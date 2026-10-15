Cine nu va mai putea conduce trotinete electrice în România. Documentul necesar pentru a circula legal
Românii care folosesc trotinete electrice ar putea fi obligați să demonstreze că știu regulile de circulație înainte de a ieși pe drumurile publice. Măsura îi vizează inclusiv pe adolescenții de la 14 ani, o categorie vulnerabilă în condițiile în care accidentele în care sunt implicate trotinete au devenit tot mai frecvente.
Nu ai permis de conducere? Ar putea deveni obligatoriu cursul
Proiectul adoptat de Senat schimbă una dintre condițiile importante pentru utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Persoanele care nu au un permis de conducere valabil ar urma să fie obligate să promoveze un curs de legislație rutieră.
Nu este vorba despre obținerea unui permis pentru trotinetă, asemănător celui pentru mașină. Cursul ar urma să ofere noțiunile esențiale privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.
Cei care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categorie, ar urma să fie exceptați. Practic, statul consideră că aceștia au trecut deja printr-o formă de pregătire și verificare a cunoștințelor de legislație rutieră.
Regula îi vizează și pe adolescenții de 14 ani
Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe minori. În prezent, vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani, fără să existe obligația absolvirii unui curs de legislație.
Dacă proiectul va deveni lege în forma actuală, un adolescent fără permis nu va mai îndeplini condițiile doar pentru că a împlinit 14 ani. Va trebui să promoveze și cursul prevăzut de noua legislație.
Este important de precizat faptul că minorii se vor putea înscrie numai cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.
Măsura vine într-un context în care trotinetele electrice sunt folosite tot mai mult, inclusiv de adolescenți care ajung să circule printre mașini fără să cunoască suficient regulile privind prioritatea, schimbarea direcției, semnificația indicatoarelor sau riscurile generate de trafic. O greșeală care într-o mașină poate însemna doar o frână bruscă îl poate expune pe utilizatorul unei trotinete direct unui impact, deoarece acesta nu beneficiază de protecția unei caroserii.
Nu doar minorii vor trebui să facă acest curs
Noua obligație nu este concepută exclusiv pentru adolescenți. Un adult de 30, 40 sau 60 de ani care nu are permis de conducere ar trebui, la rândul său, să promoveze cursul dacă vrea să folosească legal o trotinetă electrică pe drumurile publice.
Proiectul modifică în acest sens articolul 70 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Așadar, criteriul esențial nu va fi vârsta utilizatorului, ci existența unui permis valabil. Cei fără permis vor trebui să dovedească separat faptul că au dobândit cunoștințele rutiere necesare.
Cum va putea Poliția verifica dacă ai făcut cursul
Promovarea nu ar urma să fie dovedită doar printr-o simplă declarație. Informațiile despre persoanele care au trecut cursul vor fi introduse în Registrul național al cursanților, gestionat de Autoritatea Rutieră Română.
Astfel, îndeplinirea obligației va putea fi verificată electronic.
Normele ulterioare vor stabili inclusiv documentele prin care participanții vor putea dovedi promovarea, precum și procedura prin care informațiile vor ajunge în registru.
Câte ore va dura și cât va costa
Aceste detalii importante nu sunt încă stabilite. Proiectul nu spune câte ore va avea cursul, cât va costa sau dacă pregătirea va putea fi făcută online.
Programa, durata minimă, modalitatea de organizare, evaluarea și condițiile de promovare vor fi stabilite prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Tot atunci vor fi stabilite condițiile în care unitățile autorizate pentru pregătirea conducătorilor auto vor putea organiza aceste cursuri.
Proiectul nu introduce, în forma actuală, nici o sancțiune distinctă pentru persoana prinsă conducând fără să fi promovat cursul.
Regula nu se aplică încă
Pentru utilizatorii de trotinete este esențial de precizat că nimic nu se schimbă deocamdată. Senatul a adoptat proiectul, însă acesta trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este forul decizional.
Ulterior, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.
Potrivit formei adoptate de Senat, noile reguli ar urma să intre în vigoare la 90 de zile după publicare. Până atunci, rămân valabile regulile actuale, inclusiv vârsta minimă de 14 ani pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice.