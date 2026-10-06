De ce elevii români obțin rezultate slabe la PISA. Factorii care îi dezavantajează pe copiii din România, conform unui profesor

„Dacă noi vrem să avem rezultate ca țările OECD, dar în același timp scădem finanțarea, este clar că nu putem avea rezultate mai bune”, a afirmat Turcuș Peter, în interviul publicat de News BV.

Acesta vorbește și despre diferențele dintre familiile în care copiii cresc cu acces la cărți și sprijin pentru învățare și cele care se confruntă cu lipsuri materiale. Exemplul său privește contactul cu lectura încă din primii ani de viață.

„Dacă te naști într-o familie unde tatăl citește, mama îți citește de mic, ai apetența pentru literație. Dar dacă te naști într-un mediu pauper, e clar că cercul vicios al pauperității te va afecta și pe tine ca și copil”, a explicat profesorul.

Datele oficiale susțin existența unei legături între situația socioeconomică și performanțele școlare. În analiza OCDE pentru România la PISA 2022, statutul socioeconomic explica statistic 26% din variația rezultatelor la matematică, față de 15% în medie în țările organizației. Indicatorul arată o asociere, fără să stabilească singur cauza rezultatului fiecărui elev. oecd.org

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De ce profesorul propune comparația cu Polonia

Estonia apare frecvent în discuțiile despre sistemele educaționale performante. Turcuș Peter consideră însă că România ar trebui să analizeze mai atent particularitățile unei țări înainte să o transforme într-un model de urmat.

„Eu consider mult mai potrivit să ne uităm la modelul Poloniei, care este tot o țară est-europeană, fost comunistă ca și noi, care a făcut o serie de reforme”, a spus profesorul.

Acesta vede în parcursul Poloniei un reper mai apropiat de experiența României.

Printre exemplele discutate se află organizarea zilei de școală. Profesorul a invocat începerea cursurilor în jurul orei 9 în Polonia și a comparat acest program cu situația copiilor din România care ajung la școală mai devreme.

Observația sa pune accent pe timpul de odihnă și pe durata zilei elevului. Programul descris în interviu nu trebuie însă confundat cu o regulă unică aplicabilă tuturor școlilor poloneze.