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ȘTIINȚĂ

Posibilă statuie a zeiței Artemis, descoperită într-un oraș antic din Bulgaria. Ce au găsit arheologii la Heraclea Sintica

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Posibilă statuie a zeiței Artemis, descoperită într-un oraș antic din Bulgaria. Ce au găsit arheologii la Heraclea Sintica
Descoperire arheologică / Foto: Profimedia (imagine de ilustrație)

O nouă descoperire arheologică realizată în Bulgaria atrage atenția cercetătorilor din întreaga lume. În situl antic Heraclea Sintica, aflat în apropierea orașului Petrich, arheologii au scos la lumină fragmente care ar putea aparține unei statui de marmură reprezentând-o pe Artemis.

Descoperirea a fost făcută în timpul campaniei de săpături coordonate de Ludmil Vagalinski, director al echipei care cercetează de ani buni vestigiile unuia dintre cele mai importante orașe antice din sud-vestul Bulgariei. Fragmentul identificat include partea inferioară a unei statui din marmură, amplasată pe un soclu situat în fața unui templu dedicat lui Heracle, arată presa din Bulgaria.

Primele analize sugerează însă că sculptura nu îl reprezenta pe celebrul erou mitologic. Specialiștii cred că este vorba despre o divinitate feminină, iar principala ipoteză este Artemis, una dintre cele mai importante zeițe din panteonul grec antic.

Indiciile care îi fac pe cercetători să creadă că este vorba despre Artemis

Arheologii au observat detalii ale încălțămintei sculptate în marmură, asemănătoare sandalelor asociate frecvent cu reprezentările zeiței vânătorii. În plus, existența unui cult dedicat lui Artemis în regiunea văii Struma în perioada antică oferă un argument suplimentar în favoarea acestei teorii.

Pe baza dimensiunilor fragmentului descoperit, cercetătorii estimează că statuia avea mărime naturală. Mai mult, există posibilitatea ca un cap de marmură găsit în aceeași zonă cu câțiva ani în urmă să provină de la aceeași sculptură. Deocamdată, legătura dintre cele două piese nu a fost confirmată și urmează să fie analizată în detaliu.

Specialiștii subliniază că identificarea nu este încă certă. În prezent, atribuirea către Artemis reprezintă o ipoteză de lucru care va trebui verificată prin cercetări suplimentare și comparații cu alte reprezentări cunoscute ale zeiței.

Heraclea Sintica continuă să ofere surprize arheologilor

Descoperirea vine la scurt timp după ce echipa de cercetare a identificat o fântână antică de dimensiuni neobișnuite în cadrul aceluiași sit. Arheologii au fost surprinși de adâncimea acesteia, care depășește patru metri și continuă să fie explorată.

Fondat în secolul al IV-lea î.Hr. de Filip al II-lea al Macedoniei, Heraclea Sintica a fost un important centru urban al lumii antice. Orașul este situat în apropierea râului Struma și a fost menționat de numeroși autori antici, inclusiv Strabon și Titus Livius.

Astăzi, situl este considerat unul dintre cele mai importante puncte arheologice din Bulgaria și continuă să ofere informații valoroase despre viața, religia și cultura comunităților care au locuit în regiune în urmă cu peste două milenii.

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