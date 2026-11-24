AMT propune consultări cu administrațiile din Covasna și Mureș și cu reprezentanții localităților vizate. Formațiunea susține că reorganizarea trebuie să țină cont de regiunile istorice, tradițiile comunităților și legăturile economice și sociale dintre localități.

„Poziția noastră este clară: reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară, cu consimțământul exprimat de populația afectată printr-un referendum local”, se arată în comunicat.

Proiectul înaintat Consiliului Județean Harghita urmărește începerea consultărilor și a pregătirilor. Pentru o eventuală modificare teritorială, AMT indică organizarea unui referendum și adoptarea unei legi de către Parlament.

„Obiectivul nostru este ca cererea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să se concretizeze sub forma unei propuneri municipale concrete în cadrul dezbaterii naționale privind reforma”, a transmis formațiunea.

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Alianța invocă pregătirile pentru o posibilă fuziune între Ialomița și Călărași

În susținerea propunerii, AMT a invocat exemplul județelor Ialomița și Călărași, unde, potrivit comunicatului, autoritățile au anunțat pregătiri pentru o posibilă fuziune voluntară. Formațiunea cere reglementări naționale care să ofere condiții egale tuturor regiunilor.

Alianța solicită sprijinul administrațiilor implicate și al organizațiilor politice maghiare pentru o reformă bazată pe deciziile comunităților locale.

„Facem apel la municipalitățile vizate și la organizațiile politice maghiare să susțină împreună reforma bazată pe regiuni istorice, voluntariat și decizii locale! Ne dorim o administrație care să aducă deciziile mai aproape de oameni, să păstreze identitatea comunităților noastre și să ofere o bază solidă pentru dezvoltarea patriei noastre”, a transmis AMT.

Kelemen Hunor susține că reforma trebuie făcută cu acordul comunităților

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la sfârșitul lunii octombrie că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială bine pregătită. Acesta a susținut că reorganizarea trebuie să respecte voința comunităților și să fie precedată de referendumuri.

„Trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult (…) Se poate aproape orice dacă e făcut cu capul”, a declarat liderul UDMR în Parlament.

Kelemen Hunor a invocat experiența Danemarcei și timpul necesar pregătirii schimbărilor administrative. El a afirmat că reorganizarea trebuie realizată pentru cetățeni, indiferent de interesele partidelor.