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TEHNOLOGIE

VIDEO | Robotul care a „leșinat” pe scenă, în mijlocul unei prezentări fastuoase organizate de Qualcomm

VIDEO | Robotul care a „leșinat” pe scenă, în mijlocul unei prezentări fastuoase organizate de Qualcomm
Un robot umanoid s-a prăbușit pe scenă chiar în timpul unei prezentări fastuoase organizate de Qualcomm. (Foto captură YouTube)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Qualcomm urcase pe scena de la Computex 2026 pentru a vorbi despre viitorul roboticii și despre tehnologia care ar trebui să transforme umanoizii din prototipuri spectaculoase în mașini capabile să lucreze în lumea reală. Demonstrația a primit însă un moment pe care, aproape sigur, nimeni din echipa de organizare nu îl trecuse în scenariu.

Chiar când prezentatorul vorbea despre noua platformă Dragonwing IQ10 și le spunea celor din sală că tehnologia este deja aici, robotul aflat lângă el și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit în față. Sincronizarea a fost atât de bună încât momentul a părut, pentru câteva secunde, o glumă pregătită special pentru public.

Prezentarea despre viitorul roboticii a continuat fără robot

În imagini se vede cum specialistul Qualcomm care prezenta momentul rămâne blocat pentru o clipă, apoi încearcă să continue explicațiile, în timp ce membrii echipei tehnice se grăbesc să ridice robotul și să-l scoată din cadru. Publicul râde, iar umanoidul ajunge să fie târât discret de pe scenă, atât cât poate fi discret un robot de dimensiunea unui om care tocmai a căzut cu fața la podea.

Videoclipul s-a răspândit rapid online, unde robotul a fost descris drept „leșinat”, „epuizat” sau pur și simplu copleșit de emoțiile unei prezentări atât de importante. Cauza reală a căderii nu a fost anunțată. Ar fi putut fi o eroare de echilibru, o problemă mecanică ori o defecțiune temporară a sistemului de control.

Momentul este amuzant, dar arată și cât de complicată rămâne construirea unui robot umanoid stabil. O asemenea mașină trebuie să coordoneze permanent senzorii, motoarele și numeroasele articulații, iar o eroare aparent mică poate fi suficientă pentru a o trimite direct la podea.

Platforma Dragonwing IQ10 prezentată de Qualcomm este gândită pentru roboți umanoizi, echipamente industriale și alte sisteme autonome. Compania spune că soluția reunește procesarea AI, conectivitatea, senzorii și software-ul de control într-o singură arhitectură, tocmai pentru a ajuta producătorii să treacă mai ușor de la prototip la producția reală.

Incidentul nu demonstrează că tehnologia Qualcomm a eșuat și nici că roboții umanoizi nu au viitor. Demonstrează doar că între promisiunile impecabile din prezentările oficiale și mașinile care trebuie să se țină singure pe picioare mai există, uneori, o distanță de aproximativ un metru până la podea.

Videoclipul cu momentul va fi disponibil mai jos.

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