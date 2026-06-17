România rămâne campioana scumpirilor din UE. Prețurile cresc de aproape 10 ori mai repede decât în unele state europene

La polul opus, România a înregistrat o inflație de 9,7%, cea mai ridicată din întreaga Uniune Europeană. După România urmează Bulgaria, cu 6,3%, și Lituania, cu 5,1%. În schimb, cele mai mici rate ale inflației au fost raportate în Suedia, cu doar 1,1%, și în Danemarca și Cehia, ambele cu 1,8%.

Diferențele sunt uriașe și arată că, în timp ce unele state europene au reușit să stabilizeze prețurile, consumatorii români continuă să fie afectați de un val persistent de scumpiri.

Ce înseamnă inflația pentru familiile din România

Pentru majoritatea oamenilor, inflația nu este doar o statistică economică, ci o realitate care se vede în fiecare cumpărătură. De exemplu, o inflație de 9,7% înseamnă că un coș de produse care costa 1.000 de lei în urmă cu un an ajunge acum să coste aproape 1.100 de lei.

La nivelul unei familii, impactul este și mai mare atunci când se adaugă facturile la utilități, ratele bancare, cheltuielile cu transportul și costurile pentru educație sau sănătate.

Practic, dacă veniturile nu cresc în același ritm cu prețurile, puterea de cumpărare scade.

Ce alimentează creșterea prețurilor

Eurostat arată că principalele contribuții la inflația din zona euro au venit din servicii, energie, alimente, alcool și tutun. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației, urmate de energie și de produsele alimentare.

Aceste categorii sunt și cele care cântăresc cel mai greu în bugetele gospodăriilor. În România, costurile cu energia, serviciile și alimentele au rămas printre principalele motive pentru care inflația se menține la un nivel ridicat.