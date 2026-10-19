Meseriile care intră primele în era inteligenței artificiale. FMI: 40% dintre joburi vor fi transformate, retrogradate sau eliminate
Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie care promite să schimbe piața muncii în viitor, ci una care începe deja să modifice modul în care companiile angajează și își organizează activitatea. Aproximativ 40% dintre locurile de muncă din întreaga lume ar putea fi îmbunătățite, retrogradate sau chiar eliminate prin utilizarea AI, iar în economiile avansate procentul ajunge la 60%, avertizează directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.
De ce vorbește șefa FMI despre un „tsunami”
Kristalina Georgieva descrie schimbarea provocată de inteligența artificială drept un „tsunami cu evoluție lentă”, tocmai pentru că efectele nu se vor produce toate într-o singură zi. Joburile nu vor dispărea simultan, însă sarcinile pe care le fac oamenii, competențele cerute de angajatori și numărul de persoane necesare pentru anumite activități se pot modifica treptat.
Potrivit cercetărilor FMI, aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial vor fi influențate semnificativ de AI. Asta nu înseamnă că patru din zece angajați vor rămâne fără serviciu. În această categorie intră atât joburile care ar putea fi eliminate sau retrogradate, cât și cele în care inteligența artificială va ajuta angajatul să lucreze mai repede și mai eficient. În economiile avansate, expunerea este și mai mare, de până la 60%.
Joburile repetitive sunt printre primele vizate
Primele schimbări se observă în activitățile care pot fi standardizate și automatizate. Este vorba mai ales despre sarcini repetitive, procesarea unor volume mari de informații, redactarea unor materiale standard, introducerea datelor, analiza preliminară a documentelor sau anumite activități administrative.
Un studiu preliminar citat de Georgieva arată că aproximativ 10% dintre locurile de muncă din SUA solicită deja competențe legate de inteligența artificială. În același timp, joburile de rutină și repetitive sunt în scădere.
Schimbarea importantă pentru angajați va fi, așadar, nu doar apariția unor meserii noi, ci transformarea celor existente. Un contabil, un programator, un specialist în marketing, un angajat din servicii sau un analist ar putea continua să aibă aceeași profesie, dar o parte dintre sarcinile pe care le face astăzi ar putea fi preluate de AI.
Tinerii care caută primul loc de muncă ar putea avea o problemă
Unul dintre cele mai sensibile efecte poate apărea chiar la începutul carierei. Președintele Singaporelui, Tharman Shanmugaratnam, a avertizat că cererea pentru absolvenții aflați la primul loc de muncă este deja mai redusă în domeniile cele mai expuse inteligenței artificiale.
Explicația este relativ simplă. Multe dintre sarcinile oferite până acum unui angajat junior – documentare, centralizarea informațiilor, realizarea unor analize simple sau pregătirea primelor variante ale unor materiale – sunt tocmai activitățile pe care instrumentele AI le pot realiza rapid.
Problema poate deveni una mai amplă: dacă firmele angajează mai puțini începători, tinerilor le va fi mai greu să intre pe piața muncii și să acumuleze experiența necesară pentru posturile superioare.
AI nu înseamnă însă numai dispariția locurilor de muncă
Există și cealaltă parte a ecuației. Investițiile masive în inteligența artificială contribuie deja la creșterea economică mondială și au un efect puternic în special în Asia. Georgieva estimează că boomul AI ar putea adăuga între 0,5 și un punct procentual creșterii economiilor asiatice avansate și între 0,2 și 0,8 puncte procentuale economiilor emergente din regiune.
Investițiile în AI au devenit atât de importante încât contribuie la menținerea creșterii economiei mondiale în jurul nivelului de 3%, în ciuda problemelor provocate de energie și de incertitudinile economice.
Ce urmează pentru angajați
Marea schimbare nu va fi, cel mai probabil, o împărțire simplă între meserii care dispar și meserii care supraviețuiesc. Diferența se poate face tot mai mult între angajații care știu să folosească instrumentele bazate pe AI și cei care continuă să lucreze exclusiv prin metodele tradiționale.
Guvernele vor avea, la rândul lor, o problemă dificilă de rezolvat. Dacă o parte mai mare din producție și productivitate va proveni din tehnologie și capital, iar o parte mai mică din muncă, vor trebui regândite sistemele de educație, programele de formare profesională și chiar modul în care sunt colectate taxele.
„Este o tehnologie transformatoare”, a explicat Georgieva, subliniind că inteligența artificială schimbă fundamental felul în care oamenii muncesc și trăiesc.
Mesajul FMI nu este, prin urmare, că 40% dintre oameni își vor pierde serviciul, ci că o parte uriașă a pieței muncii va trece printr-o transformare. Unele posturi vor dispărea, altele vor deveni mai puțin importante, vor apărea meserii noi, iar în multe dintre cele existente AI va deveni pur și simplu un instrument de lucru obișnuit. Schimbarea va fi treptată, dar tocmai amploarea ei explică avertismentul transmis de șefa FMI: „Fie că o iubești, fie că o urăști. Este deja aici”.