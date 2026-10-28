TVA mai mică la curent pentru românii cu venituri reduse. Ce variantă analizează Guvernul
Guvernul analizează reducerea TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, au declarat miercuri, 28 octombrie, surse pentru Antena 3 CNN. Beneficiarii ar urma să fie stabiliți în funcție de veniturile familiei, printr-un mecanism similar celui utilizat pentru sprijinul acordat după eliminarea plafonării prețurilor la curent. Deocamdată, informațiile prezentate nu includ o cotă nouă de TVA sau o dată de aplicare.
Veniturile familiei ar putea decide cine beneficiază de reducere
Propunerea vizează consumatorii vulnerabili. Dacă va fi aprobată, încadrarea beneficiarilor ar ține cont de venitul actual al familiei.
Sursele citate de televiziune indică un mecanism apropiat de cel folosit pentru acordarea ajutorului destinat facturilor la electricitate după expirarea plafonării. Nu sunt anunțate însă praguri de venit pentru eventuala reducere de TVA, astfel că limitele utilizate în alte scheme nu pot fi considerate automat criterii ale noii măsuri.
Consumatorii vulnerabili sunt împărțiți în patru categorii, în funcție de venit, vârstă, sănătate sau izolarea față de sursele de energie. Propunerea pune accent pe evaluarea veniturilor pentru stabilirea persoanelor care ar primi facilitatea fiscală.
În cazul gazelor naturale, aceleași surse afirmă că toți consumatorii casnici sunt protejați prin schema de preț reglementat. Discuția despre TVA prezentată în acest moment privește energia electrică și sprijinul pentru gospodăriile vulnerabile.
Ministerul Energiei pregătește o listă de măsuri pentru facturi
Secretarul de stat Marius Poșa a explicat miercuri că evoluția prețurilor din România urmează tendința din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a indicat o diferență mare între cererea și oferta de energie disponibilă pe piață.
Poșa a precizat că Ministerul Energiei lucrează la o listă de măsuri pentru reducerea facturilor. În paralel, autoritățile încearcă să recupereze o parte din producția internă indisponibilă, pentru a limita deficitul care trebuie acoperit din alte surse.
Conform declarațiilor sale, pentru miercuri este prevăzută repornirea unei capacități de la Rovinari, care să compenseze producția pierdută la Turceni. Secretarul de stat a recunoscut și existența unor probleme privind stocurile de cărbune.
Grupul 5 de la Turceni a fost oprit marți dimineață din cauza unei avarii, potrivit Antena 3 CNN. Oprirea a intervenit într-o perioadă în care sistemul energetic se confruntă deja cu lipsa producției nucleare și cu un aport redus al altor surse.
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Importurile acoperă o parte din energia care lipsește
Marți dimineață, importurile au depășit în anumite momente 2.000 MW, în condițiile în care producția internă nu acoperea consumul. Publicația semnalează presiuni asupra mai multor componente ale mixului energetic.
La Cernavodă, repornirea reactoarelor depinde de condițiile hidrologice și de posibilitatea asigurării apei necesare funcționării în siguranță. Marius Poșa a indicat speranța reluării producției în noiembrie, fără ca această estimare să reprezinte o dată garantată.
Nuclearelectrica a precizat în comunicarea sa oficială că ambele unități sunt menținute în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea activității. Compania a subliniat că situația afectează producția de electricitate, fără să pună în pericol securitatea nucleară.
Debitul redus al apei limitează producția hidro, iar aportul fotovoltaic scade odată cu schimbarea condițiilor de sezon. România a înregistrat cel mai mare preț european în anumite intervale pe piața spot, unde energia este tranzacționată pe termen scurt.
Acest preț de tranzacționare trebuie diferențiat de tariful din contractul fiecărui consumator. Informația despre piața spot nu înseamnă că toate gospodăriile achită același preț și nici că o variație zilnică se regăsește identic în fiecare factură.
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Ce sprijin a fost acordat după eliminarea plafonării
Schema introdusă după eliminarea plafonării prețurilor la electricitate, de la 1 iulie 2025, a prevăzut un sprijin lunar de 50 de lei. Tichetele au fost destinate exclusiv plății facturilor la energie electrică.
Pragurile menționate pentru această schemă au fost de cel mult 1.940 de lei venit net lunar pentru persoanele singure și de cel mult 1.784 de lei pe membru de familie. Estimarea inițială indica aproximativ 2,1 milioane de gospodării eligibile.
Aceste valori descriu mecanismul de sprijin la care fac referire sursele Antena 3 CNN. Până la prezentarea unei propuneri concrete privind TVA, nu se poate stabili dacă aceleași limite vor fi păstrate sau dacă vor exista alte condiții.