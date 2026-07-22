Studiu Samsung: de ce tot mai mulți europeni vor telefoane cu ecran pliabil în locul unui smartphone clasic

Ce îi determină pe europeni să renunțe la un smartphone clasic

Potrivit cercetării, 85% dintre europenii intervievați spun că au început cel puțin o activitate pe telefon, însă au fost nevoiți să o continue ulterior pe un laptop, o tabletă sau un alt dispozitiv cu ecran mai mare.

Motivul este simplu. Multe dintre sarcinile zilnice au devenit mai complicate decât în urmă cu câțiva ani, iar un ecran de câțiva inci nu mai este suficient pentru toate situațiile.

Printre cele mai frecvente motive de nemulțumire se numără spațiul limitat de afișare, menționat de aproape trei din zece respondenți. De asemenea, un sfert dintre participanți spun că pierd timp și concentrare din cauza trecerii continue între aplicații sau ferestre atunci când încearcă să rezolve mai multe lucruri simultan.

Limitările îi fac pe mulți să abandoneze temporar activități precum compararea ofertelor înaintea unei achiziții online, analizarea unor documente importante sau editarea fotografiilor și videoclipurilor.

Sarcinile importante sunt mutate pe dispozitive cu ecran mare

Rezultatele studiului arată că, atunci când este vorba despre documente oficiale sau operațiuni financiare, oamenii preferă un ecran mai mare pentru a evita eventualele greșeli.

Completarea formularelor, verificarea contractelor, analizarea facturilor sau efectuarea transferurilor bancare sunt printre activitățile pe care mulți aleg să le amâne până când au acces la un dispozitiv mai confortabil.

Teama de a omite un detaliu important sau de a apăsa greșit pe un ecran aglomerat reprezintă unul dintre principalele motive pentru această alegere.