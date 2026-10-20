RITE 2026 aduce la București experți în AI, securitate cibernetică și infrastructura Internetului
Inteligența artificială, securitatea rețelelor și protecția identității digitale vor fi principalele teme ale conferinței Romanian Internet Technologies Event (RITE) 2026, programată pe 27 octombrie, la București. Evenimentul organizat de Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România (ANISP), cu sprijinul Internet Society, va reuni specialiști din industrie, mediul academic și instituții publice.
Printre invitați se numără Paul Vixie, Tony Kay, Bertram Dorn și Robbie Mitchell, alături de reprezentanți ai Microsoft, Oracle, AWS și Red Hat. Discuțiile vor aborda atât schimbările aduse de AI în infrastructura Internetului, cât și riscurile de securitate și soluțiile pentru menținerea funcționării rețelelor.
Când are loc RITE 2026 și care este tema conferinței
RITE 2026 se va desfășura marți, 27 octombrie, la Hotel Sheraton din București, în sala Platinum Grand Ballroom. Primirea participanților este programată la ora 09:30, iar deschiderea oficială va începe la ora 10:00.
Ediția din acest an are tema „Internetul de încredere: reziliență, identitate și infrastructură inteligentă”. Programul urmărește să explice cum influențează dezvoltarea inteligenței artificiale arhitectura rețelelor, securitatea comunicațiilor și accesul la serviciile digitale.
Pentru furnizorii de Internet și operatorii de infrastructură, aceste schimbări ridică probleme practice legate de administrarea rețelelor, continuitatea serviciilor și gestionarea riscurilor. Conferința va aborda subiectele din perspective tehnice, operaționale și de reglementare.
Deschiderea va fi susținută de Adrian Popa, președintele ANISP, și Cristian Copcea, președintele ISOC Romania Chapter. În partea introductivă sunt prevăzute și intervenții ale unor reprezentanți ai autorităților de reglementare și ai instituțiilor din industria IT&C din România.
Cum schimbă AI infrastructura Internetului
Prima sesiune plenară va analiza dezvoltarea rețelelor asistate de inteligența artificială și schimbările din arhitectura Internetului. Alexandru Rotaru va vorbi despre transformările generate de evoluția AI, iar Adina Florea va susține prezentarea „O nouă etapă în dezvoltarea inteligenței artificiale: De la modele inteligente la sisteme autonome de încredere”.
Robbie Mitchell, reprezentant al Internet Society, va aborda infrastructura fizică necesară pentru viitoarele generații de tehnologii digitale, într-o prezentare intitulată „Conectori, conducte și pachete de date: realitatea fizică a viitorului generațiilor următoare”.
Eduard Cristian Popovici va discuta despre apropierea dintre infrastructura de la marginea rețelei și cea centrală, precum și despre controlul rețelelor cu ajutorul AI. Alex Neagu, director Engineering EMEA la Oracle, va analiza extinderea centrelor de date și a rețelelor pentru a susține cerințele tot mai mari ale aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.
Vali Mălinoiu, fondator VAKYN, va prezenta metode de monitorizare a Internetului, inclusiv o abordare care folosește AI pe un procesor grafic local.
Programul include și o masă rotundă cu furnizorii de servicii de telecomunicații din România, la care va participa David Frautschy, de la Internet Society. Discuția va viza politicile Uniunii Europene privind mediul online, inteligența artificială și securitatea cibernetică, precum și efectele acestora asupra reglementărilor naționale.
Atacurile cibernetice și securitatea rețelelor, pe agenda RITE
A doua sesiune plenară va fi dedicată securizării infrastructurii de rețea. Virgil Truică va explica modul în care instrumentele AI pot fi folosite de infractorii cibernetici în botneturi, rețele de dispozitive compromise utilizate inclusiv pentru atacuri DDoS, care pot face serviciile online indisponibile.
Bertram Dorn, din cadrul biroului CISO al AWS, va discuta despre modelele lingvistice de mari dimensiuni și instrumentele asociate. Raul Forje, de la Distinct New Media, va aborda cerințele directivei NIS2 și standardele ISO, iar Cristian Iosub, reprezentant Chroot, va analiza riscurile de securitate ale programării asistate de AI, cunoscută și sub denumirea de „vibe coding”, precum și gestionarea procesului de dezvoltare software.
Un alt subiect tehnic va fi prezentarea lui Paul Vixie despre implementarea mecanismului Encrypted Client Hello (ECH). Acesta urmărește protejarea unor informații din procesul de inițiere a conexiunilor criptate, inclusiv prin criptarea extensiei Server Name Indication (SNI) din protocolul TLS. Discuția va aborda implicațiile acestei tehnologii pentru securitatea Internetului.
Identitatea digitală și protejarea agenților AI
Ultima sesiune plenară va aborda securizarea accesului la Internet pentru sistemele de inteligență artificială agentică și protejarea identității digitale. Ovidiu Pismac, de la Microsoft, va prezenta aplicarea principiilor Zero Trust în securizarea identităților, a utilizatorilor și a accesului la resurse.
Tony Kay, reprezentant Red Hat, va discuta despre protejarea agenților AI, pe măsură ce aceștia devin parte a infrastructurii digitale. Programul include și o prezentare a lui Ion Vaciu, de la Digital Transformation Council, despre folosirea inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea accesului public în biblioteci.
Cosmina Stalidi, de la UKA, va încheia seria temelor anunțate cu o intervenție despre utilizarea AI de încredere la marginea rețelei pentru dezvoltarea unor infrastructuri IoT reziliente.