flip.
În interior se află procesorul Samsung Exynos 2600, realizat pe 2 nm, alături de 12 GB RAM și 256 sau 512 GB de stocare. Bateria are 4.300 mAh, cu Super Fast Charging și Fast Wireless Charging 2.0. Deschis, Flip8 măsoară 75,4 × 166,9 × 6,1 mm, iar pliat ajunge la 75,4 × 83,7 × 13,1 mm. Este cel mai portabil telefon dintre cele prezentate la noul eveniment Samsung Galaxy Unpacked.
Noile Galaxy Watch mizează pe autonomie și ecrane foarte luminoase
Noul Galaxy Watch9 standard vine în două dimensiuni. Varianta mare măsoară 43,7 × 46 × 8,6 mm și cântărește 34 de grame, iar cea mică are 40,4 × 42,7 × 8,6 mm și 31,5 grame. Carcasa este realizată din aluminiu, iar pachetul include o curea Sports Band. Modelul mare va fi disponibil în Silver și Graphite, în timp ce versiunea mică va putea fi cumpărată în Cream sau Graphite.
Ambele folosesc procesorul Snapdragon Wear Elite cu cinci nuclee, fabricat pe 3 nm, 2 GB RAM și 32 GB de stocare. Modelul mare are un ecran de 1,47 inchi, cu rezoluție 480 × 480 de pixeli și luminozitate de până la 3.000 de niți. Versiunea mică oferă un ecran de 1,34 inchi, cu rezoluție 438 × 438 și aceeași luminozitate maximă. Bateriile au 445 mAh, respectiv 390 mAh, iar încărcarea se face wireless, prin standardul WPC.
Rezistența este certificată 5 ATM și IP68, la care se adaugă standardul militar MIL-STD-810H. Ceasurile dispun de microfon, difuzor, motor pentru vibrații și ramă tactilă. După mai multe generații în care designul a fost rafinat treptat, noul Galaxy Watch pare să pună accent pe confort și autonomie mai bună.
Modelul Ultra2 trece la o carcasă din titan de 47,1 × 47,4 × 10,7 mm și o greutate de 61,5 grame. Vine cu Marine Band și folosește același Snapdragon Wear Elite cu cinci nuclee și 3 nm, dar stocarea crește la 64 GB, alături de 2 GB RAM. Ecranul de 1,52 inchi are rezoluție 498 × 498, densitate de 329 ppi și poate urca până la 5.000 de niți. Bateria de 800 mAh este cea mai mare din gamă și acceptă încărcare wireless WPC, plus încărcare rapidă la frecvență înaltă. Rezistența ajunge la 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H și EN13319. Sunt incluse microfon, difuzor, motor de vibrații orizontal și Quick Button, iar culorile sunt Titanium Silver și Titanium Gray.
În privința prețurilor din România, Galaxy Z Flip8 costă 6.849 de lei în versiunea cu 12 GB RAM și 256 GB, respectiv 7.899 de lei cu 512 GB. Galaxy Z Fold8 pornește de la 10.499 de lei pentru configurația 12 GB + 256 GB, urcă la 11.549 de lei pentru 12 GB + 512 GB și ajunge la 13.649 de lei pentru 16 GB + 1 TB. Cel mai scump model este Galaxy Z Fold8 Ultra: 11.549 de lei în versiunea cu 256 GB, 12.599 de lei cu 512 GB și 14.699 de lei pentru configurația de top cu 16 GB RAM și 1 TB de stocare.