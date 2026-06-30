Cât va ajunge Euro până la finalul lui 2026. Previziunile economiștilor pentru curs, inflație și prețuri

Valoarea medie estimată a cursului este de 5,2857 lei pentru un euro peste șase luni, iar pentru un orizont de un an analiștii văd un curs mediu de 5,3521 lei/euro.

Pentru români, o depreciere a leului înseamnă, de regulă, produse de import mai scumpe, vacanțe externe mai costisitoare și rate mai mari pentru cei care au împrumuturi în euro.

Inflația rămâne ridicată

Specialiștii nu văd nici o scădere rapidă a prețurilor. Potrivit sondajului, inflația estimată pentru următoarele 12 luni este de 7,53%, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească într-un ritm semnificativ.

„De asemenea, este anticipată o inflaţie care rămâne la un nivel ridicat. Pe un orizont de 12 luni, de exemplu, inflaţia anticipată rămâne la peste 7%”, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, conform Agerpres.

Cu alte cuvinte, chiar dacă ritmul de scumpire ar putea încetini comparativ cu anii precedenți, alimentele, serviciile și multe produse de consum vor continua să se scumpească.

Economiștii avertizează asupra riscului de recesiune

Un alt semnal de alarmă vine din evoluția economiei. Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a coborât la 30,5 puncte, unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani. În trecut, astfel de valori au fost înregistrate în perioade dificile, precum criza politică din 2012, tentativa de modificare a sistemului Pilon II din 2018, pandemia de COVID-19 sau începutul războiului din Ucraina.

Adrian Codirlașu spune că indicatorul a anticipat și în trecut încetinirea economiei.

„Începând cu 2024, indicatorul a avut valori reduse care indicau o situaţie incertă în economie şi în aceşti ani am avut recesiuni tehnice. Anul acesta chiar avem o uşoară recesiune. Cumva, indicatorul a anticipat această creştere modestă a PIB-ului, recesiunea tehnică, precum şi recesiunea actuală”, a explicat acesta.

Estimările CFA arată că economia României ar putea înregistra o scădere de aproximativ 0,5-1% în acest an, iar pentru 2026 media anticipațiilor privind creșterea economică a coborât la -0,1%, ceea ce indică un risc ridicat de recesiune.