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EDUCAȚIE

România strălucește la Olimpiada Internațională de Astronomie. Ce performanță au reușit elevii în Thailanda, au concurat cu participanți din 25 de țări

România strălucește la Olimpiada Internațională de Astronomie. Ce performanță au reușit elevii în Thailanda, au concurat cu participanți din 25 de țări
Foto: Facebook / Ministerul Educației
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Elevii români au câștigat două medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026. Competiția s-a desfășurat între 1 și 8 noiembrie, la Ubon Ratchathani, în Thailanda, și a reunit concurenți din 25 de țări. Cei cinci medaliați provin din școli din București, Timișoara, Constanța și Piatra-Neamț.

Cuprins
  1. Cine sunt elevii români care au câștigat medalii
  2. Patru probe, de la teorie la observații cu telescopul
  3. Selecția și pregătirea lotului au avut loc la Suceava

Cine sunt elevii români care au câștigat medalii

Medaliile de aur au fost obținute de Șerban Mihai Brindescu, de la Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” din Timișoara, și Ioan-Claudiu Pitic, de la Școala Gimnazială Nr. 39 din București. Rezultatele au fost prezentate în anunțul Ministerului Educației și Cercetării, publicat după încheierea competiției.

Carla Teodora Dobre, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, și Filip-Sebastian Nacu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, au primit medalii de argint. Tudor Constantinescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a completat bilanțul delegației cu o medalie de bronz.

Echipa a fost însoțită de profesori și de o cercetătoare care a participat anterior la olimpiade internaționale. Ministerul a prezentat componența echipei de coordonare și rolul fiecărui membru.

„Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și dr. Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator”, se arată în informarea instituției.

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Patru probe, de la teorie la observații cu telescopul

Olimpiada pentru juniori a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție și este o competiție inițiată de România. Participanții au avut de susținut atât o probă teoretică, cât și evaluări practice, care au inclus folosirea telescopului.

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„Competiția a constat în susținerea a patru probe: o probă teoretică și trei probe practice – observații cu telescopul pe timp de zi, observații cu telescopul pe timp de noapte și o probă de planetariu”, a precizat Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, evaluarea nu s-a limitat la rezolvarea unor cerințe teoretice. Cele trei probe practice au acoperit observațiile realizate în condiții diferite, ziua și noaptea, precum și lucrul în planetariu.

Ediția din Thailanda s-a desfășurat pe parcursul a opt zile, cu participarea reprezentanților din 25 de țări.

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Selecția și pregătirea lotului au avut loc la Suceava

Înaintea deplasării în Thailanda, elevii au trecut prin selecția și pregătirea organizate la Suceava. Acestea au fost realizate prin colaborarea unor instituții de învățământ și a unei societăți științifice.

„Selecția și pregătirea echipei care a reprezentat România s-au realizat la Suceava, de către Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava”, a transmis ministerul.

Coordonarea științifică a pregătirii a revenit profesorului Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și profesorului Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. La nivelul ministerului, coordonarea organizatorică a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin inspectorul Elisabeta Ana Naghi.

Instituția a explicat și cum susține participarea elevilor la competițiile internaționale. Sprijinul financiar acoperă deplasarea și participarea, dar vizează și etapele de concurs organizate înaintea acestora.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor deplasărilor și a diurnei aferente zilelor de ședere, precum și prin sprijinirea organizării și desfășurării etapelor care preced olimpiadele internaționale – etapele locale, județene, municipale și naționale ale acestor competiții”, a precizat ministerul.

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