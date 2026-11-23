O să spun de la început că această recenzie va conține, cel mai probabil, și câteva spoilere. Mi se pare aproape imposibil să vorbesc despre „You Can See Everything” fără să discut despre anumite comportamente, situații și relații dintre protagoniști. Totuși, promit să nu dezvălui acele momente de la final care, în opinia mea, trebuie descoperite în sala de cinema. Pentru că, sincer, nu-mi amintesc când am văzut ultima dată un documentar care să mă facă să vreau să-l revăd imediat ce s-a terminat. Și încă o dată. Și încă una.

Am fost duminică, 22 noiembrie, la avanpremiera din România a documentarului „You Can See Everything” („Poți vedea totul”), la invitația Follow Art Distribution, distribuitorul filmului în țara noastră. Producția intră oficial în cinematografe pe 27 noiembrie 2026 și, încă de acum, vreau să spun un lucru: mergeți să-l vedeți. Știu că pare o recomandare neobișnuit de entuziastă venită atât de devreme într-o recenzie, dar e un film necesar a fi văzut de cineva măcar o dată în viața lui. Îți dai seama de atât de multe lucruri despre firea umană…

Și mai e ceva. Am petrecut aproape două săptămâni documentându-mă obsesiv despre cazul Elizabeth Holmes înainte să văd filmul. Am citit despre Theranos, despre proces, despre condamnare, despre declarațiile contradictorii și despre oamenii din jurul ei. Credeam că sunt pregătită, că îmi formasem deja o opinie destul de clară. Ei bine, după aproape trei ore de documentar, nu mai eram deloc atât de sigură de interpretarea mea asupra celor implicați.

Și cred că exact asta face filmul extraordinar: îți arată atât de mult, încât, la final, ajungi să te întrebi cât de puțin ai înțeles, de fapt.

Povestea reală a lui Elizabeth Holmes. De la miliardară în Silicon Valley la 11 ani de închisoare

Pentru cine nu cunoaște cazul, Elizabeth Holmes este fondatoarea Theranos, compania americană care promitea să revoluționeze medicina printr-o tehnologie capabilă să realizeze numeroase analize medicale folosind doar câteva picături de sânge. Era tânără, carismatică, avea o voce neobișnuit de gravă și fusese transformată într-un simbol al succesului din Silicon Valley. La un moment dat, Theranos ajunsese să fie evaluată la aproximativ nouă miliarde de dolari.

Doar că tehnologia nu funcționa așa cum susținea compania. Investigațiile jurnalistului John Carreyrou de la The Wall Street Journal, începute în 2015, au contribuit decisiv la prăbușirea imperiului Theranos. Au urmat anchete, procese și mărturii care au scos la lumină amploarea dezinformării investitorilor și problemele serioase ale analizelor medicale. Holmes a fost condamnată în 2022 pentru fraudarea investitorilor, primind o pedeapsă de 11 ani și trei luni de închisoare. Fostul ei partener de viață și de afaceri, Ramesh „Sunny” Balwani, a fost și el condamnat, într-un proces separat.

Cazul a devenit un adevărat fenomen cultural. Au apărut cărți, podcasturi, documentare și serialul „The Dropout”, în care Amanda Seyfried a interpretat-o pe Elizabeth Holmes într-un rol pentru care a câștigat un premiu Emmy. Am mai scris pe Playtech și despre felul în care Hollywoodul a început să transforme marile scandaluri din Silicon Valley în filme, iar povestea lui Holmes este probabil unul dintre cele mai fascinante exemple.

Dar „You Can See Everything” face ceva complet diferit. Nu încearcă doar să reconstruiască ascensiunea și prăbușirea unei companii. Vrea să descopere cine este femeia din spatele scandalului și, mai ales, cât de mult adevăr se poate obține atunci când persoana filmată are toate motivele să controleze felul în care este percepută.

