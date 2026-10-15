Cine nu va mai putea conduce trotinete electrice în România. Documentul necesar pentru a circula legal

Nu este vorba despre obținerea unui permis pentru trotinetă, asemănător celui pentru mașină. Cursul ar urma să ofere noțiunile esențiale privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Cei care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categorie, ar urma să fie exceptați. Practic, statul consideră că aceștia au trecut deja printr-o formă de pregătire și verificare a cunoștințelor de legislație rutieră.

Regula îi vizează și pe adolescenții de 14 ani

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe minori. În prezent, vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani, fără să existe obligația absolvirii unui curs de legislație.

Dacă proiectul va deveni lege în forma actuală, un adolescent fără permis nu va mai îndeplini condițiile doar pentru că a împlinit 14 ani. Va trebui să promoveze și cursul prevăzut de noua legislație.

Este important de precizat faptul că minorii se vor putea înscrie numai cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

Măsura vine într-un context în care trotinetele electrice sunt folosite tot mai mult, inclusiv de adolescenți care ajung să circule printre mașini fără să cunoască suficient regulile privind prioritatea, schimbarea direcției, semnificația indicatoarelor sau riscurile generate de trafic. O greșeală care într-o mașină poate însemna doar o frână bruscă îl poate expune pe utilizatorul unei trotinete direct unui impact, deoarece acesta nu beneficiază de protecția unei caroserii.

Nu doar minorii vor trebui să facă acest curs

Noua obligație nu este concepută exclusiv pentru adolescenți. Un adult de 30, 40 sau 60 de ani care nu are permis de conducere ar trebui, la rândul său, să promoveze cursul dacă vrea să folosească legal o trotinetă electrică pe drumurile publice.