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de Ana Ionescu
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O nouă zi liberă pentru o categorie de bugetari pe 5 iunie. Cine va avea parte de un weekend prelungit

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O nouă zi liberă pentru o categorie de bugetari pe 5 iunie. Cine va avea parte de un weekend prelungit
Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie

Angajații din învățământ vor beneficia de o nouă zi liberă la începutul lunii iunie. Vineri, 5 iunie 2026, profesorii, învățătorii, educatorii și personalul didactic auxiliar nu vor desfășura activități, deoarece este sărbătorită Ziua Învățătorului.

Ziua liberă va aduce pentru angajații din sistemul de educație un weekend prelungit de trei zile, format din vineri, sâmbătă și duminică. În aceeași perioadă, elevii vor sta acasă, deoarece cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ preuniversitar.

De ce este liberă ziua de 5 iunie

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, dată aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română.

Născut la Avrig, în județul Sibiu, Gheorghe Lazăr a deschis în anul 1818 prima școală cu predare în limba română la București, în cadrul Mănăstirii Sfântul Sava. Activitatea sa a avut un rol important în dezvoltarea sistemului educațional românesc.

Sărbătoarea a fost instituită la nivel național prin Legea nr. 289/2007, iar în ultimii ani a devenit și zi nelucrătoare pentru personalul din învățământul preuniversitar.

Cine beneficiază de ziua liberă

Conform prevederilor legale și contractului colectiv de muncă din învățământ, ziua de 5 iunie este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar.

În școlile și grădinițele de stat nu vor avea loc cursuri, iar elevii nu vor participa la activități educaționale. Orele suspendate nu vor fi recuperate ulterior.

În cazul unor unități de învățământ private, programul poate fi stabilit în funcție de regulamentele interne și de prevederile contractuale aplicabile.

Când se încheie anul școlar

Ziua liberă vine cu doar câteva zile înainte de finalul anului școlar pentru unele categorii de elevi.

Pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, cursurile se încheie în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi, 4 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, în timp ce majoritatea elevilor vor termina anul școlar pe 19 iunie 2026.

Vacanța de vară va începe oficial pe 20 iunie, când milioane de elevi vor intra în cea mai lungă vacanță a anului.

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