RITE 2026 aduce la București experți în AI, securitate cibernetică și infrastructura Internetului

Când are loc RITE 2026 și care este tema conferinței

RITE 2026 se va desfășura marți, 27 octombrie, la Hotel Sheraton din București, în sala Platinum Grand Ballroom. Primirea participanților este programată la ora 09:30, iar deschiderea oficială va începe la ora 10:00.

Ediția din acest an are tema „Internetul de încredere: reziliență, identitate și infrastructură inteligentă”. Programul urmărește să explice cum influențează dezvoltarea inteligenței artificiale arhitectura rețelelor, securitatea comunicațiilor și accesul la serviciile digitale.

Pentru furnizorii de Internet și operatorii de infrastructură, aceste schimbări ridică probleme practice legate de administrarea rețelelor, continuitatea serviciilor și gestionarea riscurilor. Conferința va aborda subiectele din perspective tehnice, operaționale și de reglementare.

Deschiderea va fi susținută de Adrian Popa, președintele ANISP, și Cristian Copcea, președintele ISOC Romania Chapter. În partea introductivă sunt prevăzute și intervenții ale unor reprezentanți ai autorităților de reglementare și ai instituțiilor din industria IT&C din România.

Cum schimbă AI infrastructura Internetului

Prima sesiune plenară va analiza dezvoltarea rețelelor asistate de inteligența artificială și schimbările din arhitectura Internetului. Alexandru Rotaru va vorbi despre transformările generate de evoluția AI, iar Adina Florea va susține prezentarea „O nouă etapă în dezvoltarea inteligenței artificiale: De la modele inteligente la sisteme autonome de încredere”.

Robbie Mitchell, reprezentant al Internet Society, va aborda infrastructura fizică necesară pentru viitoarele generații de tehnologii digitale, într-o prezentare intitulată „Conectori, conducte și pachete de date: realitatea fizică a viitorului generațiilor următoare”.

Eduard Cristian Popovici va discuta despre apropierea dintre infrastructura de la marginea rețelei și cea centrală, precum și despre controlul rețelelor cu ajutorul AI. Alex Neagu, director Engineering EMEA la Oracle, va analiza extinderea centrelor de date și a rețelelor pentru a susține cerințele tot mai mari ale aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.