Roboții vor înlocui 700.000 de curieri. Avertismentul dur venit chiar de la șeful unuia dintre cei mai mari retaileri online din China

Curierii ar putea dispărea, dar compania promite recalificare

Richard Liu a declarat că JD.com se pregătește pentru momentul în care roboții vor prelua transportul de colete. În opinia lui, livratorii vor deveni, în cele din urmă, inutili pentru partea clasică de distribuție, chiar dacă nu a estimat un termen exact pentru transformarea completă a industriei.

„Va veni cu siguranță o zi în care roboții vor livra pachetele, iar curierii nu vor mai fi necesari în forma actuală”, a transmis șeful JD.com, într-un discurs susținut la forumul CEO al APEC, organizat la Shenzhen. Totuși, acesta a insistat că nu își dorește ca angajații companiei să ajungă fără locuri de muncă și fără posibilitatea de a-și susține familiile.

JD.com susține că a semnat deja acorduri cu aproximativ 120 de școli pentru recalificarea curierilor. Planul ar fi ca o parte dintre aceștia să fie instruiți pentru meserii noi, inclusiv pentru întreținerea, reparația și supravegherea roboților care vor fi folosiți în logistică.

Ideea are o logică simplă: roboții pot transporta, sorta și livra, însă tot au nevoie de oameni care să îi repare atunci când se defectează. Liu a subliniat că aceste sisteme sunt totuși mașinării, iar defecțiunile vor apărea inevitabil. Problema este că nu este clar câți dintre cei 700.000 de curieri ar putea fi, în mod realist, absorbiți de astfel de joburi tehnice.

China testează deja livrările fără oameni

China este una dintre țările care au accelerat cel mai agresiv investițiile în robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. În Shenzhen, oraș considerat unul dintre marile centre tehnologice ale țării, au fost deja testate proiecte cu roboți care livrează mâncare în aeroporturi sau transportă produse către magazine de proximitate, inclusiv folosind trenurile urbane.

Astfel de inițiative arată cât de repede se mută automatizarea din fabrici în viața de zi cu zi. Până acum, roboții erau asociați mai ales cu liniile de producție industrială, unde înlocuiau munca repetitivă. Acum, ei încep să pătrundă în domenii care implică drumuri prin oraș, interacțiuni cu clienții și activități considerate, până recent, greu de automatizat.

Pentru companii, avantajele sunt evidente. Un robot nu obosește, nu cere concediu, nu se îmbolnăvește și poate lucra non-stop, fără aceleași costuri pe termen lung ca un angajat uman. Pentru curieri, însă, promisiunea eficienței poate însemna pierderea singurei surse de venit disponibile.