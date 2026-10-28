TVA mai mică la curent pentru românii cu venituri reduse. Ce variantă analizează Guvernul

Sursele citate de televiziune indică un mecanism apropiat de cel folosit pentru acordarea ajutorului destinat facturilor la electricitate după expirarea plafonării. Nu sunt anunțate însă praguri de venit pentru eventuala reducere de TVA, astfel că limitele utilizate în alte scheme nu pot fi considerate automat criterii ale noii măsuri.

Consumatorii vulnerabili sunt împărțiți în patru categorii, în funcție de venit, vârstă, sănătate sau izolarea față de sursele de energie. Propunerea pune accent pe evaluarea veniturilor pentru stabilirea persoanelor care ar primi facilitatea fiscală.

În cazul gazelor naturale, aceleași surse afirmă că toți consumatorii casnici sunt protejați prin schema de preț reglementat. Discuția despre TVA prezentată în acest moment privește energia electrică și sprijinul pentru gospodăriile vulnerabile.

Ministerul Energiei pregătește o listă de măsuri pentru facturi

Secretarul de stat Marius Poșa a explicat miercuri că evoluția prețurilor din România urmează tendința din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a indicat o diferență mare între cererea și oferta de energie disponibilă pe piață.

Poșa a precizat că Ministerul Energiei lucrează la o listă de măsuri pentru reducerea facturilor. În paralel, autoritățile încearcă să recupereze o parte din producția internă indisponibilă, pentru a limita deficitul care trebuie acoperit din alte surse.

Conform declarațiilor sale, pentru miercuri este prevăzută repornirea unei capacități de la Rovinari, care să compenseze producția pierdută la Turceni. Secretarul de stat a recunoscut și existența unor probleme privind stocurile de cărbune.

Grupul 5 de la Turceni a fost oprit marți dimineață din cauza unei avarii, potrivit Antena 3 CNN. Oprirea a intervenit într-o perioadă în care sistemul energetic se confruntă deja cu lipsa producției nucleare și cu un aport redus al altor surse.