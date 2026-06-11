Români înșelați cu aproape un milion de lei prin vacanțe fictive. La ce trebuie să fii atent înainte să plătești
Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru două familii de români care au plecat în Turcia alături de cei patru copii ai lor. După ce au plătit nu mai puțin de 68.000 de lei pentru un sejur de lux, aceștia au aflat la recepția hotelului că nu există nicio rezervare pe numele lor. În spatele întregii povești se află o femeie care s-ar fi prezentat drept agent de turism și care este acuzată că a înșelat zeci de persoane cu promisiunea unor vacanțe exclusiviste la prețuri mult mai mici decât cele practicate pe piață.
Escrocheria care a lăsat români fără concedii și fără economii
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total se apropie de un milion de lei, iar victimele sunt oameni care au visat la concedii în destinații exotice precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Malta sau Franța.
Cele două familii au ajuns în Turcia convinse că totul este în regulă. Șocul a venit abia în momentul în care personalul hotelului le-a transmis că nu există nicio rezervare și că unitatea nu a primit nicio plată pentru sejur.
Românii au contactat imediat femeia care le încasase banii, iar aceasta le-ar fi promis că va rezolva situația și că plata va fi efectuată imediat. Problemele au continuat însă zile la rând.
În cele din urmă, după ce hotelul nu a primit niciun ban, turiștii au fost evacuați împreună cu copiii lor.
Cum câștiga încrederea victimelor
Pentru a părea credibilă, femeia le spunea clienților că poate obține reduceri spectaculoase la biletele de avion și la pachetele turistice deoarece ar fi lucrat în trecut la Compania Națională Aeroporturi București.
O altă victimă, o femeie din București, a plătit aproximativ 4.000 de euro pentru o vacanță în Japonia. Oferta părea extrem de avantajoasă, iar documentele primite păreau autentice. Ulterior, aceasta a descoperit că facturile erau false.
„În momentul în care am cerut detalii concret, atunci a început să îmi spună că nu are programul, că altcineva se ocupă, că o să mi-l dea. Semnale au fost, dar le-am ignorat”, a declarat una dintre victime.
Potrivit anchetei, femeia ar fi înșelat 46 de persoane.
„Toată treaba asta a fost pentru că s-a mers pe încredere”, a mai spus victima.
Semnele care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare
Specialiștii spun că majoritatea fraudelor de acest tip au câteva elemente comune. De exemplu, primul semnal de alarmă este prețul mult prea mic. Dacă o vacanță este oferită la jumătate din prețul pieței, fără o explicație clară și verificabilă, există motive serioase de suspiciune.
Un alt indiciu este presiunea de a plăti rapid. Escrocii încearcă adesea să convingă clienții că oferta este valabilă doar câteva ore sau că mai există un singur loc disponibil.
De asemenea, trebuie verificată cu atenție existența agenției, datele firmei, licența de turism și recenziile din surse independente.
Un alt semnal de alarmă important îl reprezintă și lipsa documentelor oficiale sau transmiterea unor facturi și contracte care conțin greșeli, date incomplete ori informații contradictorii.
Cum verifici dacă oferta este reală
Polițiștii recomandă verificarea atentă a agenției înainte de efectuarea oricărei plăți.
„Verificaţi cu atenţie identitatea agenţiei de turism, existenţa acesteai în înregistrările oficiale şi autenticitatea ofertelor primite. Fiţi atenţi la preţurile mult sub nivelul pieţei. În situaţia în care aţi fost victima unei înşelăciuni, sesizaţi de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie”, a declarat Cătălina Toma, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al ANAT, Traian Bădulescu, atrage atenția că turiștii au la dispoziție instrumente oficiale pentru verificare.
„Pe site-ul ministerului de resort şi al Turismului există lista agenţiilor de turism licenţiate. Trebuie să se asigure că e un site recunoscut”, a afirmat acesta.
Ce au recuperat victimele
După numeroase plângeri depuse la poliție, suspecta, o femeie în vârstă de 38 de ani din București, a fost identificată de anchetatori. Din păcate, din prejudiciul estimat la aproape un milion de lei, autoritățile au reușit să recupereze doar aproximativ 100.000 de lei pentru persoanele păgubite.
În prezent, femeia se află în arest la domiciliu și riscă o pedeapsă de până la cinci sau șase ani de închisoare pentru înșelăciune.
Cazul reprezintă încă un avertisment pentru românii care își rezervă vacanțele online sau prin intermediul unor persoane recomandate de cunoscuți. Chiar și atunci când oferta pare tentantă și vine prin intermediul unor recomandări de încredere, verificările suplimentare pot face diferența dintre concediul mult așteptat și pierderea economiilor strânse pentru vacanță.