Documentarul este regizat de Nathan Fielder și Lance Oppenheim, doi cineaști cu abordări neconvenționale, și este lansat internațional de A24. Producătorii sunt Nathan Fielder, Lance Oppenheim, Tatiana Bears, Maggie Ambrose și Jack Davis. Imaginea este semnată de David Bolen, montajul de Adam Locke-Norton, iar muzica de Ari Balouzian.

Potrivit relatărilor Associated Press, filmul a fost realizat în secret, pe parcursul a trei ani, pornind de la o situație aproape incredibilă.

Cu doar 34 de zile înainte de a intra în închisoare, în mai 2023, Elizabeth Holmes îi permite lui Nathan Fielder și echipei sale să-i filmeze viața de zi cu zi. Mai mult decât atât, documentaristul locuiește într-o casă de oaspeți aflată pe proprietatea închiriată de Holmes și partenerul ei, Billy Evans, în Del Mar, California.

Practic, o echipă cu niște camere de filmat intră în intimitatea uneia dintre cele mai controversate femei din America și petrece aproape o lună observând-o. O filmează în casă, alături de Billy, în preajma copiilor lor, în momente banale, în discuții aparent neimportante, în situații în care, teoretic, oamenii ar trebui să renunțe la măști. Îi lasă în pace doar când fac sex și cam atât. Până și la duș intră în intimitatea lor.

Numai că întrebarea care m-a urmărit permanent a fost: ce se întâmplă dacă masca nu cade niciodată?

Narcisism, manipulare și o relație care te face să te întrebi cine este, de fapt, victima

Mi se pare că filmul este, înainte de toate, un studiu extraordinar despre narcisism, egoism, control și manipulare. Nu folosesc aceste cuvinte ca diagnostice psihologice, ci ca descrieri ale comportamentelor pe care le-am perceput pe ecran. Sunt momente în care Elizabeth Holmes pare să controleze absolut tot ce spune, tot ce arată și tot ce lasă să se înțeleagă. Alteori, ai senzația că Billy Evans este cel care controlează situația. Și există momente în care nu mai știi dacă asistăm la o relație de iubire, la o alianță construită pe interese comune sau la ceva mult mai întunecat. A fost oare chiar planul lor de a apărea astfel în acest documentar, tot pentru a manipula?

Billy Evans, partenerul actual al lui Elizabeth Holmes și tatăl celor doi copii ai lor, devine treptat un personaj la fel de interesant precum femeia din centrul documentarului. Provenit dintr-o familie înstărită, el pare, la început, un bărbat care încearcă să-și protejeze familia. Dar, pe măsură ce filmul avansează, comportamentul său ridică tot mai multe întrebări. Când intervine în discuții, când vorbește în numele lui Elizabeth, când încearcă să influențeze ce poate fi spus sau filmat, începi să te întrebi care este, de fapt, dinamica de putere dintre cei doi. El decide până și cum se bat ouăle pentru o omletă.

Dar… Elizabeth este cea care îl manipulează pe Billy? Îl face să creadă într-o versiune convenabilă a adevărului, până când acesta ajunge să fie dispus să facă orice pentru ea? Sau… Billy este cel care o manipulează, profitând de vulnerabilitatea unei femei condamnate, aflate în pragul despărțirii de copii și al pierderii libertății?

M-am gândit inclusiv la sindromul Stockholm, în sensul de posibilă dependență emoțională față de o persoană care exercită control. Nu spun că Elizabeth suferă de acest sindrom și nici că documentarul dovedește un asemenea lucru. Spun doar că anumite interacțiuni mi-au ridicat întrebarea dacă nu cumva femeia care a manipulat cândva oameni extrem de puternici ar putea fi, la rândul ei, prinsă într-o relație manipulatoare.

Și aici intervine unul dintre cele mai interesante lucruri ale filmului-documentar: este perfect posibil ca amândoi să manipuleze. La fel cum este posibil ca fiecare să fie, într-un anumit fel, manipulat de celălalt. Nu toate relațiile au un singur personaj negativ și o singură victimă.

