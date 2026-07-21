Riverdale se întoarce din morți pe Disney+. Archie și Sabrina declanșează apocalipsa zombie în 2027
Archie Andrews, Betty, Veronica și Jughead se pregătesc să revină pe micile ecrane, dar Riverdale nu va mai fi orașul aparent liniștit pe care publicul îl cunoaște. Disney+ a anunțat oficial serialul „Afterlife with Archie”, o producție horror cu zombie, programată pentru perioada Halloweenului din 2027, potrivit publicației americane Deadline.
Proiectul readuce echipa creativă responsabilă pentru „Riverdale” și „Chilling Adventures of Sabrina”. Roberto Aguirre-Sacasa va adapta propria serie de benzi desenate. Greg Berlanti se numără printre producătorii executivi. Distribuția nu a fost încă anunțată, iar revenirea actorilor din serialul original nu este garantată.
O vrajă a Sabrinei transformă Riverdale într-un coșmar
„Afterlife with Archie” pornește de la seria de benzi desenate lansată în 2013. Aceasta a fost creată de Roberto Aguirre-Sacasa și ilustratorul Francesco Francavilla. Povestea păstrează personajele clasice Archie Comics, dar le aruncă într-o apocalipsă violentă.
Totul începe după moartea lui Hot Dog, câinele lui Jughead. Adolescentul îi cere ajutorul Sabrinei Spellman. Vrăjitoarea folosește magie interzisă pentru a readuce animalul la viață. Ritualul funcționează doar parțial. Hot Dog revine schimbat și declanșează o epidemie care se răspândește rapid în Riverdale.
Jughead devine una dintre primele victime. Prietenii săi sunt obligați să fugă și să lupte pentru supraviețuire. Archie încearcă să protejeze grupul. Betty și Veronica trebuie să lase rivalitatea deoparte, cel puțin cât timp orașul este invadat de morți vii.
Serialul original „Riverdale” începuse ca o dramă adolescentină cu elemente de mister. Pe parcursul celor șapte sezoane, scenariul a inclus culte, criminali în serie, călătorii în timp, vrăjitorie și superputeri. O apocalipsă zombie pare acum aproape firească pentru acest univers.
Creatorii Riverdale și Sabrina se reunesc pentru Disney+
Roberto Aguirre-Sacasa va fi scenarist și producător executiv. El este și directorul de creație al Archie Comics. A dezvoltat anterior „Riverdale” pentru The CW și „Chilling Adventures of Sabrina” pentru Netflix.
Greg Berlanti, Sarah Schechter și Leigh London Redman vor produce prin Berlanti Productions. Proiectul este realizat în colaborare cu Warner Bros. Television, Muckle Man Productions și Archie Comics Studios. Jon Goldwater și Jimmy Gibbons se află, de asemenea, pe lista producătorilor executivi.
Aguirre-Sacasa a descris serialul drept un proiect de vis. Banda desenată „Afterlife with Archie” a deschis direcția horror a editurii. Succesul acesteia a contribuit ulterior la apariția benzilor desenate dedicate Sabrinei.
Producția va combina horrorul cu dramele romantice și conflictele specifice adolescenței. Relațiile dintre personaje vor rămâne importante. Diferența este că despărțirile, gelozia și secretele vor avea loc în timp ce morții încearcă să intre pe ușă.
Disney+ a mai experimentat cu astfel de combinații. Platforma a lansat seria animată „Marvel Zombies”, care prezintă supereroii într-o realitate distrusă de o epidemie. „Afterlife with Archie” va fi însă un serial live-action.
KJ Apa și ceilalți actori nu au fost confirmați
Una dintre cele mai mari întrebări privește distribuția. Fanii speră să îi revadă pe KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes și Cole Sprouse. Cei patru i-au interpretat pe Archie, Betty, Veronica și Jughead în „Riverdale”.
Disney+ nu a confirmat nicio revenire. Noul serial poate folosi alți actori și poate construi un univers complet separat. Această variantă ar permite o abordare mai apropiată de benzile desenate. Ar evita și problemele provocate de vârsta personajelor, care trebuie să fie adolescenți.
Kiernan Shipka ar putea reveni în rolul Sabrinei Spellman. Personajul ei este esențial pentru declanșarea epidemiei. Actrița a apărut deja în „Riverdale”, după încheierea serialului „Chilling Adventures of Sabrina”. Nici participarea sa nu este confirmată.
Banda desenată originală are doar zece numere publicate. Ultimul a apărut în 2016, deși povestea nu a fost încheiată. Aguirre-Sacasa a dezvăluit că a scris numerele 11 și 12 și că pregătește continuarea. Materialul nou ar putea influența serialul.
Disney+ nu a anunțat nici numărul episoadelor. Premiera este stabilită pentru sezonul Halloween 2027, fără o zi exactă. Platforma își extinde astfel oferta de producții întunecate, din care face parte și serialul horror „Alien: Earth”.
Riverdale a supraviețuit criminalilor, cultelor și universurilor alternative. Următoarea provocare va fi mai simplă și mai brutală. Archie trebuie să își salveze prietenii înainte ca Jughead și armata sa de zombie să devoreze întregul oraș.