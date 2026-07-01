Românii ar putea economisi pentru pensie fără să plătească impozit. Cum funcţionează exact sistemul, legea a trecut de Senat
Tot mai mulți români caută soluții prin care să își asigure venituri suplimentare la vârsta pensionării, iar un proiect de lege aflat în Parlament ar putea introduce un nou instrument de economisire și investiții. Inițiativa prevede înființarea Contului Individual de Investiții pentru Viitor (CIIV), un mecanism prin care participanții ar putea investi pentru viitor beneficiind de facilități fiscale. Proiectul a fost adoptat aproape în unanimitate de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.
Un nou instrument de economisire ajunge în etapa decisivă
Proiectul de lege privind înființarea Contului Individual de Investiții pentru Viitor este cu un pas mai aproape de a deveni lege, după ce a fost adoptat de Senat. Potrivit informațiilor prezentate, inițiativa are susținere din partea tuturor partidelor, ceea ce îi oferă șanse mari să fie aprobată și de Camera Deputaților.
Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentarii Gabriela Horga și Sebastian Burduja, din partea PNL, alături de Cristina Prună și Claudiu Năsui, din partea USR.
Scopul proiectului este introducerea unui instrument de investiții destinat persoanelor care doresc să economisească pentru viitor, fără ca acesta să fie încadrat în sistemul clasic al pensiilor administrate.
Cum ar urma să funcționeze Contul Individual de Investiții pentru Viitor
Potrivit proiectului, noul sistem nu reprezintă o pensie în sensul actual al legislației, ci un cont individual de investiții care oferă titularului posibilitatea de a decide modul în care își administrează economiile.
Gabriela Horga a explicat principalele caracteristici ale acestui mecanism:
„Până acum, România nu avea un astfel de instrument dinamic și modern de investiții, care să asigure venituri decente la vârsta pensionării. În SUA sau în Marea Britanie, cetățenii au de mulți ani această opțiune liberală, de a alege ei înșiși cât investesc, când investesc și în ce anume investesc: în acțiuni, în titluri de stat, în obligațiuni, OPCVM sau ETF-uri. Ce trebuie să știm despre conturile individuale de investiții pentru viitor?
- tu decizi dacă, când, cât și în ce investești;
- investițiile și randamentele sunt ale tale și ale urmașilor tăi;
- câștigurile realizate pe durata investiției sunt scutite de impozite și contribuții;
Există două opțiuni fiscale, în funcție de preferința fiecăruia:
- fie contribuțiile sunt realizate din venituri deductibile, iar impozitul este plătit la retragere;
- fie contribuțiile sunt realizate din venituri deja impozitate, iar la retragere nu mai este datorat niciun impozit.”
Potrivit proiectului, titularul contului va putea decide dacă investește în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, OPCVM sau ETF-uri.
Două variante fiscale pentru viitorii investitori
Proiectul stabilește existența a două tipuri de conturi care vor putea fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF).
Prima variantă este CIIP-S (Scutire), unde contribuțiile sunt realizate din venituri deja impozitate, iar retragerile și câștigurile sunt scutite de impozit.
A doua variantă este CIIP-D (Deductibilitate), unde contribuțiile sunt realizate din venitul brut, însă activele sunt impozitate în momentul retragerii.
Consultantul Ionel Dancă explică mecanismul propus, într-o analiză pentru www.studiifinanciare.ro.
„Sunt propuse două tipuri de conturi care pot fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF): CIIP-S (Scutire) – contribuțiile se fac din venitul net (fără deductibilitate), dar retragerile și câștigurile sunt scutite de impozit și CIIP-D (Deductibilitate) – contribuțiile se fac din venitul brut, însă valoarea activelor se impozitează la momentul retragerii. Practic, titularul contului poate alege ca depunerile din cont să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere sau să fie nedeductibile și neimpozitate la retragere. Mai mult, pe perioada deținerii, veniturile (dividende, câștig de capital) sunt scutite de impozit și contribuții sociale.”
Inițiatorii spun că participanții vor avea mai mult control asupra investițiilor
Potrivit expunerii de motive, noul instrument urmărește să ofere românilor un grad mai mare de control asupra propriilor investiții, comparativ cu sistemele existente de economisire pentru pensie.
În prezent, pe lângă pensia de stat, românii au la dispoziție fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), fondurile de pensii facultative (Pilonul III) și fondurile de pensii profesionale (Pilonul IV).
Inițiatorii proiectului susțin că noul sistem ar putea contribui atât la creșterea economisirii în rândul populației, cât și la dezvoltarea pieței de capital din România.
În expunerea de motive se arată că „România are nevoie de un instrument de economisire de generație nouă, care să combine libertatea de investiții specifică pieței de capital cu stimulentul fiscal specific instrumentelor de pensii.”
Aceștia mai arată că România înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de economisire a gospodăriilor din Uniunea Europeană, sub media europeană de aproximativ 13%. Totodată, capitalizarea bursieră a Bursei de Valori București reprezintă aproximativ 20% din PIB, iar la sfârșitul anului 2024 existau aproximativ 226.000 de conturi de investitori individuali la BVB, nivel considerat redus raportat la populația țării.
Dacă va primi și votul Camerei Deputaților, proiectul va introduce în legislația românească Contul Individual de Investiții pentru Viitor, un nou mecanism destinat persoanelor care doresc să economisească și să investească pentru perioada de după retragerea din activitate.