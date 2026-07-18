Apple redevine cea mai valoroasă companie din lume, peste Nvidia. Schimbarea care arată că febra AI începe să scadă

Investitorii nu mai pariază exclusiv pe Nvidia

Nvidia a fost marea câștigătoare a exploziei inteligenței artificiale. Cipurile sale sunt folosite în centrele de date pe care companii precum Microsoft, Meta, Amazon și Google își dezvoltă modelele AI, iar cererea uriașă a transformat producătorul într-un simbol al noii revoluții tehnologice.

Compania a devenit în 2025 prima din lume care a depășit o capitalizare de 4.000 de miliarde de dolari, iar ulterior a trecut și de pragul de 5.000 de miliarde. Am explicat și cum a reușit Nvidia să depășească Apple și să ajungă în vârful pieței.

Scăderea recentă nu înseamnă că boomul AI s-a terminat sau că Nvidia și-a pierdut importanța. Arată însă că investitorii încep să se întrebe dacă ritmul cheltuielilor pentru cipuri și centre de date poate continua la nesfârșit. Indicele bursier al companiilor de semiconductori a coborât cu aproape 19% față de maximul său, semn că entuziasmul este însoțit acum și de mai multă prudență.

Apple recuperează teren în cursa AI

Apple a fost considerată mult timp una dintre companiile rămase în urmă în domeniul inteligenței artificiale. În loc să investească zeci de miliarde în propriile centre de date și modele uriașe, grupul a mizat pe integrarea AI în produsele pe care le folosesc deja sute de milioane de oameni.

Încrederea investitorilor a crescut după prezentarea unei versiuni mult mai avansate a Siri. Noul asistent poate înțelege contextul personal, informațiile afișate pe ecran și comenzile mai complexe. Noi am prezentat pe larg ce poate face noul Siri AI și cum încearcă Apple să recupereze terenul pierdut.

Revenirea Apple în apropierea primului loc nu reprezintă neapărat sfârșitul dominației Nvidia. Cele două companii sunt despărțite de doar câteva zeci de miliarde de dolari, o diferență infimă la asemenea evaluări, astfel că pozițiile se pot inversa de la o zi la alta.

Schimbarea transmite însă un mesaj important: investitorii nu mai consideră că singurii câștigători ai revoluției AI vor fi producătorii de cipuri. Companiile care reușesc să transforme inteligența artificială în produse utile și ușor de folosit pot deveni următorul mare pariu al pieței.