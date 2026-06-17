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de Diana Dumitrache
ECONOMIE

România rămâne campioana scumpirilor din UE. Prețurile cresc de aproape 10 ori mai repede decât în unele state europene

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România rămâne campioana scumpirilor din UE. Prețurile cresc de aproape 10 ori mai repede decât în unele state europene
România, din nou pe primul loc în clasamentul inflației (Foto: Profimedia)

Românii continuă să resimtă din plin efectele scumpirilor, iar cele mai recente date publicate de Eurostat confirmă ceea ce mulți consumatori observă deja în viața de zi cu zi: România are din nou cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. În timp ce media europeană este de 3,3%, țara noastră a ajuns la o inflație anuală de 9,7%, ceea ce înseamnă că prețurile cresc într-un ritm de aproape trei ori mai mare decât media blocului comunitar. Pentru cetățeanul de rând, aceste cifre se traduc prin facturi mai mari, alimente mai scumpe și o putere de cumpărare tot mai redusă, chiar și în cazul persoanelor ale căror venituri au crescut în ultimii ani.

Cuprins
  1. România, din nou pe primul loc în clasamentul inflației
  2. Ce înseamnă inflația pentru familiile din România
  3. Ce alimentează creșterea prețurilor
  4. România și Bulgaria, două situații diferite
  5. Ce se poate întâmpla în perioada următoare
  6. De ce contează acest clasament

România, din nou pe primul loc în clasamentul inflației

Potrivit datelor publicate de Eurostat, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a fost de 3,3% în luna mai 2026, în creștere față de 3,2% în aprilie. În zona euro, inflația a urcat la 3,2%, de la 3% în luna precedentă.

La polul opus, România a înregistrat o inflație de 9,7%, cea mai ridicată din întreaga Uniune Europeană. După România urmează Bulgaria, cu 6,3%, și Lituania, cu 5,1%. În schimb, cele mai mici rate ale inflației au fost raportate în Suedia, cu doar 1,1%, și în Danemarca și Cehia, ambele cu 1,8%.

Diferențele sunt uriașe și arată că, în timp ce unele state europene au reușit să stabilizeze prețurile, consumatorii români continuă să fie afectați de un val persistent de scumpiri.

Ce înseamnă inflația pentru familiile din România

Pentru majoritatea oamenilor, inflația nu este doar o statistică economică, ci o realitate care se vede în fiecare cumpărătură. De exemplu, o inflație de 9,7% înseamnă că un coș de produse care costa 1.000 de lei în urmă cu un an ajunge acum să coste aproape 1.100 de lei.

La nivelul unei familii, impactul este și mai mare atunci când se adaugă facturile la utilități, ratele bancare, cheltuielile cu transportul și costurile pentru educație sau sănătate.

Practic, dacă veniturile nu cresc în același ritm cu prețurile, puterea de cumpărare scade.

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Ce alimentează creșterea prețurilor

Eurostat arată că principalele contribuții la inflația din zona euro au venit din servicii, energie, alimente, alcool și tutun. Serviciile au avut cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației, urmate de energie și de produsele alimentare.

Aceste categorii sunt și cele care cântăresc cel mai greu în bugetele gospodăriilor. În România, costurile cu energia, serviciile și alimentele au rămas printre principalele motive pentru care inflația se menține la un nivel ridicat.

România și Bulgaria, două situații diferite

Interesant este că Bulgaria, care de la 1 ianuarie 2026 a intrat oficial în zona euro, are o inflație de 6,3%, semnificativ mai mică decât cea din România.

Deși și vecinii de la sud de Dunăre se confruntă cu scumpiri, ritmul acestora este considerabil mai redus decât cel înregistrat în țara noastră. Acest lucru alimentează dezbaterea privind politicile economice și măsurile necesare pentru temperarea creșterii prețurilor.

Ce se poate întâmpla în perioada următoare

Economiștii avertizează că inflația rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru economia României. În condițiile în care prețurile la energie și materii prime continuă să fie influențate de contextul geopolitic, iar consumul intern rămâne ridicat, reducerea rapidă a inflației nu pare o misiune ușoară.

Mai mult, orice nouă creștere a costurilor cu energia sau combustibilii se poate transmite rapid în prețurile bunurilor și serviciilor.

De ce contează acest clasament

Faptul că România ocupă din nou primul loc în Uniunea Europeană la inflație nu este doar o problemă statistică. Pentru milioane de români, acest clasament înseamnă un trai mai scump, economii care își pierd din valoare și dificultăți tot mai mari în menținerea aceluiași nivel de consum.

În timp ce media Uniunii Europene este de doar 3,3%, nivelul de 9,7% înregistrat în România arată că lupta cu scumpirile este departe de a fi încheiată, iar efectele continuă să fie resimțite zilnic în buzunarele populației.

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