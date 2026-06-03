O nouă zi liberă pentru o categorie de bugetari pe 5 iunie. Cine va avea parte de un weekend prelungit

De ce este liberă ziua de 5 iunie

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, dată aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română.

Născut la Avrig, în județul Sibiu, Gheorghe Lazăr a deschis în anul 1818 prima școală cu predare în limba română la București, în cadrul Mănăstirii Sfântul Sava. Activitatea sa a avut un rol important în dezvoltarea sistemului educațional românesc.

Sărbătoarea a fost instituită la nivel național prin Legea nr. 289/2007, iar în ultimii ani a devenit și zi nelucrătoare pentru personalul din învățământul preuniversitar.

Cine beneficiază de ziua liberă

Conform prevederilor legale și contractului colectiv de muncă din învățământ, ziua de 5 iunie este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar.

În școlile și grădinițele de stat nu vor avea loc cursuri, iar elevii nu vor participa la activități educaționale. Orele suspendate nu vor fi recuperate ulterior.

În cazul unor unități de învățământ private, programul poate fi stabilit în funcție de regulamentele interne și de prevederile contractuale aplicabile.

Când se încheie anul școlar

Ziua liberă vine cu doar câteva zile înainte de finalul anului școlar pentru unele categorii de elevi.