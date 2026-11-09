România strălucește la Olimpiada Internațională de Astronomie. Ce performanță au reușit elevii în Thailanda, au concurat cu participanți din 25 de țări

Carla Teodora Dobre, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, și Filip-Sebastian Nacu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, au primit medalii de argint. Tudor Constantinescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a completat bilanțul delegației cu o medalie de bronz.

Echipa a fost însoțită de profesori și de o cercetătoare care a participat anterior la olimpiade internaționale. Ministerul a prezentat componența echipei de coordonare și rolul fiecărui membru.

„Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și dr. Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator”, se arată în informarea instituției.

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Patru probe, de la teorie la observații cu telescopul

Olimpiada pentru juniori a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție și este o competiție inițiată de România. Participanții au avut de susținut atât o probă teoretică, cât și evaluări practice, care au inclus folosirea telescopului.

„Competiția a constat în susținerea a patru probe: o probă teoretică și trei probe practice – observații cu telescopul pe timp de zi, observații cu telescopul pe timp de noapte și o probă de planetariu”, a precizat Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, evaluarea nu s-a limitat la rezolvarea unor cerințe teoretice. Cele trei probe practice au acoperit observațiile realizate în condiții diferite, ziua și noaptea, precum și lucrul în planetariu.

Ediția din Thailanda s-a desfășurat pe parcursul a opt zile, cu participarea reprezentanților din 25 de țări.