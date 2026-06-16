Același coș de cumpărături costă mai puțin în Italia decât în România. Inflația a „șters” aproape 900 de lei din salariul mediu

În Italia, același coș de cumpărături a costat 23 de euro, echivalentul a puțin peste 120 de lei. Diferența este de aproximativ 54 de lei în favoarea italienilor.

Explicația este legată în mare parte de inflație. În timp ce Italia înregistrează o rată a inflației de aproximativ 3%, România continuă să fie campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, cu valori care au depășit 10% în ultimele luni.

Produsele care s-au scumpit cel mai mult

Datele Institutului Național de Statistică arată că unele dintre cele mai mari majorări de preț au fost înregistrate la produsele pe care românii le cumpără aproape zilnic.

Cafeaua s-a scumpit cu peste 21% față de anul trecut, ouăle cu peste 14%, laptele cu aproape 12%, iar carnea de vită cu peste 11%. Au crescut semnificativ și prețurile pâinii, peștelui proaspăt și fructelor.

În schimb, puține produse au devenit mai ieftine. Cartofii au înregistrat o scădere de peste 11%, iar făina și mălaiul au avut reduceri moderate de preț.

Inflația a „mâncat” aproape 900 de lei din salariul mediu

Una dintre cele mai importante concluzii ale analizelor economice din 2026 este că majorările salariale nu au reușit să țină pasul cu scumpirile.

Potrivit unei analize realizate pe baza datelor oficiale, inflația cumulată din ultimii doi ani a ajuns la aproximativ 14,8%. Cu alte cuvinte, bunurile și serviciile care costau 100 de lei în 2024 costă acum aproape 115 lei.