Riverdale se întoarce din morți pe Disney+. Archie și Sabrina declanșează apocalipsa zombie în 2027

O vrajă a Sabrinei transformă Riverdale într-un coșmar

„Afterlife with Archie” pornește de la seria de benzi desenate lansată în 2013. Aceasta a fost creată de Roberto Aguirre-Sacasa și ilustratorul Francesco Francavilla. Povestea păstrează personajele clasice Archie Comics, dar le aruncă într-o apocalipsă violentă.

Totul începe după moartea lui Hot Dog, câinele lui Jughead. Adolescentul îi cere ajutorul Sabrinei Spellman. Vrăjitoarea folosește magie interzisă pentru a readuce animalul la viață. Ritualul funcționează doar parțial. Hot Dog revine schimbat și declanșează o epidemie care se răspândește rapid în Riverdale.

Jughead devine una dintre primele victime. Prietenii săi sunt obligați să fugă și să lupte pentru supraviețuire. Archie încearcă să protejeze grupul. Betty și Veronica trebuie să lase rivalitatea deoparte, cel puțin cât timp orașul este invadat de morți vii.

Serialul original „Riverdale” începuse ca o dramă adolescentină cu elemente de mister. Pe parcursul celor șapte sezoane, scenariul a inclus culte, criminali în serie, călătorii în timp, vrăjitorie și superputeri. O apocalipsă zombie pare acum aproape firească pentru acest univers.

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Roberto Aguirre-Sacasa va fi scenarist și producător executiv. El este și directorul de creație al Archie Comics. A dezvoltat anterior „Riverdale” pentru The CW și „Chilling Adventures of Sabrina” pentru Netflix.

Greg Berlanti, Sarah Schechter și Leigh London Redman vor produce prin Berlanti Productions. Proiectul este realizat în colaborare cu Warner Bros. Television, Muckle Man Productions și Archie Comics Studios. Jon Goldwater și Jimmy Gibbons se află, de asemenea, pe lista producătorilor executivi.

Aguirre-Sacasa a descris serialul drept un proiect de vis. Banda desenată „Afterlife with Archie” a deschis direcția horror a editurii. Succesul acesteia a contribuit ulterior la apariția benzilor desenate dedicate Sabrinei.