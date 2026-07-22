Studiu Samsung: de ce tot mai mulți europeni vor telefoane cu ecran pliabil în locul unui smartphone clasic
Telefonul mobil a devenit principalul dispozitiv pe care îl folosești pentru aproape orice, de la cumpărături și plăți online până la citirea documentelor sau editarea fotografiilor. Totuși, atunci când activitățile devin mai complexe, dimensiunea redusă a ecranului începe să fie o limitare pe care tot mai mulți oameni o resimt.
Un studiu realizat de Samsung în mai multe țări europene arată că utilizatorii își doresc din ce în ce mai mult un dispozitiv care să combine portabilitatea unui smartphone obișnuit cu avantajele unui ecran generos. Rezultatele sugerează că telefoanele pliabile sunt văzute tot mai des ca o soluție practică pentru această nevoie.
Ce îi determină pe europeni să renunțe la un smartphone clasic
Potrivit cercetării, 85% dintre europenii intervievați spun că au început cel puțin o activitate pe telefon, însă au fost nevoiți să o continue ulterior pe un laptop, o tabletă sau un alt dispozitiv cu ecran mai mare.
Motivul este simplu. Multe dintre sarcinile zilnice au devenit mai complicate decât în urmă cu câțiva ani, iar un ecran de câțiva inci nu mai este suficient pentru toate situațiile.
Printre cele mai frecvente motive de nemulțumire se numără spațiul limitat de afișare, menționat de aproape trei din zece respondenți. De asemenea, un sfert dintre participanți spun că pierd timp și concentrare din cauza trecerii continue între aplicații sau ferestre atunci când încearcă să rezolve mai multe lucruri simultan.
Limitările îi fac pe mulți să abandoneze temporar activități precum compararea ofertelor înaintea unei achiziții online, analizarea unor documente importante sau editarea fotografiilor și videoclipurilor.
Sarcinile importante sunt mutate pe dispozitive cu ecran mare
Rezultatele studiului arată că, atunci când este vorba despre documente oficiale sau operațiuni financiare, oamenii preferă un ecran mai mare pentru a evita eventualele greșeli.
Completarea formularelor, verificarea contractelor, analizarea facturilor sau efectuarea transferurilor bancare sunt printre activitățile pe care mulți aleg să le amâne până când au acces la un dispozitiv mai confortabil.
Teama de a omite un detaliu important sau de a apăsa greșit pe un ecran aglomerat reprezintă unul dintre principalele motive pentru această alegere.
În același timp, smartphone-ul continuă să fie centrul activităților digitale. Aproape jumătate dintre respondenți îl folosesc pentru administrarea finanțelor personale, plata facturilor sau accesarea serviciilor bancare. Peste 40% urmăresc conținut video ori citesc informații în timp ce comunică prin mesaje sau caută informații online, iar mai mult de o treime navighează simultan pe mai multe site-uri sau rețele sociale.
Telefoanele pliabile câștigă teren în Europa
Pe fondul acestor schimbări, dispozitivele pliabile încep să fie percepute mai degrabă ca instrumente de productivitate decât ca produse dedicate pasionaților de tehnologie.
Participanții la studiu spun că principalul avantaj al unui astfel de telefon este posibilitatea de a compara informații afișate simultan pe un ecran mai mare. Mai mult decât atât, mulți apreciază faptul că pot finaliza o activitate fără să fie nevoiți să schimbe dispozitivul, în timp ce alții consideră că experiența de vizionare, citire sau gaming este considerabil mai confortabilă.
Practic, utilizatorii caută un echilibru între un telefon ușor de transportat și un dispozitiv suficient de mare pentru momentele în care au nevoie de mai mult spațiu de lucru.
Samsung pregătește o nouă generație de telefoane pliabile
Samsung amintește că a lansat prima generație de telefoane pliabile în urmă cu șapte ani, iar între timp această categorie a evoluat constant, pe baza modului în care milioane de oameni folosesc dispozitivele în viața de zi cu zi.
Compania susține că experiența acumulată a contribuit la dezvoltarea unor modele mai practice și mai ușor de integrat în rutina zilnică, fără compromisuri în privința portabilității.
Concluziile studiului au fost publicate cu puțin timp înainte de evenimentul Galaxy Unpacked de la Londra, programat pentru 22 iulie, unde Samsung urmează să prezinte noua generație de telefoane pliabile și direcția în care va continua dezvoltarea acestei categorii de dispozitive.