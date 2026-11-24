Un partid maghiar propune o unitate administrativă comună pentru Harghita, Covasna și o parte din Mureș. Ce demers a început
Alianța Maghiară din Transilvania propune reunirea județelor Harghita și Covasna, împreună cu localitățile din zona Marosszék aflate în județul Mureș, într-o unitate administrativă comună. Formațiunea a anunțat că a înaintat Consiliului Județean Harghita un proiect de rezoluție pentru începerea consultărilor privind această reorganizare.
AMT cere consultarea comunităților și un referendum local
Inițiativa a fost prezentată luni, 23 noiembrie, într-un comunicat al Alianței Maghiare din Transilvania. Proiectul de rezoluție a fost transmis prin intermediul consilierului județean al Asociației Maghiarilor din Transilvania.
AMT propune consultări cu administrațiile din Covasna și Mureș și cu reprezentanții localităților vizate. Formațiunea susține că reorganizarea trebuie să țină cont de regiunile istorice, tradițiile comunităților și legăturile economice și sociale dintre localități.
„Poziția noastră este clară: reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară, cu consimțământul exprimat de populația afectată printr-un referendum local”, se arată în comunicat.
Proiectul înaintat Consiliului Județean Harghita urmărește începerea consultărilor și a pregătirilor. Pentru o eventuală modificare teritorială, AMT indică organizarea unui referendum și adoptarea unei legi de către Parlament.
„Obiectivul nostru este ca cererea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să se concretizeze sub forma unei propuneri municipale concrete în cadrul dezbaterii naționale privind reforma”, a transmis formațiunea.
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Alianța invocă pregătirile pentru o posibilă fuziune între Ialomița și Călărași
În susținerea propunerii, AMT a invocat exemplul județelor Ialomița și Călărași, unde, potrivit comunicatului, autoritățile au anunțat pregătiri pentru o posibilă fuziune voluntară. Formațiunea cere reglementări naționale care să ofere condiții egale tuturor regiunilor.
Alianța solicită sprijinul administrațiilor implicate și al organizațiilor politice maghiare pentru o reformă bazată pe deciziile comunităților locale.
„Facem apel la municipalitățile vizate și la organizațiile politice maghiare să susțină împreună reforma bazată pe regiuni istorice, voluntariat și decizii locale! Ne dorim o administrație care să aducă deciziile mai aproape de oameni, să păstreze identitatea comunităților noastre și să ofere o bază solidă pentru dezvoltarea patriei noastre”, a transmis AMT.
Kelemen Hunor susține că reforma trebuie făcută cu acordul comunităților
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la sfârșitul lunii octombrie că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială bine pregătită. Acesta a susținut că reorganizarea trebuie să respecte voința comunităților și să fie precedată de referendumuri.
„Trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult (…) Se poate aproape orice dacă e făcut cu capul”, a declarat liderul UDMR în Parlament.
Kelemen Hunor a invocat experiența Danemarcei și timpul necesar pregătirii schimbărilor administrative. El a afirmat că reorganizarea trebuie realizată pentru cetățeni, indiferent de interesele partidelor.
„În Danemarca s-a făcut comasarea localităţilor voluntare şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba”, a spus acesta.
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Ministerul Dezvoltării vizează prioritar 429 de localități mici
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că prima etapă a reformei administrative vizează cu prioritate 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Potrivit acestuia, 82% dintre aceste localități nu se mai pot susține financiar.
Stoica estimează că reorganizarea lor ar putea aduce economii de peste 250 de milioane de lei la nivelul aparatului administrativ. Calculul exact va depinde de numărul comunităților care acceptă comasarea voluntară.