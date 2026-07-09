Cât costă să întreții o mașină veche de 10 ani în 2026. Cheltuielile pe care mulți șoferi nu le pun în calcul

Pentru șoferii de peste 60 de ani, tarifele rămân în intervale asemănătoare, între aproximativ 1.194 și 4.310 lei, în funcție de kilowați și de zonă. În 2026, tarifele RCA pentru persoane fizice au crescut, în medie, cu peste 9%, adică aproximativ 205 lei față de perioada anterioară, potrivit datelor publicate de asigurători pe baza rapoartelor ASF.

ITP: obligatoriu la fiecare doi ani, cu amenzi usturătoare la expirare

Pentru o mașină cu vechime între 3 și 12 ani, Inspecția Tehnică Periodică se face o dată la doi ani, iar tariful variază, în funcție de oraș și de stație, undeva între 150 și 280 lei pentru un autoturism obișnuit. Motorina implică, de regulă, un cost ceva mai ridicat față de benzină, din cauza testului suplimentar de opacitate a gazelor de eșapament.

Circulația cu ITP expirat este însă mult mai costisitoare decât inspecția în sine: amenzile pot ajunge, potrivit legislației aplicabile în 2026, până la aproximativ 8.100 lei pentru persoane fizice, la care se adaugă reținerea certificatului de înmatriculare.

Impozitul auto: schimbare majoră de calcul în 2026

De la 1 ianuarie 2026, formula de calcul a impozitului pe mașină s-a schimbat: pe lângă capacitatea cilindrică, exprimată în grupe de 200 cm³, contează acum și norma de poluare Euro a vehiculului, nu vechimea acestuia. Practic, o mașină veche, încadrată la o normă de poluare inferioară, plătește un impozit mai mare decât una similară ca și capacitate, dar cu o normă Euro superioară.

De exemplu, pentru un motor de 1.600 cm³ cu normă Euro 4, impozitul de bază rezultă din înmulțirea a 8 grupe de 200 cm³ cu tariful specific normei respective, la care se adaugă majorarea stabilită de consiliul local, care poate ajunge până la 50% peste valoarea de referință.

Revizia, distribuția și frânele. Cheltuielile care se acumulează tăcut

La un rulaj mediu, o revizie periodică include schimbul de ulei și filtre, plus verificarea generală a stării mașinii. La o mașină de 10 ani, la aceste costuri se adaugă frecvent înlocuirea kitului de distribuție, o lucrare recomandată, în funcție de producător, undeva la 60.000 de km, dacă distribuția este pe curea, sau la un interval de ani stabilit prin cartea tehnică — o lucrare a cărei neglijare poate duce la avarierea gravă a motorului. Sistemul de frânare (plăcuțe, discuri, uneori și etrieri) și bateria, care își pierde din capacitate în timp, mai ales iarna, completează lista cheltuielilor „invizibile” din bugetul anual.

Anvelopele și reparațiile neprevăzute

Un set complet de anvelope, schimbat de regulă o dată la 4-5 ani, reprezintă o cheltuială semnificativă, la care se adaugă cauciucurile de sezon dacă șoferul schimbă anvelopele de două ori pe an. La acestea se adaugă capitolul cel mai greu de estimat: reparațiile neprevăzute, de la senzori și bucșe uzate, până la avarii ale suspensiei sau ale sistemelor electronice, tot mai frecvente pe măsură ce mașina îmbătrânește.