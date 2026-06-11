Români înșelați cu aproape un milion de lei prin vacanțe fictive. La ce trebuie să fii atent înainte să plătești

Cele două familii au ajuns în Turcia convinse că totul este în regulă. Șocul a venit abia în momentul în care personalul hotelului le-a transmis că nu există nicio rezervare și că unitatea nu a primit nicio plată pentru sejur.

Românii au contactat imediat femeia care le încasase banii, iar aceasta le-ar fi promis că va rezolva situația și că plata va fi efectuată imediat. Problemele au continuat însă zile la rând.

În cele din urmă, după ce hotelul nu a primit niciun ban, turiștii au fost evacuați împreună cu copiii lor.

Cum câștiga încrederea victimelor

Pentru a părea credibilă, femeia le spunea clienților că poate obține reduceri spectaculoase la biletele de avion și la pachetele turistice deoarece ar fi lucrat în trecut la Compania Națională Aeroporturi București.

O altă victimă, o femeie din București, a plătit aproximativ 4.000 de euro pentru o vacanță în Japonia. Oferta părea extrem de avantajoasă, iar documentele primite păreau autentice. Ulterior, aceasta a descoperit că facturile erau false.

„În momentul în care am cerut detalii concret, atunci a început să îmi spună că nu are programul, că altcineva se ocupă, că o să mi-l dea. Semnale au fost, dar le-am ignorat”, a declarat una dintre victime.

Potrivit anchetei, femeia ar fi înșelat 46 de persoane.

„Toată treaba asta a fost pentru că s-a mers pe încredere”, a mai spus victima.

Semnele care ar trebui să ridice imediat semne de întrebare

Specialiștii spun că majoritatea fraudelor de acest tip au câteva elemente comune. De exemplu, primul semnal de alarmă este prețul mult prea mic. Dacă o vacanță este oferită la jumătate din prețul pieței, fără o explicație clară și verificabilă, există motive serioase de suspiciune.