Routerele D-Link vechi, transformate în arme pentru hackeri: peste 4.000 de dispozitive au fost infectate de AryStinger

Cele mai vizate modele sunt D-Link DIR-850L și DIR-818LW, două routere lansate cu mulți ani în urmă și care nu mai beneficiază de suport activ. Cazul este un nou exemplu despre cât de periculoasă poate fi păstrarea unui echipament conectat la internet după ce producătorul nu mai oferă actualizări de securitate.

Cum transformă AryStinger routerele în „soldați” pentru atacuri

AryStinger este un botnet, adică o rețea de dispozitive infectate care pot fi controlate de la distanță de atacatori. În loc să își desfășoare activitatea de pe propriile servere, infractorii folosesc routerele compromise ale altor persoane pentru a ascunde originea traficului și pentru a desfășura operațiuni la scară mai mare.

Routerele infectate sunt transformate în noduri controlate de la distanță, capabile să execute sarcini precum scanarea altor sisteme, direcționarea traficului prin proxy, tunelarea conexiunilor și rularea unor comenzi. Atacatorii pot împărți o sarcină mare în mai multe fragmente și o pot distribui între mii de dispozitive compromise. Astfel, o rețea de routere de acasă devine infrastructură pentru atacuri care ar fi mai ușor de detectat dacă ar pleca dintr-un singur loc.

Specialiștii avertizează că AryStinger poate modifica și setările DNS. DNS-ul este mecanismul care traduce numele unui site într-o adresă tehnică, astfel încât browserul să știe unde să se conecteze. Dacă un atacator preia controlul asupra acestei setări, poate încerca să redirecționeze utilizatorul spre pagini false chiar atunci când acesta introduce corect adresa unui site.

În scenariul cel mai grav, un router compromis poate deveni un intermediar invizibil între dispozitivele din casă și internet. Asta poate expune traficul de rețea, parolele introduse pe site-uri nesecurizate, datele personale sau sesiunile de navigare. Nu există, deocamdată, indicii publice că AryStinger a fost folosit într-o campanie țintită împotriva utilizatorilor din România, dar amenințarea nu este limitată de granițe atunci când un dispozitiv vulnerabil este accesibil online.

Modelele vechi sunt cele mai ușor de compromis

Cercetătorii de la Qianxin XLab spun că varianta principală de AryStinger este scrisă în limbajul C și exploatează vulnerabilități vechi, cunoscute de mai bine de un deceniu. Printre ele se află CVE-2013-3307 și CVE-2016-5681, probleme de securitate care afectează anumite modele vechi de echipamente de rețea.

Această realitate este mai importantă decât pare. Nu este nevoie ca un atacator să inventeze mereu o metodă complet nouă pentru a sparge un router. De multe ori, cele mai eficiente atacuri folosesc probleme rezolvate de ani întregi, dar rămase active pe dispozitive care nu au fost actualizate niciodată sau care au ieșit complet din perioada de suport.