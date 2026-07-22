S-au lansat noile pliabile Samsung: HANDS-ON cu Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 și ceasurile care le completează. Cât scoți din buzunar

Primele impresii sunt cele ale unui hands-on, nu ale unui review complet. Nu am putut testa autonomia pe mai multe zile, performanța susținută sau comportamentul camerelor în toate condițiile, însă am putut vedea cum se simt noile formate, cât de ușor pot fi manevrate și unde încearcă Samsung să diferențieze fiecare model.

Galaxy Z Fold8 schimbă formatul și devine surpriza generației

Noutatea absolută este Galaxy Z Fold8, un telefon care se îndepărtează de formatul îngust și foarte înalt asociat până acum seriei Fold. Când este deschis, seamănă mai mult cu o tabletă compactă, iar raportul de aspect orientat spre conținut îl face potrivit pentru filme, jocuri, documente și două aplicații afișate simultan. Primele informații despre acest Galaxy Z Fold8 cu design mai lat apăruseră înaintea lansării, dar diferența este mai ușor de înțeles atunci când ții dispozitivul în mână.

Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X are diagonala de 7,6 inchi, rezoluție QHD+ și raport 4:3, în timp ce panoul exterior măsoară 5,5 inchi, are rezoluție WUXGA+ și un raport aproape pătrat, de 1:1,16. Ambele beneficiază de rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz. Formatul exterior nu este unul convențional, dar poate fi mai comod pentru notificări, widgeturi, apeluri și interacțiuni rapide, în timp ce adevăratul avantaj apare după deschiderea telefonului.

Sistemul foto posterior este dual și include o cameră ultrawide de 50 MP, cu diafragmă f/1.9, plus o cameră principală wide de 50 MP, cu autofocus și diafragmă f/1.8. Există și două camere frontale de 10 MP cu f/2.2: una pe ecranul exterior și una în interior. Configurația nu încearcă să concureze numeric cu Ultra, ci pare orientată către un dispozitiv mai ușor și mai echilibrat.

Galaxy Z Fold8 folosește procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, realizat pe un proces de 3 nm. Configurațiile includ 12 GB RAM cu 256 sau 512 GB de stocare, respectiv 16 GB RAM și 1 TB. Bateria are 4.800 mAh și suportă Super Fast Charging 2.0, precum și încărcare wireless rapidă. Pliat, telefonul măsoară 123,9 × 81,9 × 9,7 mm, iar deschis ajunge la 123,9 × 161,4 × 4,5 mm. Cântărește 201 grame, o valoare foarte bună pentru un dispozitiv care se transformă într-o tabletă.

Galaxy Z Fold8 Ultra este pliabilul fără compromisuri

Dacă Fold8 este experimentul interesant al generației, Galaxy Z Fold8 Ultra este modelul care încearcă să ofere tot ce poate Samsung într-un singur pliabil. Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X ajunge la 8 inchi și are rezoluție QXGA+, iar ecranul exterior măsoară 6,5 inchi și oferă rezoluție FHD+. Ambele funcționează cu o rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz.