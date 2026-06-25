Roboții vor înlocui 700.000 de curieri. Avertismentul dur venit chiar de la șeful unuia dintre cei mai mari retaileri online din China
Una dintre cele mai mari companii de comerț online din China transmite un avertisment care sună ca un scenariu de science-fiction, dar care începe deja să devină realitate. Richard Liu, fondatorul și președintele JD.com, a spus că cei aproximativ 700.000 de curieri ai grupului vor fi înlocuiți, mai devreme sau mai târziu, de roboți capabili să livreze coletele fără intervenție umană.
Declarația citată de FT nu este doar o previziune despre viitorul logisticii, ci și o recunoaștere directă a fricii care apasă asupra milioanelor de angajați din economia de tip gig. În China, livratorii, șoferii de ride-sharing, muncitorii temporari și angajații plătiți per comandă reprezintă o parte uriașă din forța de muncă urbană. Pentru ei, automatizarea nu mai este o idee abstractă, ci un risc concret de a rămâne fără venit.
Curierii ar putea dispărea, dar compania promite recalificare
Richard Liu a declarat că JD.com se pregătește pentru momentul în care roboții vor prelua transportul de colete. În opinia lui, livratorii vor deveni, în cele din urmă, inutili pentru partea clasică de distribuție, chiar dacă nu a estimat un termen exact pentru transformarea completă a industriei.
„Va veni cu siguranță o zi în care roboții vor livra pachetele, iar curierii nu vor mai fi necesari în forma actuală”, a transmis șeful JD.com, într-un discurs susținut la forumul CEO al APEC, organizat la Shenzhen. Totuși, acesta a insistat că nu își dorește ca angajații companiei să ajungă fără locuri de muncă și fără posibilitatea de a-și susține familiile.
JD.com susține că a semnat deja acorduri cu aproximativ 120 de școli pentru recalificarea curierilor. Planul ar fi ca o parte dintre aceștia să fie instruiți pentru meserii noi, inclusiv pentru întreținerea, reparația și supravegherea roboților care vor fi folosiți în logistică.
Ideea are o logică simplă: roboții pot transporta, sorta și livra, însă tot au nevoie de oameni care să îi repare atunci când se defectează. Liu a subliniat că aceste sisteme sunt totuși mașinării, iar defecțiunile vor apărea inevitabil. Problema este că nu este clar câți dintre cei 700.000 de curieri ar putea fi, în mod realist, absorbiți de astfel de joburi tehnice.
China testează deja livrările fără oameni
China este una dintre țările care au accelerat cel mai agresiv investițiile în robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. În Shenzhen, oraș considerat unul dintre marile centre tehnologice ale țării, au fost deja testate proiecte cu roboți care livrează mâncare în aeroporturi sau transportă produse către magazine de proximitate, inclusiv folosind trenurile urbane.
Astfel de inițiative arată cât de repede se mută automatizarea din fabrici în viața de zi cu zi. Până acum, roboții erau asociați mai ales cu liniile de producție industrială, unde înlocuiau munca repetitivă. Acum, ei încep să pătrundă în domenii care implică drumuri prin oraș, interacțiuni cu clienții și activități considerate, până recent, greu de automatizat.
Pentru companii, avantajele sunt evidente. Un robot nu obosește, nu cere concediu, nu se îmbolnăvește și poate lucra non-stop, fără aceleași costuri pe termen lung ca un angajat uman. Pentru curieri, însă, promisiunea eficienței poate însemna pierderea singurei surse de venit disponibile.
În China, numărul lucrătorilor din economia gig a crescut spectaculos. Estimările arată că aproximativ 320 de milioane de persoane ar putea lucra în astfel de forme de angajare în acest an, comparativ cu circa 200 de milioane în urmă cu cinci ani. Acești oameni reprezintă o parte importantă a forței de muncă din orașe și sunt, în același timp, printre cei mai vulnerabili în fața schimbărilor tehnologice.
Promisiunea tehnologiei care „ajută”, nu elimină
Oficialii chinezi încearcă să calmeze temerile legate de dispariția locurilor de muncă, insistând că dezvoltarea tehnologică va crea noi profesii. Sunt invocate deja roluri precum antrenori pentru sisteme de inteligență artificială, operatori de drone, tehnicieni pentru roboți sau specialiști în mentenanță autonomă.
Totuși, tranziția nu este atât de simplă. Un curier care livrează colete ore întregi pe motocicletă sau bicicletă nu devine automat tehnician de robotică doar pentru că există cursuri de recalificare. Este nevoie de timp, educație, sprijin financiar și locuri de muncă reale, nu doar de promisiuni despre meseriile viitorului.
Richard Liu a spus că tehnologia ar trebui să facă viața oamenilor mai bună și munca mai interesantă, nu să le ia dreptul de a avea un job. Este o idee care sună bine, dar rămâne de văzut dacă marile companii vor reuși să o aplice atunci când automatizarea devine mai ieftină decât angajarea unui om.
JD.com concurează cu giganți precum Alibaba și Meituan, într-o piață în care viteza livrării și costurile mici fac diferența. Într-un asemenea context, roboții nu sunt doar o opțiune futuristă, ci o armă economică. Iar pentru sute de mii de curieri, întrebarea nu mai este dacă vor apărea roboții pe stradă, ci cât timp mai au până când aceștia le vor lua locul.