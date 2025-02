Investitorii în inteligență artificială și-au luat o țeapă de 60 de milioane de dolari. Fondatorul companiei a cheltuit toți banii

Industria inteligenței artificiale este un magnet pentru investitori, însă nu toate poveștile de succes sunt reale. Cazul recent al startup-ului On Platform din San Francisco demonstrează că hype-ul din jurul AI-ului poate fi și o capcană periculoasă. Fondatorul companiei, Alex Beckman, a fost arestat după ce s-a descoperit că a cheltuit peste 60 de milioane de dolari din banii investitorilor pe lux și bunuri personale, inclusiv proprietăți imobiliare, bijuterii, o Tesla Model X și chiar taxa pentru social clubul care a găzduit propria sa nuntă.

În loc să dezvolte o platformă revoluționară de inteligență artificială, Beckman și soția sa, Valerie Lau, au pus la cale o schemă complexă de fraudă. Investitorii care credeau că susțin un proiect promițător în AI s-au trezit, în realitate, finanțând un stil de viață extravagant. Acest scandal nu doar că subliniază riscurile investițiilor în tehnologie, ci ridică și întrebări serioase despre cât de ușor pot fi manipulate fondurile în era digitală.

Cum a funcționat frauda și unde au dispărut banii?

Alex Beckman a reușit să atragă fonduri de la investitori bazându-se pe o prezentare falsificată a companiei On Platform. Pe site-ul oficial, startup-ul se autodescria drept o „platformă AI conversațională de top, utilizată de branduri de renume din retail, sport și media”. Însă, conform acuzațiilor SEC (Securities and Exchange Commission), veniturile companiei erau o iluzie. În loc să genereze milioane de dolari din contracte cu clienți importanți precum NBA, NHL și Coca-Cola, On Platform înregistra venituri anuale de sub 500.000 de dolari și pierdea milioane în fiecare an.

Pentru a-și menține aparențele, Beckman a furnizat investitorilor rapoarte financiare falsificate, în care declara un sold bancar de 13 milioane de dolari. În realitate, contul bancar al companiei conținea doar 37 de cenți. De asemenea, a fost descoperit un transfer suspect de 320.000 de dolari către un membru al familiei sale.

În iulie 2024, primele semnale de alarmă au început să apară. Publicația GamesBeat a raportat că On Platform, cunoscută anterior sub numele de GameOn Technology, a concediat toți cei 50 de angajați, după ce consiliul de administrație a realizat că 11 milioane de dolari din conturile companiei dispăruseră. La scurt timp, Beckman a demisionat, iar conducerea rămasă a fost nevoită să admită în fața investitorilor că firma se află într-o criză de lichidități, apropiindu-se de faliment.

Stil de viață de lux pe banii investitorilor

În timp ce compania se prăbușea, Beckman și soția sa se bucurau de lux pe banii investitorilor. Conform anchetei federale, cuplul a cheltuit:

4,2 milioane de dolari pe două proprietăți în San Francisco;

sume considerabile pentru școlarizarea privată a copiilor;

milioane de dolari pe bijuterii și alte bunuri personale;

fonduri pentru achitarea cotizației la un club exclusivist, care a găzduit propria lor nuntă.

Deși Beckman a negat inițial acuzațiile, investigațiile au scos la iveală amploarea fraudei. Acum, cei doi se confruntă cu acuzații grave, inclusiv conspirație pentru fraudă bancară și de valori mobiliare, furt de identitate și obstrucționarea justiției. Printre posibilele consecințe se numără confiscarea bunurilor achiziționate ilegal, inclusiv casele și Tesla Model X.

Hype-ul din jurul inteligenței artificiale și riscurile investițiilor

Cazul On Platform este un exemplu clasic al efectului de „bulă” din industria AI. Pe măsură ce investitorii caută cu disperare să participe la revoluția tehnologică, escrocii speculează entuziasmul pieței pentru a atrage fonduri. AI-ul nu este doar o oportunitate uriașă, ci și un teren fertil pentru fraude, iar investitorii trebuie să fie mai vigilenți ca niciodată.

În trecut, industria tehnologică a fost afectată de scandaluri similare, precum cel al companiei Theranos, condusă de Elizabeth Holmes, care a atras miliarde de dolari pentru o tehnologie medicală care s-a dovedit a fi un fals total. În cazul AI-ului, lipsa unor reglementări clare și complexitatea domeniului permit apariția unor situații similare.

Dacă te gândești să investești în AI sau în orice alt domeniu tehnologic emergent, acest caz îți oferă o lecție clară: nu te lăsa orbit de promisiuni exagerate. Verifică întotdeauna cifrele financiare, studiază modelul de afaceri și fii sceptic față de companiile care par să obțină succes peste noapte. Într-o lume în care AI-ul poate genera atât inovație, cât și iluzii financiare, prudența este cel mai bun aliat al tău, conform SFGate.