Același coș de cumpărături costă mai puțin în Italia decât în România. Inflația a „șters” aproape 900 de lei din salariul mediu
Românii continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, iar efectele se văd direct în coșul de cumpărături și în puterea de cumpărare a salariilor. Deși veniturile au crescut în ultimii ani, scumpirile au avansat într-un ritm și mai rapid, astfel că mulți oameni constată că pot cumpăra mai puține produse decât în urmă cu doi ani.
- Același coș de cumpărături este mai scump în România decât în Italia
- Produsele care s-au scumpit cel mai mult
- Inflația a „mâncat” aproape 900 de lei din salariul mediu
- Energia și carburanții au alimentat scumpirile
- Salariile vor crește și în 2026, dar câștigul real rămâne mic
- România rămâne printre țările cele mai afectate de inflație
Același coș de cumpărături este mai scump în România decât în Italia
Un experiment realizat de jurnaliștii Observator a scos la iveală o situație care îi surprinde pe mulți români. Un coș format din 10 produse de bază, cumpărate în aceleași cantități și de la aceleași branduri, a costat în România 174 de lei, cu 14 lei mai mult decât în urmă cu doar patru luni.
În Italia, același coș de cumpărături a costat 23 de euro, echivalentul a puțin peste 120 de lei. Diferența este de aproximativ 54 de lei în favoarea italienilor.
Explicația este legată în mare parte de inflație. În timp ce Italia înregistrează o rată a inflației de aproximativ 3%, România continuă să fie campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, cu valori care au depășit 10% în ultimele luni.
Produsele care s-au scumpit cel mai mult
Datele Institutului Național de Statistică arată că unele dintre cele mai mari majorări de preț au fost înregistrate la produsele pe care românii le cumpără aproape zilnic.
Cafeaua s-a scumpit cu peste 21% față de anul trecut, ouăle cu peste 14%, laptele cu aproape 12%, iar carnea de vită cu peste 11%. Au crescut semnificativ și prețurile pâinii, peștelui proaspăt și fructelor.
În schimb, puține produse au devenit mai ieftine. Cartofii au înregistrat o scădere de peste 11%, iar făina și mălaiul au avut reduceri moderate de preț.
Inflația a „mâncat” aproape 900 de lei din salariul mediu
Una dintre cele mai importante concluzii ale analizelor economice din 2026 este că majorările salariale nu au reușit să țină pasul cu scumpirile.
Potrivit unei analize realizate pe baza datelor oficiale, inflația cumulată din ultimii doi ani a ajuns la aproximativ 14,8%. Cu alte cuvinte, bunurile și serviciile care costau 100 de lei în 2024 costă acum aproape 115 lei.
Pentru un român care avea un salariu de 6.000 de lei și nu a beneficiat de majorări semnificative, puterea de cumpărare a scăzut considerabil. Ajustat la inflația acumulată, acel salariu valorează astăzi echivalentul a aproximativ 5.100 de lei, ceea ce înseamnă o pierdere de aproape 900 de lei pe lună.
Energia și carburanții au alimentat scumpirile
Economiștii explică faptul că o mare parte din presiunea asupra prețurilor a venit din zona energiei și a carburanților. Practic, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, motorina cu aproape 33%, iar benzina cu peste 22%. Aceste creșteri s-au transmis ulterior în costurile de transport, producție și distribuție, influențând aproape toate produsele din magazine.
Pe lângă factorii economici, deprecierea leului și instabilitatea politică din ultimele luni au contribuit la menținerea presiunii asupra prețurilor.
Salariile vor crește și în 2026, dar câștigul real rămâne mic
Prognozele oficiale arată că salariul mediu brut va continua să crească în 2026, însă ritmul este insuficient pentru a recupera complet pierderile cauzate de inflație.
Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează că salariile vor avansa cu aproximativ 5,8%, însă o bună parte a acestui câștig va fi absorbită de creșterea costului vieții. În sectorul bugetar, veniturile vor rămâne în mare parte la nivelul de la sfârșitul anului trecut, în timp ce majorările mai consistente sunt așteptate în mediul privat.
România rămâne printre țările cele mai afectate de inflație
În timp ce Germania, Irlanda sau Regatul Unit încă reușesc să mențină un echilibru între creșterea salariilor și inflație, România se află în continuare printre economiile europene unde scumpirile avansează mai repede decât veniturile populației.
Pentru milioane de familii, efectele se văd deja în viața de zi cu zi: coșul de cumpărături este mai scump, facturile consumă o parte mai mare din buget, iar economiile sunt mai greu de realizat. Deși salariile cresc pe hârtie, mulți români simt că banii ajung mai greu de la o lună la alta, iar comparația cu alte state europene, inclusiv Italia, arată că problema nu este doar nivelul veniturilor, ci și viteza cu care cresc prețurile.