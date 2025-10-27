Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Legătura dintre fondurile de pensii private și Bursa de Valori București – explicația ASF despre economiile românilor

Legătura dintre fondurile de pensii private și Bursa de Valori București - explicația ASF despre economiile românilor
Fondurile de pensii private / foto: Playtech

Fondurile de pensii private din România nu mai reprezintă doar o formă de economisire pe termen lung pentru angajați, ci au devenit un element esențial al pieței de capital. Conform celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Pilonul II de pensii administrate privat este, în prezent, cel mai important investitor instituțional de pe Bursa de Valori București (BVB). Prin volumul semnificativ al activelor și prin investițiile constante, aceste fonduri contribuie la stabilitatea bursei și la finanțarea economiei reale.

Potrivit raportului ASF, valoarea totală a investițiilor fondurilor Pilon II pe Bursa de Valori București a atins, la finalul lunii iulie 2025, pragul de 40,3 miliarde de lei. Această sumă evidențiază un rol în creștere al acestor instituții în dinamica pieței locale, dar și maturizarea sistemului financiar românesc, unde investițiile prudente pe termen lung încep să înlocuiască strategiile speculative.

Fondurile de pensii – investitorul care stabilizează bursa

ASF subliniază că fondurile de pensii private reprezintă un pilon de echilibru pentru piața de capital. Fiind în faza de acumulare, aceste fonduri nu sunt nevoite să lichideze poziții în perioade de instabilitate, ceea ce le permite să reducă volatilitatea generală a pieței. Practic, atunci când alți investitori se retrag, fondurile continuă să cumpere, menținând o cerere constantă pentru acțiunile listate.

Vezi și:
Banii românilor din Pilonul II de pensii, subiectul unor dezbateri aprinse. Ale cui sunt economiile cumulate în zeci de ani, de fapt
Avertismentul ASF despre pensiile private ale românilor, s-a schimbat legea. Legătura cu aderarea României la OCDE

Această strategie conservatoare are efecte directe asupra încrederii investitorilor individuali și asupra companiilor românești listate. Conform datelor ASF, tranzacțiile fondurilor Pilon II au reprezentat aproximativ 23% din totalul lichidității bursei în primele șapte luni din 2025. Procentul confirmă faptul că Pilonul II este, în prezent, motorul de stabilitate al pieței.

Mai mult, prin investițiile constante în companii solide, fondurile contribuie la o mai bună capitalizare a acestora, oferindu-le resurse pentru extindere și modernizare. În același timp, prezența fondurilor de pensii în acționariatul firmelor listate atrage noi investitori instituționali, interesați de stabilitatea pe termen lung.

Economiile românilor transformate în investiții productive

Implicarea Pilonului II pe Bursa de Valori București nu are doar un rol financiar, ci și unul economic. Banii acumulați din contribuțiile lunare ale participanților nu rămân inactivi, ci sunt reinvestiți în acțiuni, obligațiuni și alte instrumente care alimentează economia reală. În felul acesta, economiile individuale ale românilor contribuie indirect la dezvoltarea companiilor autohtone, la crearea de locuri de muncă și la susținerea creșterii economice.

ASF subliniază că această relație directă între fondurile de pensii și piața de capital este esențială pentru consolidarea statutului României ca piață emergentă. Faptul că fondurile Pilon II gestionează investiții de peste 40 de miliarde de lei arată capacitatea economiei românești de a genera și absorbi capital intern fără a depinde exclusiv de finanțarea externă.

Pilonul II, o garanție pentru stabilitate financiară

Prin politica de investiții prudentă, diversificată și orientată spre termen lung, fondurile Pilon II funcționează ca un veritabil amortizor în perioadele de instabilitate economică. În loc să amplifice fluctuațiile de piață, ele le diminuează, oferind predictibilitate într-un context global marcat de incertitudini.

ASF explică faptul că rolul acestor fonduri nu se limitează la piața de capital, ci are implicații directe asupra siguranței financiare a românilor. Cu cât randamentele fondurilor sunt mai stabile și mai diversificate, cu atât participanții la sistemul de pensii private au șanse mai mari de a beneficia, în viitor, de venituri suplimentare consistente la pensie.

Astfel, legătura dintre fondurile de pensii private și Bursa de Valori București devine una simbiotică: bursei îi oferă lichiditate și stabilitate, iar românilor, protecție pe termen lung pentru economiile lor.

