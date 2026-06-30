Cum răcoreşti în două minute maşina când e caniculă. Butoanele pe care să le apeşi pentru a scăpa de temperaturile insuportabile din interior

De aceea, primul lucru recomandat este pornirea motorului și deschiderea geamurilor pentru câteva zeci de secunde. În același timp, instalația de climatizare poate fi pornită, însă fără recircularea aerului.

Astfel, ventilatorul va introduce aer din exterior și va împinge afară aerul încins acumulat în habitaclu. În acest fel, temperatura din interior începe să scadă mult mai repede decât dacă aerul fierbinte este recirculat.

După ce mașina începe să se pună în mișcare și cea mai mare parte a aerului fierbinte a fost evacuată, geamurile pot fi închise.

Butonul de recirculare trebuie apăsat la momentul potrivit

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este activarea imediată a funcției de recirculare a aerului.

Acest buton, reprezentat de obicei printr-o pictogramă cu o săgeată circulară în interiorul unei mașini, devine eficient doar după ce aerul foarte cald din habitaclu a fost eliminat.

În acel moment, activarea recirculării permite instalației de climatizare să răcească aerul deja aflat în interior, în loc să preia permanent aer cald din exterior. Rezultatul este o răcire mai rapidă și o temperatură mai constantă în habitaclu.

Această metodă reduce și solicitarea sistemului de aer condiționat, deoarece acesta nu mai trebuie să răcească în permanență aerul fierbinte venit din exterior.