Mi-a plăcut enorm că documentarul îți permite să urmărești imagini brute, conversații reale, mimică, gesturi, reacții și tăceri. Deși au contribuit masiv la cele trei ore aproape insuportabile de stat pe un scaun de cinema. Nu vorbim doar despre declarații pregătite pentru presă sau despre interpretările unor experți. Îi vezi pe acești oameni interacționând în propria casă, în spațiul lor personal, cu toate contradicțiile și ciudățeniile lor.

Dar, în același timp, nu poți uita niciodată că există o cameră de filmat în încăpere. Și că oamenii care știu că sunt filmați pot juca un rol. Mai ales oamenii care au petrecut ani întregi încercând să controleze felul în care lumea îi privește.

Pentru mine, adevărata tensiune nu vine dintr-o revelație spectaculoasă, ci din lucrurile mici. O privire care durează puțin prea mult. Un răspuns care pare repetat. O pauză înaintea unei explicații. Un gest al lui Billy. O schimbare aproape imperceptibilă în expresia lui Elizabeth.

Vreau să revăd filmul tocmai pentru aceste detalii. Pentru că sunt convinsă că, la a doua vizionare, voi observa lucruri pe care le-am ratat prima dată. Iar la a treia, probabil voi interpreta altfel o parte dintre ele.

Amanda Seyfried este genială, iar Nathan Fielder ajunge să devină parte din propriul experiment

Unul dintre cele mai inspirate lucruri pe care le face documentarul este introducerea Amandei Seyfried în poveste. Actrița, care a interpretat-o deja pe Holmes în „The Dropout”, revine în rolul ei pentru a recrea anumite situații și conversații care nu au putut fi filmate. Billy Evans este interpretat, în aceste reconstituiri, de Christopher Abbott.

Și trebuie să spun că Amanda Seyfried este absolut genială. Asemănarea cu adevărata Elizabeth Holmes este, în anumite momente, aproape înfricoșătoare. Nu mă refer la aspectul fizic, nici măcar la celebra voce gravă, ci la felul în care reproduce privirea, mișcările, postura și micile particularități ale femeii reale. Sunt secvențe în care pare că privești aceeași persoană. Seyfried este una dintre actrițele care m-au impresionat și în „Seven Veils”, filmul despre traume și vulnerabilitate, dar aici performanța ei are un efect cu totul special.

Pentru că tocmai când începi să te obișnuiești cu ideea că urmărești realitatea, filmul îți amintește că realitatea poate fi reconstruită. Interpretată. Repetată. Și, eventual, modificată.

Nathan Fielder nu este doar regizorul care pune întrebări și încearcă să descopere adevărul. Devine el însuși parte a poveștii, iar relația lui cu Elizabeth Holmes începe să ridice suspiciuni.

Se apropie prea mult de ea? Ajunge să o simpatizeze într-atât încât să nu mai poată fi obiectiv? Vrea s-o apere? Sau este doar un documentarist care știe exact ce face și folosește apropierea emoțională ca metodă de investigare?

Eu am ajuns să mă întreb ceva și mai incomod: este posibil ca Nathan Fielder să se fi îndrăgostit de Elizabeth Holmes?

Nu spun că asta s-a întâmplat. Nu am de unde să știu. Dar filmul îți oferă suficiente momente pentru a lua în calcul inclusiv această interpretare. Iar dacă un documentarist dezvoltă sentimente pentru persoana despre care face un film, ce se întâmplă cu obiectivitatea lui? Ce alege să arate? Ce omite? Ce încearcă, poate chiar inconștient, să justifice?

Există și o întâlnire privată între Nathan Fielder și Elizabeth Holmes, în închisoare, pe care documentaristul o reconstituie ulterior cu ajutorul Amandei Seyfried. Dar aici apare o problemă fascinantă: nu vedem înregistrarea conversației reale, ci interpretarea ei, construită pe baza amintirilor lui Fielder. Regizorul susține că și-a înregistrat imediat după întâlnire tot ce își putea aminti, dar asta nu înseamnă că avem acces la dialogul original, cu toate replicile, pauzele și reacțiile autentice ale lui Holmes. Vedem ceea ce Fielder spune că s-a întâmplat. Și tocmai aici începe să se clatine încrederea mea în el. Dacă a omis anumite lucruri? Dacă, apropiindu-se emoțional de Elizabeth, a început să o protejeze? Dacă amintirile lui sunt influențate de ceea ce își dorește să creadă despre ea? Nu afirm că minte. Dar nici nu pot considera o reconstituire drept o dovadă independentă a felului în care a decurs conversația. Iar întrebarea pe care Amanda Seyfried i-o adresează spre final face această incertitudine și mai tulburătoare.

