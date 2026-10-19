Meseriile care intră primele în era inteligenței artificiale. FMI: 40% dintre joburi vor fi transformate, retrogradate sau eliminate

Potrivit cercetărilor FMI, aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial vor fi influențate semnificativ de AI. Asta nu înseamnă că patru din zece angajați vor rămâne fără serviciu. În această categorie intră atât joburile care ar putea fi eliminate sau retrogradate, cât și cele în care inteligența artificială va ajuta angajatul să lucreze mai repede și mai eficient. În economiile avansate, expunerea este și mai mare, de până la 60%.

Joburile repetitive sunt printre primele vizate

Primele schimbări se observă în activitățile care pot fi standardizate și automatizate. Este vorba mai ales despre sarcini repetitive, procesarea unor volume mari de informații, redactarea unor materiale standard, introducerea datelor, analiza preliminară a documentelor sau anumite activități administrative.

Un studiu preliminar citat de Georgieva arată că aproximativ 10% dintre locurile de muncă din SUA solicită deja competențe legate de inteligența artificială. În același timp, joburile de rutină și repetitive sunt în scădere.

Schimbarea importantă pentru angajați va fi, așadar, nu doar apariția unor meserii noi, ci transformarea celor existente. Un contabil, un programator, un specialist în marketing, un angajat din servicii sau un analist ar putea continua să aibă aceeași profesie, dar o parte dintre sarcinile pe care le face astăzi ar putea fi preluate de AI.

Tinerii care caută primul loc de muncă ar putea avea o problemă

Unul dintre cele mai sensibile efecte poate apărea chiar la începutul carierei. Președintele Singaporelui, Tharman Shanmugaratnam, a avertizat că cererea pentru absolvenții aflați la primul loc de muncă este deja mai redusă în domeniile cele mai expuse inteligenței artificiale.

Explicația este relativ simplă. Multe dintre sarcinile oferite până acum unui angajat junior – documentare, centralizarea informațiilor, realizarea unor analize simple sau pregătirea primelor variante ale unor materiale – sunt tocmai activitățile pe care instrumentele AI le pot realiza rapid.

Problema poate deveni una mai amplă: dacă firmele angajează mai puțini începători, tinerilor le va fi mai greu să intre pe piața muncii și să acumuleze experiența necesară pentru posturile superioare.