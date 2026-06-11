România construiește una dintre cele mai impresionante nave de cercetare din lume. Proiectul de 700 de milioane de euro ascunde tehnologii spectaculoase

După finalizarea structurii principale la Tulcea, nava va fi transportată în Norvegia, unde va primi echipamentele de cercetare, sistemele electronice și tehnologiile specializate necesare misiunilor științifice, anunță Vard.

Un gigant al cercetării oceanice, capabil să exploreze cele mai adânci locuri de pe planetă

Dimensiunile viitoarei nave impresionează încă de la prima vedere. Cu o lungime de aproximativ 162 de metri și o lățime de 28 de metri, aceasta va avea suficient spațiu pentru laboratoare complexe, facilități dedicate cercetătorilor și chiar un heliport amplasat în partea frontală.

Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici ale proiectului este infrastructura destinată vehiculelor submersibile. Nava va putea opera două submarine cu echipaj uman și un vehicul subacvatic controlat de la distanță, destinat explorării adâncurilor extreme.

Acest robot submarin este proiectat să ajungă până la aproximativ 11.000 de metri adâncime, o performanță care îi permite să exploreze inclusiv cele mai adânci zone cunoscute ale oceanelor lumii. Astfel de echipamente sunt extrem de rare la nivel global, deoarece trebuie să reziste unor presiuni uriașe, imposibil de întâlnit în majoritatea mediilor de operare.

Pentru gestionarea misiunilor de mare adâncime, nava va dispune de un sistem impresionant de cabluri și mecanisme de lansare, inclusiv un tambur capabil să stocheze aproximativ 12 kilometri de cablu necesar comunicării și controlului vehiculelor submersibile.

Cea mai mare instalație de baterii montată vreodată pe o navă

Pe lângă capacitățile de explorare, RV11000 promite să stabilească noi standarde și în domeniul propulsiei maritime.

Proiectanții au ales o configurație hibridă, bazată pe motoare electrice și sisteme de generare a energiei la bord. Nava va putea funcționa timp de aproximativ 12 ore exclusiv pe baterii, fără zgomot semnificativ, o caracteristică esențială pentru studiul ecosistemelor marine fără perturbarea acestora.