Mai mult, Amanda Seyfried formulează spre final o întrebare pe care am considerat-o extrem de legitimă și care mi-a rămas în minte. Nu o voi reproduce aici, pentru că mi se pare esențial să ajungi singur la acel moment. Există și o scenă finală care schimbă, sau cel puțin complică, felul în care poți interpreta tot ce ai văzut până atunci.

Vreau să las aceste lucruri în aer. Sunt exact motivele pentru care merită să mergi la cinema.

De ce nu sunt de acord cu cei care spun că filmul este prea lung și nu demonstrează nimic

Am citit și reacții negative despre „You Can See Everything”. Unele persoane consideră că filmul este exagerat de lung, că documentariștii se lasă manipulați de protagoniști și că, în aproape trei ore, nu obținem suficiente informații noi. Există inclusiv opinia că ambiguitatea nu este o dovadă de profunzime, ci doar o modalitate elegantă de a evita concluziile.

Înțeleg de unde vin aceste critici. Dar eu am văzut lucrurile aproape complet invers.

Cred că ar fi fost foarte ușor să faci un documentar despre Elizabeth Holmes în care să prezinți încă o dată toate dovezile fraudei, să aduci câțiva experți în fața camerei și să închei spunându-ne ceea ce știm deja: că Theranos a fost construită pe promisiuni false și că Holmes a fost condamnată pentru fraudarea investitorilor.

Dar aceste lucruri sunt deja stabilite. Nu sunt doar opinii și nici întrebări pe care filmul ar trebui să le lase deschise. Dovezile există. Au fost analizate în instanță. Iar condamnarea este o realitate juridică, nu o interpretare cinematografică. Femeia e în închisoare.

Adevărul juridic despre frauda Theranos nu trebuie confundat însă cu întrebările despre personalitatea lui Holmes, relația sa actuală sau intențiile celor implicați în realizarea documentarului. Acolo intervine ambiguitatea. Și tocmai acea ambiguitate mi s-a părut extraordinar de interesantă.

De altfel, povestea Theranos continuă să fie relevantă și în contextul actual al companiilor tehnologice care promit revoluții spectaculoase, iar scandalurile de fraudă din industria inteligenței artificiale demonstrează cât de ușor poate fi exploatată încrederea investitorilor.

Sigur, am și eu un reproș. Și este unul foarte personal, tocmai pentru că am petrecut două săptămâni citind aproape tot ce am putut găsi despre Elizabeth Holmes.

Mi-aș fi dorit ca Nathan Fielder și Lance Oppenheim să obțină mai multe dovezi noi, declarații în premieră sau informații concrete pe care presa să nu le fi prezentat deja. Accesul pe care l-au avut a fost extraordinar. Aproape fără precedent pentru un personaj atât de controversat. Și cred că, dintr-o asemenea poziție, ar fi putut încerca să împingă investigația și mai departe.

Mi-ar fi plăcut să plec din sală nu doar cu întrebări noi despre oameni, ci și cu câteva răspunsuri noi despre fapte.

Dar, sincer, acesta este singurul minus important pe care îl pot găsi filmului. Și nici măcar nu mi se pare suficient de mare încât să umbrească ceea ce reușește documentarul să facă la nivel de percepție.

Pentru că nu toate filmele trebuie să demonstreze ceva complet nou pentru a fi valoroase. Uneori, faptul că îți oferă posibilitatea să privești direct niște oameni și să le analizezi comportamentul, fără ca cineva să îți dicteze permanent ce trebuie să crezi, reprezintă o experiență mult mai puternică decât încă o explicație bine ambalată.

