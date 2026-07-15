Un click fals este tratat ca o acțiune reală

Claude pentru Chrome poate citi pagini, apăsa butoane și completa formulare. Extensia funcționează ca un agent AI direct în browser. Tocmai aceste permisiuni extinse transformă o eroare aparent simplă într-un risc important.

Cercetătorii au descoperit că extensia urmărește apăsarea unui anumit buton de pe claude.ai. Acesta conține un identificator care îi spune lui Claude ce sarcină să deschidă. Lista este limitată la nouă acțiuni aprobate în prealabil.

Printre ele se află trei sarcini sensibile. Una poate consulta Gmail. Alta poate deschide cel mai recent document Google și comentariile sale. A treia poate accesa evenimentele din Calendar.

Problema este că extensia nu verifică dacă apăsarea butonului a venit de la o persoană. Un script poate crea singur butonul și poate genera un click artificial. Claude îl tratează apoi ca pe o interacțiune reală.

Modul automat poate elimina ultima confirmare

În configurația implicită, declanșarea sarcinii nu oferă acces imediat la mesaje. Claude afișează o fereastră de aprobare. Trebuie să confirmi acțiunea înainte ca agentul să citească informațiile.

Situația se schimbă dacă ai activat „Act without asking”. Acest mod este conceput pentru automatizări. Claude poate continua o sarcină fără să ceară permisiune la fiecare pas. În același timp, reduce protecția împotriva comenzilor declanșate abuziv.

Manifold Security a evaluat problema la 7,7 din 10 în modul standard. Riscul urcă la 9,6 atunci când agentul poate acționa fără confirmare. Vulnerabilitatea nu ține de modelul Claude ales. Ea a fost reprodusă cu Opus, Sonnet și Fable.