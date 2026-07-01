Românii ar putea economisi pentru pensie fără să plătească impozit. Cum funcţionează exact sistemul, legea a trecut de Senat

Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentarii Gabriela Horga și Sebastian Burduja, din partea PNL, alături de Cristina Prună și Claudiu Năsui, din partea USR.

Scopul proiectului este introducerea unui instrument de investiții destinat persoanelor care doresc să economisească pentru viitor, fără ca acesta să fie încadrat în sistemul clasic al pensiilor administrate.

Cum ar urma să funcționeze Contul Individual de Investiții pentru Viitor

Potrivit proiectului, noul sistem nu reprezintă o pensie în sensul actual al legislației, ci un cont individual de investiții care oferă titularului posibilitatea de a decide modul în care își administrează economiile.

Gabriela Horga a explicat principalele caracteristici ale acestui mecanism:

„Până acum, România nu avea un astfel de instrument dinamic și modern de investiții, care să asigure venituri decente la vârsta pensionării. În SUA sau în Marea Britanie, cetățenii au de mulți ani această opțiune liberală, de a alege ei înșiși cât investesc, când investesc și în ce anume investesc: în acțiuni, în titluri de stat, în obligațiuni, OPCVM sau ETF-uri. Ce trebuie să știm despre conturile individuale de investiții pentru viitor? tu decizi dacă, când, cât și în ce investești;

investițiile și randamentele sunt ale tale și ale urmașilor tăi;

câștigurile realizate pe durata investiției sunt scutite de impozite și contribuții; Există două opțiuni fiscale, în funcție de preferința fiecăruia: fie contribuțiile sunt realizate din venituri deductibile, iar impozitul este plătit la retragere;

fie contribuțiile sunt realizate din venituri deja impozitate, iar la retragere nu mai este datorat niciun impozit.”

Potrivit proiectului, titularul contului va putea decide dacă investește în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, OPCVM sau ETF-uri.

Două variante fiscale pentru viitorii investitori

Proiectul stabilește existența a două tipuri de conturi care vor putea fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF).

Prima variantă este CIIP-S (Scutire), unde contribuțiile sunt realizate din venituri deja impozitate, iar retragerile și câștigurile sunt scutite de impozit.