România construiește una dintre cele mai impresionante nave de cercetare din lume. Proiectul de 700 de milioane de euro ascunde tehnologii spectaculoase
Un proiect naval de proporții uriașe va aduce din nou România în centrul atenției industriei maritime internaționale. Șantierul naval din Tulcea va construi corpul unei nave de cercetare oceanografică fără precedent, parte a unui contract evaluat la aproximativ 700 de milioane de euro, considerat cel mai mare semnat vreodată de compania norvegiană Vard.
Viitoarea navă, cunoscută în prezent sub numele RV11000, nu va fi doar un laborator plutitor. Ea este proiectată pentru explorarea celor mai adânci regiuni ale oceanelor și va integra unele dintre cele mai avansate tehnologii maritime dezvoltate până acum.
După finalizarea structurii principale la Tulcea, nava va fi transportată în Norvegia, unde va primi echipamentele de cercetare, sistemele electronice și tehnologiile specializate necesare misiunilor științifice, anunță Vard.
Un gigant al cercetării oceanice, capabil să exploreze cele mai adânci locuri de pe planetă
Dimensiunile viitoarei nave impresionează încă de la prima vedere. Cu o lungime de aproximativ 162 de metri și o lățime de 28 de metri, aceasta va avea suficient spațiu pentru laboratoare complexe, facilități dedicate cercetătorilor și chiar un heliport amplasat în partea frontală.
Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici ale proiectului este infrastructura destinată vehiculelor submersibile. Nava va putea opera două submarine cu echipaj uman și un vehicul subacvatic controlat de la distanță, destinat explorării adâncurilor extreme.
Acest robot submarin este proiectat să ajungă până la aproximativ 11.000 de metri adâncime, o performanță care îi permite să exploreze inclusiv cele mai adânci zone cunoscute ale oceanelor lumii. Astfel de echipamente sunt extrem de rare la nivel global, deoarece trebuie să reziste unor presiuni uriașe, imposibil de întâlnit în majoritatea mediilor de operare.
Pentru gestionarea misiunilor de mare adâncime, nava va dispune de un sistem impresionant de cabluri și mecanisme de lansare, inclusiv un tambur capabil să stocheze aproximativ 12 kilometri de cablu necesar comunicării și controlului vehiculelor submersibile.
Cea mai mare instalație de baterii montată vreodată pe o navă
Pe lângă capacitățile de explorare, RV11000 promite să stabilească noi standarde și în domeniul propulsiei maritime.
Proiectanții au ales o configurație hibridă, bazată pe motoare electrice și sisteme de generare a energiei la bord. Nava va putea funcționa timp de aproximativ 12 ore exclusiv pe baterii, fără zgomot semnificativ, o caracteristică esențială pentru studiul ecosistemelor marine fără perturbarea acestora.
Pentru a susține o asemenea autonomie, constructorii pregătesc ceea ce ar putea deveni cea mai mare instalație de baterii instalată vreodată pe o navă. Sistemul va alimenta nu doar propulsia, ci și laboratoarele, echipamentele de cercetare și instalațiile de climatizare.
La bord vor exista laboratoare moderne, spații tehnice pentru operarea vehiculelor subacvatice și centre de comandă dedicate analizării datelor colectate din oceane.
Surprinzător pentru o navă de cercetare, accentul nu cade exclusiv pe tehnologie. Proiectul include și condiții de viață premium pentru cei aproximativ 130 de membri ai echipajului și cercetătorii care vor participa la expediții.
Majoritatea cabinelor vor fi individuale, iar spațiile comune vor include zone de relaxare, birouri, ateliere și cafenele. Conceptul urmărește să ofere un nivel de confort comparabil cu cel întâlnit în companiile de top din domeniile tehnologice.
În spatele investiției se află Inkfish, organizație fondată de miliardarul Gabe Newell, cunoscut pentru crearea Valve și a platformei Steam. Pasionat de explorarea oceanelor, acesta finanțează dezvoltarea unor capacități de cercetare considerate printre cele mai ambițioase din lume.
Dacă proiectul va respecta calendarul actual, nava va fi livrată în 2031. Până atunci, România va avea un rol esențial în construirea unuia dintre cele mai avansate și spectaculoase vase de cercetare oceanografică realizate vreodată.