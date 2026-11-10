Google lansează două noi cipuri AI și provoacă Nvidia. Procesoarele promit performanțe duble și securitate avansată pentru inteligența artificială

Potrivit Reuters, anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie 2026, într-un moment în care Google Cloud înregistrează o creștere spectaculoasă a cererii pentru infrastructură AI. Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au urcat cu peste 3% în primele ore de tranzacționare după prezentarea noilor procesoare.

Google TPU 8tx, procesorul conceput pentru protejarea datelor sensibile

Primul dintre cele două sisteme anunțate, TPU 8tx, este destinat în special instituțiilor guvernamentale și companiilor care operează în domenii strict reglementate, precum sectorul financiar sau cel medical.

Principala sa caracteristică este capacitatea de a proteja datele sensibile inclusiv în timpul procesării, nu doar atunci când sunt stocate sau transmise între servere.

În mod obișnuit, datele criptate trebuie să fie decriptate pentru a putea fi utilizate de un procesor. Această etapă poate crea vulnerabilități, mai ales atunci când sunt procesate informații confidențiale.

Google susține că TPU 8tx integrează mecanisme de securitate direct la nivel hardware, astfel încât datele și parametrii modelelor AI să rămână protejați și izolați inclusiv în timpul utilizării active.

Sistemul combină tehnologia TPU dezvoltată de Google cu procesoare AMD EPYC de generația a cincea și utilizează o infrastructură de comunicație optimizată pentru reducerea timpilor de răspuns.

Potrivit companiei, TPU 8tx poate reduce latența de până la două ori comparativ cu TPU 8t, fără pierderi semnificative de performanță provocate de mecanismele suplimentare de securitate.

Această arhitectură ar permite organizațiilor să antreneze, să personalizeze și să ruleze modele AI folosind propriile date confidențiale, fără să fie necesară mutarea informațiilor între infrastructuri separate.

Noua generație de procesoare reprezintă un nou pas în strategia Google de a concura direct cu Nvidia, companie care domină piața acceleratoarelor utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială.

De altfel, OpenAI ar putea ajunge să cumpere cipuri AI chiar de la Google, într-o posibilă încercare de a reduce dependența de hardware-ul Nvidia.

TPU 8i Max dublează puterea de calcul pentru aplicațiile AI complexe

Al doilea sistem prezentat de Google, TPU 8i Max, răspunde unei provocări diferite: necesitatea procesării unor cantități foarte mari de informații într-un timp cât mai scurt.

Acesta este destinat aplicațiilor AI care lucrează cu contexte extinse, precum asistenții de programare, sistemele de raționament matematic sau instrumentele utilizate în cercetarea și descoperirea de medicamente.

Pentru dezvoltarea TPU 8i Max, Google a combinat două procesoare TPU 8i într-un singur pachet hardware.

Rezultatul este un sistem care oferă, potrivit companiei, o putere de calcul dublă, o cantitate dublă de memorie SRAM și o lățime de bandă HBM de două ori mai mare comparativ cu TPU 8i.

Această configurație este importantă deoarece performanța aplicațiilor AI nu depinde exclusiv de viteza procesoarelor. Capacitatea de a transfera rapid informațiile între memorie și unitățile de calcul poate deveni un obstacol major atunci când modelele analizează milioane de fragmente de informație.

TPU 8i Max încearcă să reducă aceste limitări și să permită rularea unor sarcini mai complexe fără blocaje provocate de accesul la memorie.

În plus, Google susține că noua configurație permite instalarea unei puteri de calcul semnificativ mai mari în același spațiu fizic din centrele de date, un avantaj important într-o industrie în care consumul energetic și costurile infrastructurii cresc rapid.

Lansarea vine într-un context în care și alți dezvoltatori de inteligență artificială încearcă să își controleze mai bine infrastructura. De exemplu, Anthropic analizează dezvoltarea propriilor cipuri AI, pentru a reduce dependența de furnizorii externi.

Google Cloud crește spectaculos, iar Nvidia are un rival tot mai puternic

Procesoarele TPU au fost dezvoltate inițial pentru utilizarea internă a Google, fiind folosite în servicii precum Search, YouTube și Gemini.

În ultimii ani, compania a început însă să ofere acces la această tehnologie și clienților Google Cloud, transformând acceleratoarele AI într-o componentă importantă a strategiei sale comerciale.

Rezultatele financiare arată dimensiunea oportunității. Veniturile Google Cloud au depășit 30,71 miliarde de dolari în trimestrul încheiat în septembrie 2026, mai mult decât dublu față de perioada comparabilă a anului precedent, potrivit Reuters.

Alphabet a precizat că vânzările de sisteme TPU au avut o contribuție semnificativă la rezultatele diviziei.

Potrivit Google, aproape 100 de clienți utilizează deja tehnologia TPU, printre aceștia numărându-se dezvoltatori de modele AI, universități, comercianți și companii financiare.

Odată cu lansarea TPU 8tx și TPU 8i Max, portofoliul celei de-a opta generații ajunge la patru sisteme distincte, fiecare optimizat pentru un anumit tip de activitate: antrenarea modelelor, raționament, procesare securizată și gestionarea unor volume foarte mari de informații.

Strategia reflectă transformarea pieței procesoarelor AI, unde competiția nu se mai rezumă exclusiv la puterea brută de calcul, ci include eficiența energetică, securitatea și adaptarea hardware-ului la cerințele fiecărei aplicații.

În condițiile în care Nvidia anticipează oportunități comerciale uriașe generate de dezvoltarea inteligenței artificiale, Google încearcă să demonstreze că propriile acceleratoare pot reprezenta o alternativă competitivă.

Pentru industria AI, apariția unor noi procesoare specializate ar putea însemna mai multe opțiuni pentru dezvoltatori, o concurență mai puternică între furnizori și, pe termen lung, costuri mai eficiente pentru antrenarea și utilizarea modelelor avansate.