Iar durata de aproape trei ore? Eu nu am simțit-o ca pe o problemă, deși urăsc să stau atât timp pe un scaun. Dimpotrivă, aș mai fi stat să urmăresc aceste interacțiuni. Aș fi vrut să văd și alte conversații, alte reacții, alte momente în care Elizabeth și Billy uită, măcar pentru câteva secunde, că sunt filmați.

Desigur, există și riscul ca tocmai această fascinație să fie periculoasă. Ca, urmărindu-i atât de mult, să ajungem să le acordăm o atenție și o simpatie pe care poate nu le merită. Dar cred că filmul este suficient de inteligent încât să ne pună și această problemă în față.

Un documentar pe care vreau să-l revăd imediat. Pentru că încă nu știu cine spune adevărul și poate nu va ști nimeni niciodată

Am ieșit de la „You Can See Everything” cu o mulțime de întrebări. Elizabeth Holmes este o manipulatoare care continuă să își construiască propria realitate? Billy Evans este un bărbat îndrăgostit, care încearcă să-și protejeze partenera cu orice preț, sau un om care profită de imaginea și vulnerabilitatea ei? Nathan Fielder este un observator lucid sau încă o persoană atrasă într-un joc de manipulare pe care nu îl mai controlează?

Și, poate cea mai importantă întrebare, cât de mult putem afla cu adevărat despre cineva doar privindu-l?

Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este că filmul nu mi-a oferit confortul unei concluzii definitive. M-a făcut să-mi schimb opinia de mai multe ori. Să suspectez un personaj, apoi să-i găsesc justificări. Să cred că am înțeles o reacție, apoi să revin mental asupra ei și să mă întreb dacă nu cumva am interpretat-o complet greșit.

Relația dintre Holmes și Evans mi se pare, în continuare, una dintre cele mai tulburătoare componente ale documentarului. Nu pentru că aș putea spune cu certitudine cine îl manipulează pe cine, ci tocmai pentru că nu pot. Iar imaginile brute cu cei doi oameni care par permanent preocupați de control și de propria imagine sunt, pentru mine, infinit mai interesante decât orice analiză făcută de la distanță.

Poate că, la a doua vizionare, voi avea mai multă încredere în Elizabeth. Sau poate o voi considera și mai manipulatoare. Poate voi descoperi că Billy avea dreptate într-un anumit moment. Sau poate voi observa încă zece lucruri care îmi vor confirma suspiciunile față de el. Și poate voi ajunge să mă îndoiesc și mai mult de Nathan Fielder.

Nu știu. Dar vreau să revăd filmul. Imediat.

Și pentru mine acesta este unul dintre cele mai mari complimente pe care le pot face unui documentar. Nu doar că m-a ținut captivată aproape trei ore, ci a continuat să mă preocupe mult după ce am ieșit din sala de cinema.

„You Can See Everything” nu este un film confortabil. Nu este nici un documentar clasic de investigație, care îți pune dovezile într-o ordine perfectă și îți livrează o concluzie liniștitoare. Este un experiment despre adevăr, minciună, imagine, iubire, control și despre cât de ușor putem fi manipulați inclusiv atunci când suntem convinși că avem toate informațiile.

Îl recomand din tot sufletul și sper sincer să ajungă la cât mai mulți spectatori. Din 27 noiembrie, îl poți vedea în cinematografele din România, prin Follow Art Distribution. Și, dacă îți plac documentarele care îți pun mintea la contribuție, care te provoacă să analizezi fiecare gest și care nu se termină odată cu genericul, cred că acesta este unul dintre filmele pe care nu trebuie să le ratezi.

Pentru că, după trei ore petrecute în compania lui Elizabeth Holmes, Billy Evans și Nathan Fielder, mi-am dat seama că titlul documentarului ascunde poate cea mai mare ironie a întregii povești.

You can see everything. Dar, de fapt, nu vezi nimic.