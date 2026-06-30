Cât va ajunge Euro până la finalul lui 2026. Previziunile economiștilor pentru curs, inflație și prețuri
Românii ar putea avea parte de încă un an dificil din punct de vedere economic. Potrivit celui mai nou sondaj realizat de Asociația CFA România, analiștii financiari estimează că euro va continua să se aprecieze în raport cu leul, inflația va rămâne ridicată, iar economia riscă să intre în recesiune. În același timp, piața imobiliară este așteptată să stagneze sau chiar să înregistreze scăderi de preț în unele orașe.
Cât ar putea ajunge Euro în următorul an
Una dintre cele mai importante estimări îi privește pe românii care au credite în euro, economii în valută sau cumpără frecvent produse din import. Potrivit sondajului CFA România, aproximativ 71% dintre analiști estimează că euro va continua să crească atât în următoarele șase luni, cât și în următoarele 12 luni, în timp ce doar 29% cred că moneda europeană va rămâne la nivelurile actuale.
Valoarea medie estimată a cursului este de 5,2857 lei pentru un euro peste șase luni, iar pentru un orizont de un an analiștii văd un curs mediu de 5,3521 lei/euro.
Pentru români, o depreciere a leului înseamnă, de regulă, produse de import mai scumpe, vacanțe externe mai costisitoare și rate mai mari pentru cei care au împrumuturi în euro.
Inflația rămâne ridicată
Specialiștii nu văd nici o scădere rapidă a prețurilor. Potrivit sondajului, inflația estimată pentru următoarele 12 luni este de 7,53%, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească într-un ritm semnificativ.
„De asemenea, este anticipată o inflaţie care rămâne la un nivel ridicat. Pe un orizont de 12 luni, de exemplu, inflaţia anticipată rămâne la peste 7%”, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, conform Agerpres.
Cu alte cuvinte, chiar dacă ritmul de scumpire ar putea încetini comparativ cu anii precedenți, alimentele, serviciile și multe produse de consum vor continua să se scumpească.
Economiștii avertizează asupra riscului de recesiune
Un alt semnal de alarmă vine din evoluția economiei. Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a coborât la 30,5 puncte, unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani. În trecut, astfel de valori au fost înregistrate în perioade dificile, precum criza politică din 2012, tentativa de modificare a sistemului Pilon II din 2018, pandemia de COVID-19 sau începutul războiului din Ucraina.
Adrian Codirlașu spune că indicatorul a anticipat și în trecut încetinirea economiei.
„Începând cu 2024, indicatorul a avut valori reduse care indicau o situaţie incertă în economie şi în aceşti ani am avut recesiuni tehnice. Anul acesta chiar avem o uşoară recesiune. Cumva, indicatorul a anticipat această creştere modestă a PIB-ului, recesiunea tehnică, precum şi recesiunea actuală”, a explicat acesta.
Estimările CFA arată că economia României ar putea înregistra o scădere de aproximativ 0,5-1% în acest an, iar pentru 2026 media anticipațiilor privind creșterea economică a coborât la -0,1%, ceea ce indică un risc ridicat de recesiune.
De ce spun economiștii că România se află în stagflație
Potrivit lui Adrian Codirlașu, România traversează una dintre cele mai dificile combinații economice.
„Suntem în situaţie de stagflaţie, adică inflaţia e mare, economia scade. Este cea mai rea combinaţie, pentru că politicile standard nu funcţionează. Singurul lucru care ar funcţiona este reducerea în continuare a deficitului bugetar, însă prin reducerea cheltuielilor, pentru că dacă majorăm taxele punem şi mai multă presiune pe economie”, a afirmat președintele CFA România.
Acesta consideră că principala problemă structurală rămâne deficitul bugetar ridicat.
„Inflaţia este legată de o altă problemă structurală, deficitul bugetar”, a subliniat Adrian Codirlașu.
Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor
Veștile sunt diferite pentru piața imobiliară. Potrivit sondajului, 53% dintre analiști estimează că prețurile locuințelor vor stagna în următoarele 12 luni, iar 47% anticipează scăderi. În plus, 67% dintre participanți consideră că locuințele sunt în prezent supraevaluate, în timp ce doar 20% apreciază că prețurile reflectă corect valoarea pieței.
Acest lucru înseamnă că este puțin probabil să asistăm la noi creșteri accelerate ale prețurilor apartamentelor, iar în anumite orașe sunt posibile chiar ieftiniri.
Deficitul și datoria publică continuă să crească
Analiștii estimează că deficitul bugetar al României va ajunge la 6,2% din PIB în 2026, iar datoria publică va urca la aproximativ 61% din PIB în următoarele 12 luni.
În același timp, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, participanții la sondaj estimează că prețul petrolului Brent ar putea ajunge, în medie, la 99 de dolari pe baril, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor la carburanți și, implicit, asupra costurilor de transport și a inflației.
Per ansamblu, prognoza economiștilor CFA România indică un an în care românii vor trebui să se pregătească pentru un euro mai scump, prețuri care continuă să crească și o economie aflată sub presiune. Chiar dacă aceste estimări nu reprezintă certitudini, ele oferă un tablou al principalelor riscuri economice pe care analiștii le văd pentru următoarele 12 luni.